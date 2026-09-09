Dukla opět líčí na baráž, v přípravě vsadila na těžké soky. A Třebíč nechce problémy

Ostatně už dva roky po sobě si svěřenci trenérské dvojice Viktor Ujčík, Karel Nekvasil zahráli baráž o extraligu, čímž si sami na sebe upletli pořádný bič.
„Nože na krku úplně nemáme, ovšem zopakovat předchozí sezonu a být znovu úspěšní, to je skutečně naše přání,“ souhlasně pokyvuje hlavou Ujčík. Druhým dechem však rychle dodává: „Víme, že to zase nebude nic jednoduchého. Například zdravotní stav či zranění mohou sezonu hodně ovlivnit. Ale chceme do toho jít naplno.“
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Boj o extraligu? Nože na krku úplně nemáme, říká kouč Jihlavy Ujčík
Aby Dukla o svých úmyslech dostat se mezi českou hokejovou elitu přesvědčila i poslední nedůvěřivce, odehrála letošní přípravu téměř výhradně se soupeři z extraligy. A rozhodně s nimi dokázala držet krok.
„Samozřejmě tím, že jsme s těmi týmy hráli hned na začátku sezony, je to jednodušší i v tom, že máme dost sil – na rozdíl od baráže, kde potom ty zápasy hrajeme unavení. Druhá věc je, že jsme chtěli, aby kluci viděli rozdíl v rychlosti rozhodování a celkově v tempu. Věřím, že je to pro ně motivace pracovat v trénincích tak, abychom byli na konci ještě lepší než v předchozím ročníku,“ vysvětluje hlavní kouč jihlavského A-týmu.
Zároveň se Dukla cítí být mnohem silnější. Do svého kádru přivedla hned několik posil, i když je pravdou, že výrazněji zní fanouškovi pouze jméno obránce Michala Plutnara.
„Myslím si, že tam, kde nás tlačila bota, jsme nějaké změny udělali. Je to vždy hlavně o typologii hráčů. Pomáhá nám v tom i analytika a data, která dáváme dohromady s realizačním týmem,“ hlásí Ujčík.
Ulovili zvučná jména
Každopádně na první pohled mnohem výraznější posily urvala na letním hráčském trhu konkurenční Horácká Slavia Třebíč.
Návrat Radima Ferdy, příchody Luboše Roba či extraligou obouchaných borců Lukáše Nahodila nebo Tomáše Bartejse řadí třebíčský celek v odhadech odborníků na slušnou pozici.
„Chceme se vyhnout problémům, které nás potkaly v minulé sezoně,“ připomněl šéf klubu Martin Svoboda krizi, během níž měnila Horácká Slavia trenéra. Davida Dolníčka nahradil David Havíř. „Rádi bychom hráli důstojnější roli v základní části a vytvořili si co nejlepší výchozí pozici pro play off,“ dodává.
Plány třebíčského klubu však mohou některým znít možná poněkud alibisticky. „Alibisticky ne, spíš opatrně,“ reaguje okamžitě Svoboda. „Ze zkušenosti víme, že pouhé jméno na papíře na ledě nic nevyhrává. Vstoupit do toho může spousta faktorů, proto jsme raději opatrní. Nevyhlašujeme konkrétní pozice,“ vysvětluje.
Kromě nových posil bude klub každopádně spoléhat také na podporu domácího publika. Horácká Slavia se totiž po dvouletém působení v azylu v Moravských Budějovicích vrací na třebíčský led. V nové moderní hale ve středu hostí Tábor. Jihlava přivítá Frýdek-Místek.
Jihlavský Beran: Jsme silnější než v minulé sezoně
České Budějovice, Mladá Boleslav a hned dvakrát Olomouc. Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava si v letošní letní přípravě vyšlápli na tři extraligové týmy. „Nechci říkat, že je to nějaký velký úspěch. Ale ukázali jsme, že s těmito týmy můžeme hrát,“ pochvaluje si Adam Beran, brankář Dukly. „Ty výhry se určitě počítají.“
Takže jsou správnou psychickou vzpruhou?
Nyní vás ale čeká už jiná výzva: start prvoligové soutěže. A hned našlapaný kalendář, hraje se ve středu, v sobotu, v neděli, ve středu a pak znovu v sobotu.
Zatímco loni jste si kvůli otevření nové haly museli na první domácí zápas pořádně počkat, tentokrát před svými fanoušky startujete.
S touto rolí se budete muset vyrovnávat celou sezonu, čeká se od vás další útok na návrat do extraligy. Je to svazující?
Hráčský kádr se přes léto změnil, zejména v obraně. Jak bylo těžké to dát dohromady a zvyknout si na nové kluky?
A co nový parťák Matěj Žajdlík? Jak váš vztah funguje?
Takže nebude problém, když se – i vzhledem k nabitému programu – v brankovišti občas prostřídáte? Nebo jste typ gólmana, který by raději odchytal všechno?