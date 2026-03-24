Jelínkovi bylo osmnáct, když jej mezi sebe vzaly v prvoligovém ročníku 2018/19 hokejové celebrity. On, teenager, student, předtím i kladenský maskot a dýdžej, se ocitl v sedmém nebi.
A dával pozor, co mu hvězdy radí.
„Nejvíc mi utkvělo v hlavě, když se přesilovková kombinace spojovala přes střed, takzvaně přes bumpera. To je největší zbraň, když bumper může střílet. Několikrát se mi to potvrdilo jak v sezoně s Jágrem, tak i v pozdějších,“ využívá nabyté znalosti. „Moje nejlepší kamarádka, dnes už přítelkyně, se mi tehdy v podstatě smála, že už jsem mezi starými. A ještě s takovou legendou.“
Litoměřice, které semifinále s Duklou srovnaly na 2:2 na zápasy, využily i díky Jelínkovi své první tři přesilové hry. „Na tom můžeme stavět při pokračování série,“ apeluje pětadvacetiletý hráč. Svůj gólový příspěvek nevyvyšoval. „Prostě jsem se snažil střílet. Jednou to sedne, jednou má člověk minus tři body v hodnocení plus/minus.“
Svou druhou trefou vyhnal z branky Adama Berana, svého kamaráda z doby, kdy sám v Jihlavě působil.
„Beryho mám rád, on je dobrý kluk. Na jednu stranu je mi ho líto, na druhou jsem rád, že střídal zrovna po mém gólu,“ zakřenil se Jelínek. „Mezi námi je rivalita i v sezoně. Až se po ní potkáme, pokecáme. Jsem rád, že play off píše takové příběhy.“
Mohlo napsat i další, to když se s nevysokým Jelínkem chtěl poprat jihlavský habán Daniel Bukač. „Já věděl, že do mě půjdou, protože jsem tam hrál a dal jsem dva góly. To mohl být ten důvod. Viděl jsem, že se na mě rozjíždí, tak jsem mu jen řekl, ať si uvědomí, že má dva metry a já pro něj nejsem úplně rovný soupeř,“ uklidnil 175 cm vysoký Jelínek zuřícího soka. „Ke konci už byli hráči Dukly hodně frustrovaní, ten stav neunášeli. Ale to se prostě v play off děje.“
Kališníci už vyřadili Vsetín a teď si věří na dalšího lépe postaveného soupeře. „Série je skvělá, Jihlava má parádní nový stadion, takovou malinkou O2 arenu,“ zmiňuje novotou zářící svatostánek Dukly. „Bylo by skvělé vyřadit dalšího favorita. Ukázali jsme, že na to máme. Série je vyrovnaná. My máme mladý tým, každý dělá práci pro druhého, jsme soudržní, nehrajeme si na individuality.“
Hráč s číslem 88, které nosí díky obdivu ke svému vzoru Patricku Kaneovi, během semifinále prodloužil smlouvu s Litoměřicemi o další rok. Příští sezona bude jeho třetí pod Radobýlem.
„Je tady skvělá organizace, troufnu si říct, že jedna z nejlepších v první lize. Rodinné zázemí, pan (předseda) Fišera to dělá dobře a hlavně to mám blízko domů do Kladna, jen 50 minut,“ shrnuje, proč kývl na pokračování. „Klub má své kouzlo. Mladí kluci tu dostávají hodně prostoru. Trenéři se po nich nevozí, když udělají přešlap třeba na modré čáře. Zázemí je tady skvělé, všichni se mají rádi, proto to zde funguje.“
A taky plno hráčů z Litoměřic, sparťanské farmy, vystřelilo do extraligy. Jelínek je čekatelem. V Kladně nasbíral osm startů v nejvyšší soutěži, ale v poslední šestiletce jediný.
„Když se nedaří, je těžké se udržet na levelu, ale ještě ten sen nevzdávám. Doufám, že šancí přijde víc. A třeba, až mi bude osmadvacet, bych se mohl v extralize udržet.“
Třeba zase v Kladně pod dozorem funkcionáře Plekance a spolumajitele Jágra.