Plekancův a Jágrův učeň skolil Duklu: Z jejich přesilovek těžím dodnes

Petr Bílek
  8:04
Když studoval hotelovku, obsluhoval hokejové krále v přesilovkách Kladna. Co se učeň Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance naučil, to prodává i teď v semifinále první ligy proti Jihlavě. Litoměřický útočník Šimon Jelínek ji v zápase číslo 4 potopil dvěma gólovými ranami, jednou z nich v početní výhodě. „Z tehdejší zkušenosti těžím dodnes,“ tvrdil po pondělní výhře 4:0.
Litoměřice, 23.3. 2026, Litoměřice - Jihlava, 4. zápas semifinále play off první hokejové ligy. Šimon Jelínek slaví gól. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Jelínkovi bylo osmnáct, když jej mezi sebe vzaly v prvoligovém ročníku 2018/19 hokejové celebrity. On, teenager, student, předtím i kladenský maskot a dýdžej, se ocitl v sedmém nebi.

A dával pozor, co mu hvězdy radí.

„Nejvíc mi utkvělo v hlavě, když se přesilovková kombinace spojovala přes střed, takzvaně přes bumpera. To je největší zbraň, když bumper může střílet. Několikrát se mi to potvrdilo jak v sezoně s Jágrem, tak i v pozdějších,“ využívá nabyté znalosti. „Moje nejlepší kamarádka, dnes už přítelkyně, se mi tehdy v podstatě smála, že už jsem mezi starými. A ještě s takovou legendou.“

V Kladně dělával maskota, teď Jelínek hraje s Jágrem: Mám slzy v očích

Litoměřice, které semifinále s Duklou srovnaly na 2:2 na zápasy, využily i díky Jelínkovi své první tři přesilové hry. „Na tom můžeme stavět při pokračování série,“ apeluje pětadvacetiletý hráč. Svůj gólový příspěvek nevyvyšoval. „Prostě jsem se snažil střílet. Jednou to sedne, jednou má člověk minus tři body v hodnocení plus/minus.“

Svou druhou trefou vyhnal z branky Adama Berana, svého kamaráda z doby, kdy sám v Jihlavě působil.

„Beryho mám rád, on je dobrý kluk. Na jednu stranu je mi ho líto, na druhou jsem rád, že střídal zrovna po mém gólu,“ zakřenil se Jelínek. „Mezi námi je rivalita i v sezoně. Až se po ní potkáme, pokecáme. Jsem rád, že play off píše takové příběhy.“

Šimon Jelínek slaví výhru.

Mohlo napsat i další, to když se s nevysokým Jelínkem chtěl poprat jihlavský habán Daniel Bukač. „Já věděl, že do mě půjdou, protože jsem tam hrál a dal jsem dva góly. To mohl být ten důvod. Viděl jsem, že se na mě rozjíždí, tak jsem mu jen řekl, ať si uvědomí, že má dva metry a já pro něj nejsem úplně rovný soupeř,“ uklidnil 175 cm vysoký Jelínek zuřícího soka. „Ke konci už byli hráči Dukly hodně frustrovaní, ten stav neunášeli. Ale to se prostě v play off děje.“

Kališníci už vyřadili Vsetín a teď si věří na dalšího lépe postaveného soupeře. „Série je skvělá, Jihlava má parádní nový stadion, takovou malinkou O2 arenu,“ zmiňuje novotou zářící svatostánek Dukly. „Bylo by skvělé vyřadit dalšího favorita. Ukázali jsme, že na to máme. Série je vyrovnaná. My máme mladý tým, každý dělá práci pro druhého, jsme soudržní, nehrajeme si na individuality.“

Hráč s číslem 88, které nosí díky obdivu ke svému vzoru Patricku Kaneovi, během semifinále prodloužil smlouvu s Litoměřicemi o další rok. Příští sezona bude jeho třetí pod Radobýlem.

Kolín vyhrál nad Zlínem, Litoměřice zdolaly Jihlavu. Semifinálové série jsou srovnané

„Je tady skvělá organizace, troufnu si říct, že jedna z nejlepších v první lize. Rodinné zázemí, pan (předseda) Fišera to dělá dobře a hlavně to mám blízko domů do Kladna, jen 50 minut,“ shrnuje, proč kývl na pokračování. „Klub má své kouzlo. Mladí kluci tu dostávají hodně prostoru. Trenéři se po nich nevozí, když udělají přešlap třeba na modré čáře. Zázemí je tady skvělé, všichni se mají rádi, proto to zde funguje.“

A taky plno hráčů z Litoměřic, sparťanské farmy, vystřelilo do extraligy. Jelínek je čekatelem. V Kladně nasbíral osm startů v nejvyšší soutěži, ale v poslední šestiletce jediný.

„Když se nedaří, je těžké se udržet na levelu, ale ještě ten sen nevzdávám. Doufám, že šancí přijde víc. A třeba, až mi bude osmadvacet, bych se mohl v extralize udržet.“

Třeba zase v Kladně pod dozorem funkcionáře Plekance a spolumajitele Jágra.

Tipsport - partner programu
K. Vary vs. LiberecHokej - Čtvrtfinále - 24. 3. 2026:K. Vary vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
24. 3. 18:00
  • 2.44
  • 3.77
  • 2.60
Třinec vs. Hradec Kr.Hokej - Čtvrtfinále - 24. 3. 2026:Třinec vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
24. 3. 18:00
  • 2.12
  • 3.85
  • 3.03
Pittsburgh vs. ColoradoHokej - - 25. 3. 2026:Pittsburgh vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
25. 3. 00:00
  • 3.16
  • 4.02
  • 2.01
Philadelphia vs. ColumbusHokej - - 25. 3. 2026:Philadelphia vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
25. 3. 00:00
  • 2.88
  • 3.91
  • 2.18
NY Islanders vs. ChicagoHokej - - 25. 3. 2026:NY Islanders vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
25. 3. 00:00
  • 1.87
  • 4.02
  • 3.60
Florida vs. SeattleHokej - - 25. 3. 2026:Florida vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
25. 3. 00:00
  • 2.21
  • 3.91
  • 2.83
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Trápící se Rangers vystřelili jen devětkrát na branku, doma padli s Ottawou

Hokejisté Ottawa Senators - brankář James Reimer, Nick Cousins a Tyler Kleven -...

Pondělní program hokejové NHL nabídl jediný duel. Ottawa se v tabulce Východní konference přiblížila postupovým pozicím do play off výhrou 2:1 z ledu NY Rangers.

24. března 2026  6:49,  aktualizováno  7:21

Sparta nad propastí, trenér kritizoval: Ne všichni hráči jsou nastavení na sto procent

Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd během čtvrtfinálového zápasu proti Plzni.

V klíčovém duelu čtvrtfinálové série s Plzní skóre otevřeli. Jenže o náskok přišli po pouhých 13 vteřinách, a za další dvě minuty už sparťanští hokejisté dokonce prohrávali. V extralize se tak...

24. března 2026  7:14

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

23. března 2026  22:18

Kolín vyhrál nad Zlínem, Litoměřice zdolaly Jihlavu. Semifinálové série jsou srovnané

Závar před Danielem Hufem ze Zlína v semifinále s Kolínem.

Hokejisté Kolína a Litoměřic vyrovnali série semifinále play off první ligy na 2:2 na zápasy. Druhý nejlepší tým základní části Kolín vyhrál na ledě Zlína 2:1 po samostatných nájezdech a Litoměřice...

23. března 2026  22:04

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

21. března 2026  21:47,  aktualizováno  23. 3. 21:57

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

23. března 2026  16:45,  aktualizováno  21:18

Jestli bude zájem, reprezentaci neodmítnu, tvrdí Flek. Čeká ho ale dlouhá pauza

Smutný Jakub Flek (Kometa Brno) po prohraném zápase s Pardubicemi.

Hokejová Kometa končí sezonu po porážce 0:1 a jasném vyřazení 0:4 na zápasy. Vyrovnaný čtvrtý duel extraligového čtvrtfinále proti Pardubicím rozhodl jediný gól Romana Červenky, který proti Brnu...

23. března 2026

Mladou Boleslav opouští devět hokejistů. Pyrochta má údajně namířeno do Třince

Mladoboleslavský Pyrochta zakládá útočnou akci.

Devět hokejistů se loučí s extraligovou Mladou Boleslaví. Vedení Bruslařského klubu už nepočítá s obránci Alešem Čechem, Petrem Gewiesem, Tomášem Havlínem, Alexem Lintuniemim, Filipem Pyrochtou a...

23. března 2026

Prosadili rozšíření. Teď se svaz zase chystá juniorskou extraligu zúžit

Alois Hadamczik, prezident Českého svazu ledního hokeje.

Před třemi lety hokejový svaz rozšiřoval juniorskou extraligu ze 14 týmů na 16. Odborná hokejová veřejnost krok kritizovala: Sníží se kvalita, ztratí se konkurence, svaz chce akorát všechny uspokojit...

23. března 2026  18:59

Tisící kariérní zásah: pro Ovečkina důležitý, ale zastíněný. Mohlo být líp, znělo ze šatny

Zadumaný Alexandr Ovečkin. Ruský hokejový útočník sice v zápase s Coloradem...

Bez pompy, bez okázalých oslav, jen s kamennou tváří. Výraz Alexandra Ovečkina by vůbec nenapovídal, že jako druhý v historii NHL právě zaznamenal tisící kariérní gól v nejlepší hokejové soutěži na...

23. března 2026  16:18

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Úvodnímu kolu Zlaté hokejky vládl Nečas před Pastrňákem, hlasy dostal i Tomek

Martin Nečas z Colorado Avalanche oslavuje gól.

První kolo ankety Zlatá hokejka ovládl útočník Martin Nečas z Colorada, druhý je osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu a třetí Lukáš Dostál z Anaheimu. V elitní desítce výsledků úvodního...

23. března 2026  15:17

Dva góly nohou, opačné verdikty. Jak je to s kopnutím v extraligovém play off?

Liberecký Pérez se raduje z gólu do sítě Českých Budějovic.

Jste zmateni, jak hokejoví rozhodčí posuzují góly dosažené nohou? Jen v letošním play off extraligy došlo ke dvěma hraničním situacím. Kopl? Nebo puk jen nasměroval? Jednou gól Kladna proti Spartě...

23. března 2026  15:01

