Po třech letech zase doma. Začíná éra Dukly 2.0, říká jednatel Jihlavy

Jan Salichov
  15:50
Nový majitel a nová hala. Ale stejný cíl: návrat do extraligy. Středečním úvodním zápasem nového ročníku Maxa ligy v Táboře se začíná psát nová epocha historie jihlavského hokeje.
Šéf Dukly Bedřich Ščerban.

Šéf Dukly Bedřich Ščerban. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Když nový šéf jihlavského hokejového klubu Slavomír Pavlíček mluví o Dukle,...
Slavnostní podpis kupní smlouvy. Majoritní podíl od Města Jihlava přebírá...
Jihlavský trenér Viktor Ujčík (vlevo) udílí pokyny svým svěřencům v barážovém...
Adam Beran musel předvést i několik krkolomných zákroků.
8 fotografií

Že se nejedná o pouhý návrat Dukly z nuceného tříletého exilu v Pelhřimově – kam jihlavský klub vyhnalo zbourání Horáckého zimního stadionu a následná stavba Horácké multifunkční arény – nejlépe dokládá také nový projekt vedení jihlavského klubu.

„Začíná nová éra, Dukla 2.0,“ říká jednatel jihlavského klubu Bedřich Ščerban. „Vidíme určitou symbiózu s dějinami, s rokem 1956, kdy se Dukla dostala do Jihlavy z Olomouce,“ připomněl historii bývalého armádního klubu.

Nepostoupit do dvou let, fanoušci mě utlučou, směje se majitel Dukly Jihlava

Tým, který se na jaře probojoval do baráže o extraligu, v níž podlehl právě Olomouci 0:4 na zápasy, se vrací s jasným cílem: probojovat se zpět mezi domácí elitu.

„Nijak se netajíme tím, že po návratu do nové arény chceme získat extraligu. Je to náš sportovní cíl,“ zopakoval na předsezonní tiskové konferenci Ščerban. „Rádi bychom náš cíl naplnili do tří let. Nicméně neznamená to, že si to necháváme až na poslední rok. Začneme o to bojovat hned.“

Zásadní změnou u Dukly není jen nový domácí stadion, kterým se stane zbrusu nová multifunkční Horácká aréna, stavba za 2,2 miliardy korun. Bývalý armádní klub, který od roku 1999 vlastnilo město, totiž má od 1. července nového majitele. Většinovým vlastníkem se stala společnost SPM Invest úspěšných českých podnikatelů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla.

V přípravě mezi extraligou a první ligou takový rozdíl není, tvrdí vsetínský kapitán

„Díky tomu získáváme silnou finanční stabilitu,“ těší Ščerbana. „Pan Pavlíček (jeden z nejbohatších Čechů – pozn. red.) je garantem, že rozpočet bude po příjmové stránce naplněn,“ pochvaluje si jednatel Dukly.

O tom, že jihlavský tým bude patřit k hlavním favoritům Maxa ligy, není třeba pochybovat: vždyť Dukla už v minulém ročníku druhou nejvyšší domácí soutěž vyhrála.

„Tři roky jsme tým budovali. Pobyt v azylu jsme chtěli využít k tomu, abychom do mužstva zabudovali nové talentované mladé hráče. Tak, abychom na návrat zpátky byli co nejlépe připraveni,“ říká Ščerban.

Zlínský kapitán Sedláček: Na postup cílí víc týmů. Vyloučení z ligy? Strach jsme neměli

„Loni jsme měli na soupisce dvanáct hráčů mladší věkové kategorie, deset z nich hrálo stabilně,“ pokračuje jednatel. „Osu týmu se nám podařilo udržet, k tomu jsme posílili o hráče, o které jsme měli zájem,“ zmiňuje příchody Tomáše Jáchyma (Přerov), Lukáše Mareše (Olomouc), Tomáše Jiránka (Prostějov), Daniela Krenželoka (návrat ze Skotska) a čerstvého mistra extraligy Tomáše Rachůnka (Brno).

Start soutěže bude pro Duklu hodně náročný: čeká ji totiž třináct zápasů na ledě soupeřů. „Věřím, že si s tím tým dobře poradí,“ je přesvědčen Ščerban, který ví, že o sezoně rozhodně především play off.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Třinec vs. OlomoucHokej - 1. kolo - 10. 9. 2025:Třinec vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
10. 9. 17:00
  • 1.44
  • 4.90
  • 6.09
Kometa vs. LitvínovHokej - 1. kolo - 10. 9. 2025:Kometa vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
10. 9. 18:00
  • 1.65
  • 4.60
  • 4.22
K. Vary vs. VítkoviceHokej - 1. kolo - 10. 9. 2025:K. Vary vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
10. 9. 18:00
  • 2.36
  • 4.19
  • 2.51
Kladno vs. Ml. BoleslavHokej - 1. kolo - 10. 9. 2025:Kladno vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
10. 9. 18:00
  • 2.35
  • 4.25
  • 2.50
Pardubice vs. Hradec Kr.Hokej - 1. kolo - 10. 9. 2025:Pardubice vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
10. 9. 18:00
  • 1.55
  • 4.59
  • 5.02
Liberec vs. PlzeňHokej - 1. kolo - 10. 9. 2025:Liberec vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
10. 9. 18:00
  • 1.92
  • 4.30
  • 3.25
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...

Výprodej, potenciální trefy i otazníky. Kdo v extralize nejvíc posílil a kdo zaostal?

Už se to blíží. Úterní předehrávka mezi Českými Budějovicemi a Spartou za týden odstartuje novou extraligovou sezonu, ve středu vyrazí do akce zbylých dvanáct mužstev. S velkými očekáváními a kádry...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

Jde o dávno skončenou záležitost. Turnaj čtyř zemí, neboli Four Nations Face-off nabídl v únoru pompézní podívanou světových hokejových velmocí, těch největších hvězd ze zámořské NHL. Pár jich ale...

Po třech letech zase doma. Začíná éra Dukly 2.0, říká jednatel Jihlavy

Nový majitel a nová hala. Ale stejný cíl: návrat do extraligy. Středečním úvodním zápasem nového ročníku Maxa ligy v Táboře se začíná psát nová epocha historie jihlavského hokeje.

10. září 2025  15:50

Video, nekončící potlesk i choreo. Užil jsem si to, děkoval Gulaš za dojemnou rozlučku

Ve vzpomínkovém videu dojatý Milan Gulaš sledoval průřez vlastní kariérou. První gól v extraligovém play off, některé památné trefy. A že jich bylo. Vzkaz mu poslali jeho první kouč v extralize Josef...

10. září 2025

V přípravě mezi extraligou a první ligou takový rozdíl není, tvrdí vsetínský kapitán

V 34 letech je nejstarším útočníkem prvoligového Robe Vsetín. Do hokejové penze se však Vít Jonák nechystá. Naopak. Po roční pauze mu přišili na dres kapitánské céčko. „Vím, co to obnáší. Je to pro...

10. září 2025

Konec éry? Je to možné, tvrdí Crosbyho agent. Pittsburgh bude odchod zvažovat

Jsou hráči, kteří střídají kluby téměř každé léto. Ať už kvůli lepšímu výdělku nebo třeba za vidinou větší šance na úspěch. Existují ovšem i tací hokejisté, co oddají celou svou kariéru jednomu týmu....

10. září 2025  13:16

Žoldáku! Kašpare! Když se „přeběhlíci“ vrací domů, rivalita bublá. Co čeká Radila?

Premium

Po ledě klouzal s hlavou svěšenou. Z tribun k němu doléhal potlesk. Sice smutný, ale také plný díků za to, že v boji o extraligový titul nechal všechno. Po návratu do Pardubic si může Lukáš Radil...

10. září 2025

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

vydáno 10. září 2025

Může se stát cokoliv, podívejte na Brno. Patříme do play off, věří si Liberec

Bílí Tygři v roce 2016 získali mistrovský titul a až do sezony 2020/21 bojovali o nejvyšší příčky. Od té doby však nepřekročili hranici čtvrtfinále, loni dokonce vypadli už v předkole. Za...

10. září 2025  10:20

Drsnou tvář mít musíme. Do Olomouce se pro body nejezdí, hlásí Ondrušek

Byť řízný obránce Jiří Ondrušek stále patří k nejvytěžovanějším mužům Olomouce, čtyřicítka, kterou oslaví na konci právě startujícího ročníku extraligy, už mu sebereflexivně dává najevo, že...

10. září 2025  9:21

Výsledek předčil výkon. Tři body nás uklidní, tuší sparťan Špaček

Rozjížděli se pomalu. Dominantní sekvence střídali s těmi úspornými. To hlavní mají - tři body. Hokejisté Sparty zahájili sezonu vítězstvím 3:2 na ledě Českých Budějovic. „Musíme do příště odstranit...

9. září 2025  22:05

Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích

Jeden z velkých favoritů na titul zahájil extraligu úspěšně. Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Českých Budějovic 3:2. Bilancí 1+1 se v dresu vítězů blýskli Špaček a Pysyk.

9. září 2025  19:54

Cesta za obhajobou. Kometu posílí titul i stabilita, co mistra v nové sezoně čeká?

Když vyhráli titul, nezůstali jen u jednoho. Pokaždé dominovali v blocích. Dvě zlata získali v letech 2017 a 2018 a pak i letos. Na něj se brněnští hokejisté pokusí navázat v nadcházející sezoně,...

9. září 2025  15:29

Buď opatrný, byl tu Putin. Američan na OH v Soči srazil domácí Rusy a bál se o život

Jde o jeden z největších zážitků z poslední olympiády, které se účastnili hráči NHL. A o ikonický moment amerického hokeje. Útočník T. J. Oshie před jedenácti lety v Soči zazářil v nájezdech proti...

9. září 2025  13:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.