Že se nejedná o pouhý návrat Dukly z nuceného tříletého exilu v Pelhřimově – kam jihlavský klub vyhnalo zbourání Horáckého zimního stadionu a následná stavba Horácké multifunkční arény – nejlépe dokládá také nový projekt vedení jihlavského klubu.
„Začíná nová éra, Dukla 2.0,“ říká jednatel jihlavského klubu Bedřich Ščerban. „Vidíme určitou symbiózu s dějinami, s rokem 1956, kdy se Dukla dostala do Jihlavy z Olomouce,“ připomněl historii bývalého armádního klubu.
Tým, který se na jaře probojoval do baráže o extraligu, v níž podlehl právě Olomouci 0:4 na zápasy, se vrací s jasným cílem: probojovat se zpět mezi domácí elitu.
„Nijak se netajíme tím, že po návratu do nové arény chceme získat extraligu. Je to náš sportovní cíl,“ zopakoval na předsezonní tiskové konferenci Ščerban. „Rádi bychom náš cíl naplnili do tří let. Nicméně neznamená to, že si to necháváme až na poslední rok. Začneme o to bojovat hned.“
Zásadní změnou u Dukly není jen nový domácí stadion, kterým se stane zbrusu nová multifunkční Horácká aréna, stavba za 2,2 miliardy korun. Bývalý armádní klub, který od roku 1999 vlastnilo město, totiž má od 1. července nového majitele. Většinovým vlastníkem se stala společnost SPM Invest úspěšných českých podnikatelů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla.
„Díky tomu získáváme silnou finanční stabilitu,“ těší Ščerbana. „Pan Pavlíček (jeden z nejbohatších Čechů – pozn. red.) je garantem, že rozpočet bude po příjmové stránce naplněn,“ pochvaluje si jednatel Dukly.
O tom, že jihlavský tým bude patřit k hlavním favoritům Maxa ligy, není třeba pochybovat: vždyť Dukla už v minulém ročníku druhou nejvyšší domácí soutěž vyhrála.
„Tři roky jsme tým budovali. Pobyt v azylu jsme chtěli využít k tomu, abychom do mužstva zabudovali nové talentované mladé hráče. Tak, abychom na návrat zpátky byli co nejlépe připraveni,“ říká Ščerban.
„Loni jsme měli na soupisce dvanáct hráčů mladší věkové kategorie, deset z nich hrálo stabilně,“ pokračuje jednatel. „Osu týmu se nám podařilo udržet, k tomu jsme posílili o hráče, o které jsme měli zájem,“ zmiňuje příchody Tomáše Jáchyma (Přerov), Lukáše Mareše (Olomouc), Tomáše Jiránka (Prostějov), Daniela Krenželoka (návrat ze Skotska) a čerstvého mistra extraligy Tomáše Rachůnka (Brno).
Start soutěže bude pro Duklu hodně náročný: čeká ji totiž třináct zápasů na ledě soupeřů. „Věřím, že si s tím tým dobře poradí,“ je přesvědčen Ščerban, který ví, že o sezoně rozhodně především play off.