Hokejová Jihlava touží získat pro finiš sezony ještě jednoho beka

Tým kouče Viktora Ujčíka se stále snaží najít způsob, jak se vyrovnat s početnými odchody v létě. „Po sezoně nám odešlo pět obránců, což byl problém,“ připomíná Ujčíkův asistent Karel Nekvasil ztráty Daniela Bukače, Tomáše Černého, Daniela Koláře, Daniela Krenželoka a Jana Strejčka. „Mysleli jsme, že jsme je dokázali nahradit. Během prvních kol soutěže jsme o tom začali trochu pochybovat,“ pokračuje Nekvasil.

Neúspěchem navíc skončilo působení zkušeného Fina Antti Kauppily, tým navíc trápila marodka. A tak Dukla začala posilovat. Přišel Vojtěch Zeleňák, prostor ukázat se dostali dva bývalí hráči Kadaně Jakub Štochl a Daniel Kabelka, na testech se ukázali i další hráči.

„Obrana se dost točila a nějakým způsobem hledala,“ připustil Nekvasil. „Není jednoduché nějakého hráče dovést, protože trh je opravdu přebraný. Hráčů není tolik, některé týmy i přeplácejí,“ popisuje problémy.

Aktuální podoba obrany Jihlavy Vlastimil Bilčík

Adam Dvořák

Filip Eliáš

Tomáš Janoušek

Ondřej Kachyňa

Daniel Kowalczyk

Lukáš Mareš

Martin Matějíček

Rodion Porošin

Adam Rutar

Tomáš Valenta

Vojtech Zeleňák

Zranění do konce sezony: Filip Dundáček

V poslední době se defenzivu podařilo stabilizovat, místo v sestavě si vybojoval Tomáš Valenta, prostor by nyní měl dostat i další hráč extraligové Olomouce Adam Rutar.

„Ve středu proti Vsetínu hrál první zápas, v sobotu proti Porubě by měl nastoupit podruhé. Doufejme, že obrana je nyní v počtu hráčů, který je finální,“ přeje si Nekvasil.

I když... Vyloučen není ještě jeden návrat. „Řešíme, jestli jednoho obránce stihneme ještě do konce ledna, před koncem přestupního termínu. Je to jihlavským fanouškům známý hráč,“ naznačuje Nekvasil, který však nechce být konkrétnější. „Chceme ho už nějaký čas, loni jsme s ním byli spokojení. Řešíme to už tři měsíce, nějaké nabídky jsme dávali na trejd. Zatím to bohužel nedopadlo,“ prozrazuje jihlavský trenér. „Buď se vše stihne ještě do této sezony, nebo s ním řešíme už tu další.“

V záloze navíc Dukla má ještě Rusa Rodiona Poroshina nebo uzdravujícího se Adama Dvořáka. „Už začal s bruslením. Uvidíme, jak dlouho mu to bude trvat, než bude připraven do plného tréninku,“ říká Nekvasil.

