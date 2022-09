Dukla se poprvé ukáže ve druhém azylu. Zlín pozvala na velkou plochu

Hokejisté Dukly Jihlava zatím v novém ročníku Chance ligy čekají na výhru. Na kontě mají porážku 2:3 po samostatných nájezdech v souboji s Porubou a prohru 1:3 ve Frýdku-Místku. O to víc touží po vítězství v dnešním večerním duelu s exligovým Zlínem.

„Samozřejmě, že náš vstup do sezony není zrovna ideální,“ přiznal na klubovém webu asistent hlavního trenéra Dukly Karel Nekvasil. „Ale klukům jsme říkali, že oba předchozí zápasy byly odmakané, jen nám to tam nepadalo. Není důvod k panice. Musíme jít prostě zápas od zápasu, sezona bude ještě hodně dlouhá,“ dodal.

Jenže ani středeční utkání rozhodně nebude snadnou záležitostí. Zlín patří jednoznačně k největším favoritům celé prvoligové soutěže a Jihlava navíc kvůli chystané rekonstrukci nemůže hrát na svém domácím stadionu.

Doba není jednoduchá

Naopak pocestuje do azylu v Jindřichově Hradci, který je po Pelhřimově druhým přechodným domovem Dukly minimálně na rok.

„Jenom doufám, že se potvrdí rčení, že z těžkých podmínek vyrůstají nejlepší hráči. Protože jestli to tak bude, můžeme se do budoucna těšit na skvělé hokejisty,“ pousmál se hlavní kouč jihlavského A-týmu Viktor Ujčík.

Tak docela mu však do smíchu není, protože si jeho svěřenci musí na nové prostředí pořád zvykat.

„A to není jednoduché. V Jihlavě je hodně malá plocha, v Pelhřimově větší a v Jindřichově Hradci je maximální rozměr,“ vysvětloval trenér. „Na druhou stranu jsme o tom ale dopředu věděli, počítali s tím,“ dodal.

Každopádně velký rozměr hřiště na jihu Čech mu přece jen dělá o trochu víc starostí.

„Když nám to totiž nepůjde úplně hokejově a budeme se chtít chytit bojovnosti, bude to hodně těžké. Je to k soupeřům daleko. Takže musíme mít po celou sezonu dobré nohy. A pak bude hokej jednoduchý,“ předložil nejúčinnější recept na zvládnutí situace Ujčík.

Otázkou je, kolik diváků se přijde na Duklu v jindřichohradeckém azylu podívat. V Pelhřimově před týdnem jich sledovalo souboj s Porubou přes osm set.

Středeční hokejové menu Chance liga 3. kolo Jihlava – Zlín,

Vsetín – Pardubice B,

Litoměřice – Kolín,

Třebíč – Frýdek-Místek (vše 17.30) Sokolov – Šumperk,

Prostějov – Poruba,

Přerov – Slavia Praha (vše 18.00)

„Pevně věřím, že fanoušci budou jezdit s námi. A naopak, že ještě nějací noví v hostujících městech přibudou,“ svěřil se s přáním sportovní manažer Dukly Tomáš Vrábel. „Všichni víme, do čeho jdeme. Je to pro nás nová neznámá situace. Očekávám, že to všichni zvládneme. Navíc si myslím, že hráčům chutná vítězství úplně stejně ve Frýdku, v Havířově, v Pelhřimově i kdekoliv jinde,“ měl jasno.

Nicméně se Zlínem se na jihočeském ledě utkají jihlavští hokejisté v letošním ročníku v základní části pouze jednou. Jejich druhé vzájemné měření sil by už měl vidět znovu Pelhřimov.

„Máme to rozložené tak, že 18 zápasů bude v Pelhřimově, 8 v Jindřichově Hradci. Těch osm jsme přitom chtěli rozložit tak, aby tam jeden soupeř nejel dvakrát,“ vysvětloval Vrábel.