Harkabus míří za rekordem. Trefil by se i ze záchodu, zírá spoluhráč

A to nejen své třicetiny, ale zároveň i třetí narozeniny dcery Adélky. „Ona je tím nejlepším dárkem, který jsem kdy dostal,“ usmívá se hrdý otec Harkabus při vzpomínce na 16. březen 2021.

Takže jste měl dopředu jasno: čtvrtfinále je potřeba rozlousknout už ve čtvrtém zápase?

(usmívá se) Samozřejmě jsme rádi, že jsme zvládli oba domácí zápasy. Zpátky do Ostravy jsme určitě cestovat nechtěli. Tam by to pro nás bylo hodně těžké.

Po dvou výhrách 5:1 a 5:3 to ani nebylo potřeba. Vypadá to, že jste na play off dobře naladili střeleckou formu.

Hlavně jak se nám v sezoně vůbec nedařily přesilové hry a měli jsme využití něco kolem deseti procent, tak teď se to překlopilo na naši stranu. Využíváme skoro každou přesilovku. Což je pro nás dobře.

Sluší se připomenout, že hlavně vaší zásluhou. Tomáš Čachotský se nechal slyšet, že máte takovou střeleckou formu, že byste v sérii s Porubou vstřelil gól snad i ze záchodu v kabině...

Musím ale pochválit kluky, kteří mi to skvěle připravují. Od té doby, kdy k nám na přesilovku přišel na pozici beka Havran (Tomáš Havránek), skvěle to rozdává. To samé Čagy. Jsou to dva hráči, kteří výborně tvoří hru, umí přehrát bránícího hráče, parádně nahrát. Já se to jenom snažím trefovat.

A úspěšně. V sedmi zápasech play off jste vstřelil jedenáct branek. Měl jste už někdy předtím podobnou formu?

Musím se přiznat, že určitě ne. Jsem samozřejmě rád, užívám si to. Ale opakuji, bez kluků, kteří mi to připravují, by mi tam ty góly nepadaly. Takže určitě je to hodně jejich zásluha.

Hlavní pozornost se však soustředí na vás. Trenér Ujčík o vás prohlásil, že jste blanický rytíř, který – když to bylo nejvíce potřeba – se střelecky probudil a dává důležité góly. To se asi dobře poslouchá, ne?

Je to super. Zvlášť od Viktora, takového střelce, se to krásně poslouchá. Chodí mi i hodně jiných zpráv, takže je to paráda.

Mluví se nahlas o prvoligovém rekordu Jaroslava Roubíka, který v play off 2016 nastřádal dvanáct branek. Myslíte na něj?

Vůbec. Individuální statistiky jsou krásná věc. Ale já budu rád, když postoupíme co nejdál.

Zvlášť když nechybělo mnoho a měli jste už po sezoně... V předkole proti Slavii jste prohráli první zápas a rázem jste měli nůž na krku. Další porážka už by vám vystavila brzkou stopku.

Máte pravdu. Ten systém je nějak zvláštně nastavený, kdy v předkole jako lépe postavený v tabulce začínáte venku. My jsme na Slavii prohráli 2:3 v prodloužení a trochu to na nás padlo. Ale řekli jsme si, že sezonu končit nechceme. Myslím, že ve druhém zápase jsme udělali rázný krok. Vyhráli jsme 7:2 a věřili jsme, že třetí zápas uděláme.

A vyšlo to. Jenže ve zmiňovaném čtvrtfinále na vás čekala nadupaná Poruba.

Samozřejmě jsme k nim měli velký respekt. Základní část vyhráli snad o dvacet bodů (19) před druhým, kádr mají nabitý skvělými hokejisty. Na druhou stranu jsme věděli, že zatímco my jsme rozjetí z předkola a jsme v tempu, oni týden stáli. Věděli jsme, že by to mohla být naše výhoda.

To se potvrdilo. První utkání jste vyhráli 3:2.

Myslím, že to nečekali. Možná tam bylo z jejich strany i trochu podcenění. My jsme na ně vcelku vlítli, hráli jsme super hokej a podařilo se nám vyhrát.

Blízko senzaci jste byli i ve druhém čtvrtfinále.

Ještě pět minut před koncem to bylo 3:3, takže jsme sahali po druhém vítězství. Sice to nevyšlo, ale řekli jsme si, že doma je dvakrát uděláme. A zaplať pánbůh, vyšlo to. Dvakrát jsme to nějak ubojovali.

Takže jste zastavili asi největšího aspiranta na postup do baráže. Jak jste si to užili?

Parádně, byla to fantazie a euforie. Nikdo nečekal, že Porubu porazíme 3:1 na zápasy. Na všechny kluky v týmu jsem hrozně hrdej. A moc děkujeme i našim fanouškům, kteří nás skvěle podporovali.

Útočník Tomáš Harkabus z Dukly Jihlava prostřelil brankáře Daniela Dolejše z Poruby ve čtvrtfinále první hokejové ligy.

Trenér Ujčík váš postup okomentoval tak, že srdce porazilo hokejovost. Spoluhráč Čachotský, že parta bojovníků porazila prvoligové Galacticos. Souhlasíte?

Určitě, něco na tom bude. I ze strany Poruby zaznělo nějaké vyjádření, že jsme měli asi větší chuť postoupit. Bojovnost byla na naší straně. Ale i hokejově jsme se jim dokázali vyrovnat. Samozřejmě s tím, že hráčské kádry jsou trošku jiné.

V semifinále vás teď čeká další tvrdý oříšek, Vsetín. Skoro by se slušelo dodat, starý známý? Jak se na něj těšíte?

(usmívá se) Hrajeme spolu v play off tuším čtvrtý rok po sobě. Těšíme se moc, i když víme, že to bude těžká práce. Zvlášť na Lapači, kde bude určitě vyprodáno a skvělá atmosféra. Ale věřím, že i u nás doma v Pelhřimově nás přijde podpořit strašně moc fanoušků. Snad si to společně užijeme.