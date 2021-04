Jihlava žije bitvou s Kladnem. Zároveň si domlouvá azyl pro příští sezony

To, že na kladenské straně září zásluhou Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance nepochybně více hokejových hvězd, ještě nemusí nic znamenat. Jenže Jihlava je na tom hůř i po stránce zázemí.

Kladno - Jihlava Sobota 18.00 online

Nějakou dobu už se v krajském městě Vysočiny ve zcela reálných obrysech mluví o přestavbě současného zimního stadionu na supermoderní arénu. Kopnout by se údajně mělo už letos na podzim, což ovšem znamená, že bude muset A-tým Dukly hrát domácí zápasy mimo Jihlavu.



Ani to však podle Ščerbana není překážka. „Musím říct, že otázku, zda za takovýchto okolností extraligu vůbec chceme hrát, dostávám často. A já si jenom říkám, jak může vůbec někoho napadnout, že bychom ji hrát nechtěli,“ nechal se slyšet. „Prostě, jestli se nám podaří čtyřikrát zvítězit, tak příští rok budeme hrát extraligu. Tak to bude!“



Pokud do Pelhřimova, tak jen na první ligu

Není žádným tajemstvím, že co se Chance ligy týká, domluvila se Dukla už před časem na azylu s Pelhřimovem. Tamní stadion by však rozhodně nedostal výjimku pro extraligu. „To určitě ne,“ potvrdil informaci výkonný ředitel jihlavského klubu Email Kristek. „Nicméně nějaké náhradní řešení už máme, ale zatím není vhodná doba na zveřejňování,“ dodal.

Sdílnější nebyl ani náměstek jihlavské primátorky Petr Ryška, přestože vedení Dukly s městem coby majitelem klubu možnost případného postupu do extraligy pochopitelně probíralo.

„Ano, mluvili jsme o tom, ale víc vám neřeknu. V každém případě, pokud by Dukla postoupila, řešení máme,“ použil v podstatě shodnou odpověď jako Kristek.

Redakci MF DNES se nicméně podařilo zjistit, že jihlavský klub jedná o azylu pro extraligu s Jindřichovým Hradcem.

„Jihlava oslovila nejprve město, které je vlastníkem zimního stadionu. A po jednáních by předběžně měli být domluveni,“ prozradil bývalý extraligový útočník a činovník současného jindřichohradeckého klubu Petr Šachl.

Nutné by však podle něj bylo nastavit si nejprve podmínky a pravidla takového fungování.

„Máme pouze jednu ledovou plochu, řadu mládežnických oddílů, tým dospělých a led využívá i krasobruslařský klub. Už takhle se rozvrh tvoří složitě, a přijít o další hodiny, to by bylo ještě těžší,“ argumentoval Šachl.

Na druhou stranu však nepopírá, že vidina nejvyšší české hokejové soutěže ve městě by byla i pro klub velmi lákavá.

„Ano, celkově tu možnost podporujeme. Bylo by to zajímavé, protože extraliga se tu nehrála dlouhé roky. Jihlavě fandíme, těšíme se na pěknou finálovou sérii a pak se budeme případně domlouvat dál,“ dodal Šachl.

Pokud dojde k bourání na jihlavském stadionu ještě letos a hokejisté Dukly si vybojují postup do extraligy, budou se muset stěhovat. Dost možná to bude do Jindřichova Hradce.

Ve hře je ovšem ještě jedna možnost. O přestavbě stávajícího hokejového stánku v Jihlavě se sice stále mluví, nicméně konkrétní datum, kdy má začít, zatím radnice neoznámila. „Můj osobní odhad je, že minimálně nějakou část té další sezony bychom ještě mohli stihnout na současném stadionu v Jihlavě,“ hlásil Kristek.



A stav stávající CZ Loko Areny rozebíral jen pár dnů před startem finále Chance ligy také Ščerban. „Licenční podmínky pro extraligu splňuje, takže do doby, než se začne bourat, můžeme hrát tady,“ ujišťoval.

Neprošel by zřejmě ani jihlavský stadion

Tak úplně pravda to ale není. Co nevidět by totiž měl být přijat nový licenční řád, který je pro udělení výjimek mnohem přísnější. „Pokud začne platit, nesplňoval by současný jihlavský stadion jeden parametr,“ prozradil šéf extraligy Josef Řezníček. „O co konkrétně se jedná, vám ale neřeknu, protože návrh zatím nebyl přijat,“ vysvětloval včera odpoledne, kdy se o návrhu stále ještě jednalo.

Každopádně velké komplikace by nová podoba licenčního řádu vnesla i do předběžné dohody s Jihočechy. „S variantou, že by hrála zápasy v Jindřichově Hradci, přišla Jihlava s předstihem, takže jsme měli možnost se jet na stadion podívat,“ přiznal Řezníček.

A z toho, co viděl, si udělal jasný obrázek. „Nemyslím si, že s ohledem na novou podobu řádu je to úplně na splnění podmínek. Pan Ščerban zřejmě bude muset hledat jiné alternativy,“ uvedl.

Pořád ale platí, že všechno jsou to zatím více spekulace. Nejprve si musí postup do elitní domácí soutěže vybojovat hráči na ledě. A Kladno se od začátku sezony netají svými postupovými plány.

„Vesměs všichni si myslí, že Kladno už je tam, jenže takové řeči naše kluky spíš ještě mnohem víc nakopnou,“ měl jasno Emil Kristek. „Půjde o specifická utkání, bude to velký boj, který bude Kladno bolet. A je opravdu veliká škoda, že u toho nemůžou být diváci,“ podotkl člen vedení Dukly.

Úvodní dva finálové duely hostí v sobotu a v neděli Kladno, ve středu a ve čtvrtek se pak série přesune na Vysočinu. Do extraligy postoupí tým, který vyhraje čtyřikrát.