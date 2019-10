Deset minut je málo, hokejisté Jihlavy musí bojovat

„Krize je silné slovo,“ pronesl asistent kouče František Zeman. „Určitě jsme ale nechtěli být tam, kde jsme,“ okomentoval pád jednoho z předpokládaných favoritů druhé nejvyšší soutěže do druhé poloviny tabulky.

„Kdybychom z poloviny šancí, které jsme si vytvořili, využili alespoň půlku, tak by byla situace jiná. Ale my se na góly nadřeme, lehce inkasujeme a to hráče sráží dolů.“

V dosud posledním utkání tým kouče Petra Vlka selhal v domácí bitvě proti Havířovu. Sice v 9. minutě zásluhou Daniela Koláře vedl 1:0, nakonec však podlehl 1:3.

„Z našeho pohledu bylo snesitelných prvních deset minut. A po prvním inkasovaném gólu, kdy hostující hráč doslova prokráčel naší obranou, se nám hra sesypala. Hráči jako kdyby nebyli,“ uznal Zeman.

„Prvních osm minut jsme hráli dobře, soupeř neměl šanci. Pak jsme dostali první gól, najednou to opadlo. Nevím, co se stalo, ale měli jsme špatný pohyb, začali nám tam jezdit sami,“ všiml si obránce Dukly Kolář.

„Prohrát se může, ale musí se bojovat. A hráči dneska nebojovali,“ měl jasno Zeman. „Musíme se omluvit divákům. Protože bez bojovnosti se vyhrát nedá.“

Příznivci výkon jihlavského týmu „odměnili“ pískotem. „Je to nepříjemné, když na vás vlastní fanoušci pískají,“ uznal Kolář. „Musíme hrát do těla, něco s tím sami udělat,“ dodal.