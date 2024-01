Dukla podlehla lídrovi z Poruby i potřetí. Od začátku jim to lepí, uznal Dundáček

„Poruba má kvalitní mančaft, slušně poskládaný. A od začátku jim to lepí,“ říká jihlavský obránce Filip Dundáček. „Očividně jim nijak nevadí ani to, že hrají v Kravařích.“

Tým exjihlavského kouče Jiřího Režnara letos válcuje první ligu. Na čele tabulky má před v pořadím druhým Vsetínem komfortní dvacetibodový náskok. „Zatím jim to jde. Uvidí se, jestli to tahle bude pokračovat a jestli jim to vydrží takhle do play off,“ přemýšlí Dundáček.

Ze všech dosavadních tří duelů Jihlava proti Porubě sehrála nejvyrovnanější partii. „Rozhodla naše nemohoucnost v přesilovkách,“ povzdechl si Dundáček. „Při hře pět na pět jsme byli vyrovnaným, ne-li lepším týmem. Měli jsme několik šancí. Bohužel, od začátku sezony se prostě trápíme v koncovce,“ říká obránce aktuálně osmého celku Chance ligy.

„Asi to vyvrcholilo tím, že jsme tentokrát měli pětiminutovou přesilovku, ve které jsme si nevytvořili žádnou šanci. A hned po jejím skončení jsme dostali druhý gól,“ určil Dundáček klíčový moment sobotního duelu.

Přesilové hry v této sezoně jsou známou bolestí jihlavského týmu. „Víme, že nás to trápí od začátku sezony. Je to alfa a omega. My si nikdy moc nepomůžeme, abychom soupeři odskočili,“ krčí rameny osmadvacetiletý zadák. „Snažíme se na tom pracovat, ale zatím tam zlepšení není znát.“

Papírově zcela odlišný soupeř čeká Duklu v pondělí, kdy na pelhřimovském ledě přivítá Pardubice B.

„Letos je liga vyrovnaná, takže si myslím, že to bude velice podobné,“ myslí si o duelu s desátým celkem soutěže Dundáček. „Pardubice mají taky hodně kvalitních hráčů, takže si myslím, že to bude kvalitní utkání. Hlavně bojují jak o desítku, tak o šestku. Takže si myslím, že to bude vyrovnané,“ tipuje zkušený obránce.

„My se musíme na každého soupeře pořádně připravit a jít na to na sto procent. Bojovat hned od začátku,“ dodal recept na případný bodový úspěch Dundáček.