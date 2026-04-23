Jihlava v baráži povstala. Ujčík: Budeme se rvát dál a děj se vůle boží!

Minimálně ještě jeden barážový tanec... Úleva se odkládá, hokejový Litvínov v baráži o extraligu poprvé zakopl a Jihlava přerušila černou sedmnáctizápasovou sérii porážek prvoligistů - středeční domácí výhrou 4:2 vrátila sérii na Hlinkův stadion.
Jihlavský útočník Tomáš Jiránek slaví gól do litvínovské brány.

Jihlavský útočník Tomáš Jiránek slaví gól do litvínovské brány. | foto: ČTK

Litvínovský Michal Gut poznává jihlavský led po výměně názorů s domácím...
Jihlavští hokejisté slaví gól v utkání s Litvínovem.
Jihlavský Lukáš Lhoták prostřeluje litvínovského brankáře Pavla Čajana.
Tomáš Čachotský z Jihlavy (vlevo) nahání litvínovského Ondřeje Kašeho.
„Jedeme se zase rvát a děj se vůle boží!“ zvolal v televizi Oneplay sport jihlavský trenér Viktor Ujčík, jehož Dukla snížila v sérii na 1:3 a v sobotu zkusí bitvu o extraligu ještě víc zašmodrchat.

Litvínovský kouč Jakub Petr je proti, po promarněném mečbolu tvrdil: „Teď zase máme výhodu domácího prostředí díky jedné výhře, kterou jsme v Jihlavě ukradli. Budeme to chtít ukončit.“

Chemici to mohli udělat už v zápase číslo 4, jenže rychle inkasovali v oslabení a pouhé čtyři sekundy před první pauzou si Čajan dal nešťastně vlastní gól. „Ten gól určil ráz zápasu,“ cítil Petr.

A na startu třetí třetiny to bylo už 3:0 pro domácí. Pištěk s Balážem dvěma údery během minuty dali naději, jenže do prázdné branky rozjásal vyprodanou Horáckou arénu nestárnoucí jihlavský kapitán Čachotský.

Jihlava - Litvínov 4:2. Domácí odmítli konec, prvním vítězstvím prodlužují sérii

„Projevy týmů se až tak nemění, je to o drobných detailech. A my v první třetině byli ve všem horší. Zradily nás faktory, které nás dříve zdobily: byli jsme pomalejší, špatně jsme se pohybovali bez kotouče, prohrávali jsme osobní souboje, nedali jsme si rychlý puk, jen jsme je pouštěli z pásma,“ kritizoval Petr svoji žluto-černou letku.

Střelecké povstání Vervy 16:2 ve druhé třetině nic řešilo. „Míchali jsme sestavou, trošku jsme si s tím hráli, hrubě jsme Jihlavu přestříleli. Jenže její výkon na defenzivní straně včetně gólmana byl dnes opravdu na úrovni,“ smekl Petr. „Výhru si zasloužila.“

A také si ji vymodlila – i pro diváky, kteří sérii zdobí na obou stranách. „Je to sladké vítězství. I když to Litvínov stáhl na gól, tým se nesložil, dokázali jsme skórovat do prázdné branky. Jsme spokojení a šťastní, že se nám jeden zápas vyhrát,“ radoval se Ujčík. „

Litvínovský Michal Gut poznává jihlavský led po výměně názorů s domácím Ondřejem Dlapalem.

Proti předešlým třem zápasům se Dukle povedlo eliminovat elitní formaci Vervy s bratry Kašovými. „Věděli jsme, že je nesmíme nechávat moc hrát. Ale když je jejich první lajna na ledě, je to těžké. Je k tomu potřeba skvělý výkon gólmana, což dnes byl,“ vyzdvihl jihlavský kouč Adama Berana, jenž pochytal 32 střel hostů. „Do zápasu jsme šli s tím, že stojíme nad propastí. Ale věřili jsme, že si za předešlé zápasy a úseky v nich, za nasazení zasloužíme alespoň jedno utkání doma zvládnout. Už nebylo kam uhnout.“

A na ledě to bylo znát. „Konečně jsme si pomohli i v přesilovce. První dva naše góly nás uklidnily, bohužel jsme zápas nechali zdramatizovat, ale lidi si to možná o to víc užili. Oni už nás znají,“ usmál se Ujčík.

Celek z druhé nejvyšší soutěže vyhlížel barážové vítězství čtyři roky a jeden den, 17 zápasů v řadě; byla to v dubnu 2022 taky Jihlava, která sebrala bod v sérii s kladenskými Rytíři.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

