Faktor Jindřicháč podržel jihlavskou Duklu. Zafunguje znovu?

Ne, tohle už opravdu nemůže být jenom náhoda! Jako by se jihlavským hokejistům v aktuálním ročníku Chance ligy při domácích zápasech, které hrají na střídačku v Pelhřimově a Jindřichově Hradci, dařilo pouze na jihu Čech.

Posuďte sami.

Zatímco v Pelhřimově svěřenci kouče Viktora Ujčíka vyhráli z osmi zápasů jen jeden, když na konci září porazili Vsetín 2:1, na Zimním stadionu Jana Marka naopak k vítězství dovedli hned čtyři z pěti zápasů. Naposledy to v sobotu odnesla pražská Slavia, která Dukle podlehla 2:5.

„Je to zvláštní, ale je to tak. Zatímco v Pejru se nám nedaří, v Jindřicháči ano,“ podivuje se kapitán Dukly Josef Skořepa.

Nabízí se, zda hlavní rozdíl nemůže být ve velikosti hřiště. Zatímco v Pelhřimově je kluziště užší, v Jindřichově Hradci naopak větší. „Je to pravda. Ale nevím, jestli je to tím,“ usmívá se Skořepa.

Duel proti Slavii každopádně rozhodl dobrý vstup Dukly do třetí třetiny. Nejprve Radek Pořízek svým druhým gólem v utkání ve 43. minutě vrátil Duklu do vedení 3:2, o šest minut později pak Jihlava po Vítězslavem Brošem proměněné přesilovce vedla už o dvě branky.

„Tam se to lámalo,“ připustil Skořepa. „Slavia na konci druhé třetiny vyrovnala na 2:2, ale ty dva góly ji položily. Už se nedokázala víc nakopnout,“ myslí si Skořepa.

„Ve třetí třetině nám vyšla přesilovka, kterou jsme si pomohli. Poslední gól byl do prázdné,“ těšilo asistenta trenéra Karla Nekvasila. „Ale samozřejmě: Pět gólů, dvě využité přesilovky, ubráněná oslabení a tři body... My můžeme být jedině spokojení,“ pochvaloval si.

V pondělí proti Porubě

Přestože rozpis zápasů a to, kde se bude hrát, je už dán, vypadá to, že by Jihlava měla minimálně zvážit, zda se mimo Vysočinu nepodívat častěji. „Jestli to budeme chtít? Nevím, to je otázka spíš na vedení,“ říká se smíchem Skořepa.

Jak je to s kouzlem stadionu Jana Marka, se může ukázat už dnes, kdy Dukla znovu v Jindřichově Hradci přivítá vedoucí tým prvoligové soutěže – Porubu.

„I když jsme teď měli nějakou deku, kdy nám nešlo vůbec nic – ani přesilovky, ani oslabení, do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát,“ burcuje spoluhráče Skořepa. „V první lize totiž není lehkého soupeře. A i když je Poruba první a v nějakém laufu, my proti ní chceme uspět,“ podotýká Skořepa.