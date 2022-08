Dukla se ukáže poprvé doma. V pelhřimovském azylu hostí Šumperk

„Já jsem na to sám zvědavý, v Pelhřimově jsem nikdy nehrál,“ říká trenér jihlavského týmu Viktor Ujčík. „Uvidíme, co nás tam čeká. Máme to jako zkoušku, abychom si to osahali a zjistili, jak se odráží mantinely a další specifika tohoto kluziště.“

Dukla, která minimálně nejbližší sezonu Chance ligy stráví v nuceném exilu v Pelhřimově a Jindřichově Hradci, své „domovské“ stánky totiž pozná pouze během zápasů.

Tréninkové zázemí bude mít nadále na ledě Veřejného sportoviště pro lední sporty – přezdívaného Zimáček – v Jihlavě.

„Nechceme zabírat led místním,“ vysvětluje Ujčík. „Navíc by to bylo logisticky náročné, stále převážet spoustu věcí. Takže to de facto pojmeme tak, že budeme hrát všechny zápasy venku – i když Pelhřimov a Jindřichův Hradec budeme brát jako domácí prostředí.“

V rámci letní přípravy Dukla v Pelhřimově přivítá v pátek také rakouský Graz 99ers, prostředí Zimního stadionu Jana Marka si vyzkouší 1. září, kdy se v Jindřichově Hradci střetne s nedalekým Táborem.

Třebíč čeká odveta s Jestřáby, druholigisté si zahrají derby

Už své čtvrté letní přípravné utkání v úterý odehraje Horácká Slavia Třebíč. Bílé hvězdy se v něm před svými fanoušky střetnou se stejným soupeřem, kterému minulý čtvrtek podlehli v Prostějově (2:4).

„Co nám nejde a na čem musíme zapracovat asi nejvíc, jsou osobní souboje, zejména v předbrankovém prostoru,“ určil jasný úkol třebíčský trenér Jaroslav Barvíř. „Právě z něj jsme totiž dostali několik gólů,“ všiml si kouč Horácké Slavie.

Přípravný duel dnes sehrají také druholigové týmy Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou, které se ve vzájemné bitvě střetnou v brodské Kotlině. (rtd)