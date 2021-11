Jihlavské hokejisty nezastavila ani velká marodka, pomáhají posily

Marodka Dukly se totiž nepříjemně rozrostla. Do konce sezony přišla Jihlava o obránce Filipa Dundáčka, delší dobu si od hokeje bude muset nuceně odpočinout Tomáš Čachotský, zranění trápí i Adama Dvořáka či Filipa Helta.

„I takové věci samozřejmě k hokeji patří. I když to není nic, o co by trenér stál. Aĺe bohužel, situace je taková,“ krčí rameny Ujčík. „Když je hráč nemocný, bere antibiotika, víme, že během týdne, čtrnácti dnů bude zpátky. Horší je, když jde o zranění, které ho vyřadí na delší dobu.“

Jihlavský trenér Viktor Ujčík

Své o tom ví dvojice čerstvě operovaných hokejistů: Filip Dundáček a Tomáš Čachotský. „Čagy měl naprasklou navikulárku, šel na operaci, takže to bude nějakou dobu trvat. Filipa zradil křížový vaz. Ale ne v tom už operovaném koleni, ale v tom relativně zdravém. Takže teď má operovaná obě,“ hlásí Ujčík.

Toho naopak potěšil včerejší návrat dvojice marodů Tomáš Harvánek – Tomáš Harkabus. „Oba se mi hlásili na tréninku, takže už se nějakým způsobem vrací. Potřebujeme ještě nějak zvládnout sobotní zápas a pak si myslím, že už bude z čeho vybírat,“ doufá Ujčík.

Podle něj to před zítřejší domácí bitvou s Vrchlabím vypadá, že by ji už mohl stihnout Havránek. „Ale uvidíme, domluvíme se po dalším tréninku. Podle toho, jak bude vypadat,“ nastiňuje.

Dukla posiluje „zvenčí“

Ve složité situaci se Dukla rozhodla vsadit na příchod nových hráčů. „Nechceme sahat do juniorky, aby byla v co nejlepším složení a mohla bojovat o udržení v soutěži,“ vysvětluje Ujčík.

Štěstím v neštěstí jsou pro Duklu problémy dvou dnes už nepokračujících klubů: z Capitals Bratislava přivedla na přestup třiadvacetiletého obránce Vojtěcha Zeleňáka, z kadaňských Trhačů aktuálně testuje dvojici Jakub Štochl – Martin Berčík (oba měsíční try-out).

„Kuba Štochl už naskočil do zápasu, ve středu v Přerově dal i gól. Z Kadaně máme ještě Dana Kabelku, který teď ale bohužel taky má nějaký zdravotní problém,“ prozradil Ujčík.

Ten zároveň čeká na jednoho obránce vytipovaného v Rusku. Toho ovšem zdržely problémy s vyřízením víz. „Nevím, jak jsou nyní otevřené ambasády. Ale jsme domluvení, že jakmile to bude možné, dorazí,“ říká Ujčík.

Skvělou zprávou pro jihlavské fanoušky je fakt, že Dukla přes všechny problémy dokáže vítězit. V pondělí přehrála Porubu (4:2), ve středu si jako první tým v sezoně odvezla všechny tři body z Přerova (2:1).

„Kluci se nějakým způsobem stmelili. Větší prostor teď dostávají ti, kteří ho chtěli, ale zatím se k němu nedostali. Nyní mají šanci ukázat, co v nich je,“ burcuje Ujčík své svěřence. „Samozřejmě, dobré výsledky jsou podmíněny výborným výkonem brankáře a musím říct, že Ada (Wolf – pozn. red.) nás nyní opravdu podržel,“ pochvaluje si jihlavský trenér.