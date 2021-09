Bez diváků by to bylo úplně jiné, pochvaloval si Čachotský návrat fanoušků

„Samozřejmě, spokojenost. Celkově se zápasem, s našim výkonem a i s vítězstvím nad velmi těžkým soupeřem,“ pochvaluje si jeden z nejzkušenějších hráčů Dukly, útočník Filip Seman.

„Začali jsme dobře. Byli jsme v zápase lepším týmem, v úvodu nás podržel Max (brankář Žukov – pozn. red.), ale za výhrou jsme šli a zaslouženě ji vybojovali,“ pochvaluje si jihlavský kapitán, forvard Tomáš Čachotský.

Nejen jeho potěšil návrat fanoušků do hlediště, středeční bitvu v LOKO Areně sledovalo více než 1 100 diváků. „Za nás super, že se lidé vrátili. Bez nich to bylo fakt úplně jiné,“ připouští Čachotský. „Když je nějaká atmosféra, oba mančafty hrají odlišně. A od loňské sezony je vlastně jedno, jestli jste domácí nebo hosté,“ připomněl, že v předchozím ročníku se kvůli protikoronavirovým opatřením hrálo za „zavřenými dveřmi“.

„Já jsem skoro zapomněl, jaké to je, hrát před lidmi,“ usmál se Seman. „Kluci v Jihlavě si to vyzkoušeli aspoň na konci sezony, ve finále s Kladnem. Ale já jsem si už ani nepamatoval,“ vysvětluje Seman, který se do Jihlavy vrátil v létě, po třech sezonách strávených v Havířově. „Děkujeme za tu návštěvu. A doufáme, že si lidé zase najdou cestu na zimáky. Nejen u nás. Protože hokej hrajeme hlavně pro lidi, bez fanoušků to nejde,“ vzkázal.

Seman se příznivcům Dukly připomněl v 39. minutě, kdy zvyšoval při početní výhodě na 2:0.

„Celý zápas byl hodně vyrovnaný. Ve druhé třetině jsme měli hodně přesilovek, podařilo se nám využít jen jednu. I díky které jsme odskočili na rozdíl dvou gólů,“ popisuje Seman. „Samozřejmě, takový náskok je kolikrát těžké udržet. Ale nám se to obětavou hrou podařilo,“ oddechl si.

Pochvalu si díky udržené nule zaslouží také defenziva, Dukla totiž po letním přestupovém období do sezony vstoupila s nově složenou obranou. „Pomohl nám skvělý výkon Maxe Žukova, který v první třetině parádně chytil brejk. A také štěstí, když soupeř na konci trefil tyčku. Ale to je občas potřeba,“ všiml si Seman.

„Obrana zatím sbírá zkušenosti. Na začátku sezony jsou kolikrát v defenzivě celého týmu chybičky, které by se měly v průběhu sezony odstranit. A teoreticky by to mělo být lepší,“ věří Seman.

Jihlavu čeká těžká prověrka také v dalších dvou utkáních, zítra se Dukla představí v Porubě, ve středu hostí Přerov. Tedy podle papírových předpokladů náročné soupeře. „S čím bychom byli spokojeni? Se šesti body,“ má jasno Čachotský. A poté přidává. „Ne, to je těžké říct. Prostě: momentálně mě zajímá jen nejbližší zápas, v sobotu v Porubě. Kde budeme chtít hrát náš hokej, snažit se uspět a vyhrát.“

Seman prognózy hokejových expertů nepřeceňuje. „Samozřejmě, jsou v lize soupeři, kteří mají zkušenější a kvalitnější hráče. Těch potenciálních favoritů je tam více. Ale oproti předchozím sezonám, ve kterých bylo Kladno či České Budějovice, od kterých se čekalo nejvíce, je to něco jiného,“ tvrdí Seman.

Respekt ostatních však bude mít také Jihlava. „Od Dukly, vzhledem k její historii a tomu, jak funguje, se nemůže čekat nic jiného, než že bude patřit ke špičce,“ uvědomuje si Seman. „Ale nejde to samo, musí si sednout spousta věcí. A hlavně se musí odvádět maximální výkony,“ dodal.