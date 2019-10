Favorit v nesnázích. Jihlava stále klopýtá, není ani v elitní osmičce

Byla to zdánlivě nepodstatná a nic neřešící situace, která však asi paradoxně nejlépe vystihuje aktuální atmosféru v týmu prvoligových jihlavských hokejistů.



V závěru sobotního domácího zápasu se Vsetínem, poté co hosté gólem do prázdné branky definitivně stvrdili své vítězství 4:2, si největší hvězda domácího celku Tomáš Čachotský vybila své naštvání ranou holí do vlastní branky.

Následoval desetiminutový osobní trest za nesportovní chování a šestnáct vteřin před koncem zápasu odchod do kabiny.

V tu chvíli však nebyl Čachotský jediný, kdo zápas opouštěl předčasně. Ze stadionu začali odcházet také mnozí zklamaní fanoušci.

Jihlava před svými fanoušky prohrála potřetí z pěti zápasů

Nebylo divu. Dukla si připsala třetí porážku v pátém zápase na vlastním ledě, celkově šlo v desátém kole Chance ligy už o pátou prohru jihlavského celku.

Přitom ještě před začátkem této sezony vedení jihlavského celku samo sebe pasovalo do role jednoho z favoritů soutěže.

„Jako Dukla Jihlava nemůžeme mít jiný cíl než se prát o postup,“ uvedl před měsícem jednatel klubu Bedřich Ščerban. „Myslím si, že budeme patřit k favoritům. Tým je připravený tak, aby tu šanci měl. A je v jeho schopnostech vyhrávat.“

To potvrdil také jihlavský trenér Petr Vlk. „Do sezony jdeme s tím, že chceme vyhrát každé utkání,“ slíbil fanouškům.

Jenže situace na startu nového ročníku je od podobného prohlášení diametrálně odlišná. Dukla vyhrála pouze pětkrát a v aktuální tabulce Chance ligy se krčí až na deváté příčce. Na vedoucí celek soutěže, ostravskou Porubu, ztrácí jedenáct bodů.

Na druhou stranu: tabulka je zatím pochopitelně hodně vyrovnaná. Kdyby Dukla získala jen o dvě výhry více, byla by třetí.

Faktem však zůstává, že současné postavení by po 26. kole poslalo Duklu do skupiny osmi „odpadlíků“, kteří budou bojovat o dvě místa alespoň v předkole play off.

Navíc: diváci jsou velmi nespokojení s herním projevem svého týmu. Jihlava je nyní až dvanáctým nejlepším týmem podle úspěšnosti v přesilových hrách, jen čtyři týmy v soutěži jsou horší podle počtu vstřelených branek.

Mizerný stav připouštějí také samotní hráči.

„Co k tomu říct? My si v kabině řekneme určité věci, jak to bude vypadat, připravujeme se na to – a pak přijdeme na led a hrajeme úplně jinak,“ připustil René Piegl, který si proti Vsetínu připsal gól a asistenci. „Takhle to nepůjde. Musíme začít dělat věci, které si říkáme, a začít sbírat body.“

Co Dukle chybí? „Máme špatnou pohyblivost, málo bruslíme, nesrážíme se, nejdeme agresivně do brány,“ všímá si čtyřiadvacetiletý bek.

Další příležitost napravit si reputaci bude mít Dukla už dnes, kdy se představí ve Frýdku-Místku.

„Musíme se znovu sebrat, říct si, co je špatně. A začít dělat věci dobře,“ burcuje spoluhráče útočník Jiří Fronk. „Zatím je na tom kabina fyzicky dobře. Budeme dělat všechno pro to, abychom v pondělí urvali body,“ vzkázal Piegl.

Vítězná série Třebíč uspala, týmu chyběla tvrdá práce

Další prvoligový zástupce Vysočiny, Horácká Slavia Třebíč, v sobotu selhal v Litoměřicích. Po krátké vítězné sérii Slavia tentokrát nevstřelila ani jednu branku a podlehla 0:4.

„Neodehráli jsme dobrý zápas. Po čtyřech výhrách jsme si asi začali myslet něco, co není pravda,“ hodnotil trenér Martin Sobotka. „My nikoho nepřehrajeme žádnou velkou hokejovostí, ale tvrdou prací, dobrým bruslením, jednoduchou hrou a dodržováním taktiky. A teď nám tohle všechno chybělo.“

Dnes přivítá nyní dvanáctá Třebíč nejhorší tým soutěže z Kadaně.