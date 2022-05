Kuka si splnil dětský sen, chytal za Jihlavu. Rád by ji viděl v extralize

Jenže při akci Grand Finále - Díky legendo, slavnostním uzavírání CZ Loko Arény, někdejšího Horáckého zimního stadionu v Jihlavě, se třiapadesátiletý fotbalový útočník představil v úplně jiné roli.

Při exhibičním veteránském utkání se postavil do hokejové branky. A čelil řadě legend místní Dukly. „Je nádherný pocit hrát s takovými borci, fantastickými hráči, na které jsem jako malý kluk koukal v televizi,“ usmíval se Kuka. „Hezký zážitek a splnění klukovského snu.“

V Jihlavě se objevujete poměrně často, ale spíš o kus dál, na fotbalovém stadionu v Jiráskově ulici. Co vás nyní přivedlo do jihlavské hokejové arény?

Po jednom fotbale jsem se byl podívat i na hokeji, když se tady zrovna hrálo semifinále play off první ligy. Protože jsem jako malej kluk byl veliký fanda Dukly.

Opravdu? Vždyť jste vyrůstal v Praze.

A tam tenkrát byla v lize jenom Sparta. Fandit jí u mě nepřipadalo v úvahu (usmívá se). Nyní jsem viděl halu, kterou jsem znal z fotek, co jsem měl nad postelí. Výstřižky z časopisů Stadion a podobně. Byla to trochu nostalgie.

Když jste fandil Dukle, měl jste zde také nějakého oblíbeného hráče?

Já jsem byl právě na gólmany. Nevím proč, ale když jsme hráli s tenisáky na betonu, furt jsem lezl do brány. Tam mě to hrozně lákalo. Takže oblíbený byl každý gólman, který prošel Jihlavou nebo nároďákem. Proto pro mě bylo úžasné se tady potkat s Jirkou Králíkem. Člověk se aspoň vrátil trošku do mladých let.

Nakonec jste byl u toho, kdy se někdejší svatostánek, kde Jihlava získala dvanáct mistrovských titulů, slavnostně zavíral.

Vždycky, když se něco zavírá či končí, tak tím i něco nového začíná. Takže doufám, že to bude pozitivní pro Jihlavu. Že se jí podaří v co nejkratší době postavit nový stadion, na který budou fanoušci chodit rádi. Ono to prostředí trošku kultivuje nejen sport, ale i lidi. Každý hokejový klub by si přál mít novou arénu. Pokud se to v Jihlavě podaří, budou z toho mít všichni jen radost. A bude to prospěšné.

Legendární útočník Pavel Kuka se podepisuje fanouškům při dnech otevřených dveří na Slavii.

Koukal jste na to, jak by nová Horácká aréna měla vypadat? Co na to říkáte?

Viděl jsem ji z venku, na nějakých prospektech. Ale ono to asi není až tak důležité. Protože vždy, když je něco nového, tak to lidé postaví dobře a správně. To není na nás, abychom to posuzovali. Hlavní je, aby to bylo co nejlepší pro hokej. A pro lidi, kteří na něj chodí. Protože když si člověk vzpomene na otevření O 2 areny tenkrát, tak to je úplně něco jiného. Já měl to štěstí si tam sednout, když byl vyprodaný stadion, třeba při mistrovství světa. To byl úžasný zážitek.

Říkal jste, že jste Dukle fandil jako malý kluk. Sledujete její zápasy i nyní, kdy je v Chance lize?

Ano a teď v baráži jsem jí hrozně moc fandil. Dokonce i proti Kladnu, které také patří k mým oblíbeným klubům. Má také velkou historii, podobné problémy se stadionem, jako má Jihlava. Že Dukla nepostoupila, je mi trochu líto, myslím si, že Jihlava do extraligy patří. Ale bez nového stadionu to opravdu nemá smysl. Pokud se nyní podaří postoupit v průběhu těch dvou let, kdy se má nová hala postavit, bylo by to snad to nejlepší, co by se mohlo podařit. Postoupit a vrátit se do extraligy v nové aréně. To by byl pro všechny fandy největší dárek, co by mohli dostat.

Jeden zásadní rozdíl mezi Kladnem a Jihlavou tu však je: Rytíři by už brzy měli mít novou halu k dispozici.

Uvidíme, nějak se to zaseklo. Ono teď, při všech těch konstelacích - covid, válka na Ukrajině, ekonomická krize, stoupající ceny všech materiálů - to pro kluby a hlavně pro stát bude hrozně těžké. Ale já doufám, že se přestane politikařit. A začne se opravdu věnovat sportu. Což je strašně důležitý segment nejen života, ale i výchovy. A prevence před věcmi, jako je kriminalita, psychické problémy dětí a dospělých. Snad se začne do sportu více a více investovat. Protože je žalostné, co politici na tomto poli dělají. Ať se podívají do ostatních zemí, jak státy do sportu investují. Protože vidí trošku víc dopředu, než se tady chvástáme my.

Slávistický útočník Pavel Kuka zahodil penaltu i další šance. Svou přihrávkou však zajistil Pražanům alespoň remízu.

Rychle se blíží i konec fotbalové sezony. Jak vidíte souboj Plzně a Slavie o mistrovský titul?

Pro všechny fanoušky je dobré, že je to hodně otevřené. Protože ve hře jsou nejen Plzeň a Slavia, ale stále i Sparta. Konec může být ještě hodně zajímavý. Určitě je dobře, že nadstavba ještě není rozhodnutá, jako to bylo v minulosti. Protože pak to už nikoho nebaví. Zřejmě se bude rozhodovat do posledního kola. Máme se na co těšit. Jsem rád, že budou vyprodané stadiony, protože to je to gró, proč se sport dělá.

Spartu byste tedy ještě raději neodepisoval?

Nedá se odepisovat nikdo. Při tříbodovém systému není ta ztráta tak vysoká, aby se do toho Sparta ještě nemohla zapojit. Slavia by si titul zasloužila, ale není garance, že ho získá. Takže se na ty zápasy jako fanda těším. Budu držet palce, aby se to povedlo. A abychom se příští rok zase podívali do Ligy mistrů. To by bylo úžasné.