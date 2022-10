Konečně vyšly přesilovky. Nálada v Dukle je lepší, ale jásat zatím nemůže

Třebíči se rozrůstá marodka Úterní dopolední trénink prvoligových třebíčských hokejistů připomínal spíš počítání zbylých vojáků. V poslední době totiž v kabině Horácké Slavie přibývá nově zraněných a nemocných. „Sice jsme i trochu trénovali, ale hlavně jsme sháněli hráče, abychom měli ve středu doma proti Vsetínu s kým nastoupit,“ přiznal hlavní kouč třebíčského A týmu a sportovní manažer klubu v jedné osobě Kamil Pokorný. Už v pondělí do Sokolova odjela Horácká Slavia v dost pochroumané sestavě. Především v obraně téměř nezůstal kámen na kameni. „V derby s Jihlavou jsme přišli o Jirku Hunkese, potom taky o Filipa Kováře a Tonda Bořuta už nehrál v Porubě. Proto jsme museli pro obranu obětovat i šikovného útočníka Michala Vodného,“ prozradil Pokorný. Nicméně už po první třetině prohrávali hosté z Vysočiny 0:2 a po druhé dokonce 1:4. „Sokolov si šel za body víc, vyhrál zaslouženě,“ uznal třebíčský kouč. „A to nás ještě hodně podržel Honza Mičán v bráně, jinak by ten výsledek byl horší než 4:1,“ přidal pochvalu pro gólmana. Každopádně v Sokolově přišel Pokorný o další dva útočníky – Davida Michálka a Václava Krliše. „Pomoct by nám proto ve středu proti Vsetínu snad měli i dva junioři z Komety – obránce Patrik Fajmon a znovu taky útočník Ivo Sedláček,“ dodal Pokorný.