Jihlavský Beran zná jen hru v azylu: Na novou arénu jsem hrozně natěšený!

Jan Salichov
  10:05
Do aktuálního ročníku Maxa ligy vstupovali jihlavští hokejisté s vědomím, že je před otevřením Horácké arény a prvním utkáním na vlastním ledě čeká minimálně třináct venkovních zápasů v řadě. Panovaly tak obavy, jak se Dukla se složitou situací popasuje.
Třiadvacetiletý brankář Dukly Jihlava Adam Beran byl podle trenéra Viktora...

Třiadvacetiletý brankář Dukly Jihlava Adam Beran byl podle trenéra Viktora Ujčíka hlavním hrdinou vítězného souboje se Šumperkem. Soupeři nepovolil jedinou gólovou radost. | foto: Nela Dittrichová

Gólman Jihlavy Adam Beran a obránce Filip Dundáček zasahují během baráže o...
Gólman Jihlavy Adam Beran zasahuje ve čtvrtém utkání baráže o extraligu proti...
Jihlavský Filip Dundáček (vlevo) a olomoucký Karel Plášek ve čtvrtém utkání...
Adam Beran se otáčí za pukem, který míjí jeho bránu.
28 fotografií

Po jedenácti duelech to vypadá, že se tým kouče Viktora Ujčíka s náročnou šichtou popasoval více než dobře. „Ve finále to ani nebylo tak strašné, jak jsme čekali,“ říká jihlavský brankář Adam Beran.

Ten v posledních dvou kolech, proti Porubě (1:0) a Přerovu (3:0), pomohl Dukle dvěma čistými konty. „Snad jsem teď chytil nějakou formu,“ usmívá se šestadvacetiletý gólman. „Zároveň se ale daří celému týmu, hrajeme dobře dozadu. A proto ty góly nedostáváme.“

Takže vaše poděkování míří také ke spoluhráčům?
Rozhodně! Kluci hodně střel zblokují a to mi hrozně pomůže. Ulehčuje to práci vzadu.

Podle statistik to vypadá, že více práce jste měl v Ostravě (35 zákroků) než v Přerově (22). Byl sobotní zápas složitější?
Poruba hrála o hodně více do útoku, více nás tlačila. V Přerově tolik střel nebylo, ale zase bylo o to těžší se udržet v tempu. Poruba měla spoustu střel, bylo jednodušší neztratit koncentraci.

Dva zápasy, dvě čistá konta. To asi muselo potěšit pokladníka. Už se Tomáš Harkabus hlásil s povinností přispět do týmové kasy?
Ještě se s ním budu muset domluvit, jak to bude (usmívá se). Máme samozřejmě v šatně nějaký sazebník, ale teď upřímně nevím, jak to je. Nějak se to určitě udělá.

Fanoušci už vyhlížejí příští sobotu, kdy se proti Zlínu poprvé představíte v Horácké aréně. Co vy hráči, už se těšíte?
Já osobně jsem hrozně natěšený. Čekám na to tři roky, strávil jsem tu všechny sezony v azylu. Takže se fakt nemůžu dočkat, až budeme hrát v nové aréně.

Zlín, Třebíč, Litoměřice. Horáckou arénu otevřou zápasy s poloviční kapacitou

Už jste si byl obhlédnout, kde budete mít v nové šatně své místo?
Osobně jsem tam ještě nebyl, ale už jsme si psali, kde kdo bude sedět (usmívá se). Ale ještě tam nejsme.

Nejdřív vás čekají poslední dva venkovní zápasy v řadě: v sobotu hrajete v Chomutově, ve středu v Táboře. Asi byste chtěli ještě nějaké body přivést.
Stoprocentně. Tím, že jsme sezonu začali jen venkovními zápasy, je pro nás každý bod důležitý. Navíc věříme, že až nebudeme muset každý týden cestovat na led soupeře, půjdou naše výkony nahoru.

Výsledky

18. října 2025  10:18

Jihlavský Beran zná jen hru v azylu: Na novou arénu jsem hrozně natěšený!

Chaos na ledě. Dostál jel přes celé kluziště do šarvátky. Kluci drží při sobě, chválí kouč

Do konce druhé třetiny utkání hokejové NHL mezi Anaheimem a Carolinou zbývaly tři sekundy. Už se ani nemělo nic stát. Jenže někdy stačí jedno žďuchnutí po vhazování a dění se vmžiku znepřehlední....

17. října 2025  14:10

Čelit takto silnému útoku? Fenomenální. Rittich při své premiéře vychytal McDavida

V závěru druhé třetiny skórovali v oslabení a měli v něm i další šanci. Jenže rázem museli čelit brejku hvězdného Connora McDavida, který se z pravé strany dostal až před Davida Ritticha. Český...

17. října 2025  12:14

