Po jedenácti duelech to vypadá, že se tým kouče Viktora Ujčíka s náročnou šichtou popasoval více než dobře. „Ve finále to ani nebylo tak strašné, jak jsme čekali,“ říká jihlavský brankář Adam Beran.
Ten v posledních dvou kolech, proti Porubě (1:0) a Přerovu (3:0), pomohl Dukle dvěma čistými konty. „Snad jsem teď chytil nějakou formu,“ usmívá se šestadvacetiletý gólman. „Zároveň se ale daří celému týmu, hrajeme dobře dozadu. A proto ty góly nedostáváme.“
Takže vaše poděkování míří také ke spoluhráčům?
Rozhodně! Kluci hodně střel zblokují a to mi hrozně pomůže. Ulehčuje to práci vzadu.
Podle statistik to vypadá, že více práce jste měl v Ostravě (35 zákroků) než v Přerově (22). Byl sobotní zápas složitější?
Poruba hrála o hodně více do útoku, více nás tlačila. V Přerově tolik střel nebylo, ale zase bylo o to těžší se udržet v tempu. Poruba měla spoustu střel, bylo jednodušší neztratit koncentraci.
Dva zápasy, dvě čistá konta. To asi muselo potěšit pokladníka. Už se Tomáš Harkabus hlásil s povinností přispět do týmové kasy?
Ještě se s ním budu muset domluvit, jak to bude (usmívá se). Máme samozřejmě v šatně nějaký sazebník, ale teď upřímně nevím, jak to je. Nějak se to určitě udělá.
Fanoušci už vyhlížejí příští sobotu, kdy se proti Zlínu poprvé představíte v Horácké aréně. Co vy hráči, už se těšíte?
Já osobně jsem hrozně natěšený. Čekám na to tři roky, strávil jsem tu všechny sezony v azylu. Takže se fakt nemůžu dočkat, až budeme hrát v nové aréně.
Už jste si byl obhlédnout, kde budete mít v nové šatně své místo?
Osobně jsem tam ještě nebyl, ale už jsme si psali, kde kdo bude sedět (usmívá se). Ale ještě tam nejsme.
Nejdřív vás čekají poslední dva venkovní zápasy v řadě: v sobotu hrajete v Chomutově, ve středu v Táboře. Asi byste chtěli ještě nějaké body přivést.
Stoprocentně. Tím, že jsme sezonu začali jen venkovními zápasy, je pro nás každý bod důležitý. Navíc věříme, že až nebudeme muset každý týden cestovat na led soupeře, půjdou naše výkony nahoru.