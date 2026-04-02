Zlín povstal z popela, tak znovu po roce. Mají čisté hlavy, ví jihlavský kouč Ujčík

„Zlín povstal z popela,“ glosoval jihlavský kouč Viktor Ujčík cestu soupeře, který se v základní části trápil, ale v play off se proměnil v nekompromisní mašinu.
Zlínští vytvořili tuplovaný unikát: stali se historicky prvním týmem, který v semifinálové sérii ani jednou nezvítězil v normální hrací době, a přesto slaví postup. Všechny čtyři rozhodující body proti Kolínu urvali Berani až v napínavých nastaveních.
Zároveň se Valaši probojovali do finále Maxa ligy už počtvrté v řadě, což svědčí o jejich obrovské vnitřní síle v klíčových částech sezony.
Z propasti až těsně pod vrchol
Proměna Zlína je vskutku nevídaná. Ještě na konci listopadu se klub potácel u dna tabulky. „V první řadě jsme chtěli zachránit Zlín v této lize. Bylo to na hraně,“ přiznává slovenský stratég na střídačce Beranů Peter Oremus.
Do nového roku šel jeho tým jako odpadlík, teď hraje o všechno. „Měli jsme zápasy, které nás mohly zlomit, ale to nás jedině zocelilo. Hodně lidí nám nevěřilo, byli skeptičtí, ale my teď ukazujeme svou sílu,“ doplňuje útočník Jaromír Kverka, jehož uzdravení po otřesu mozku symbolizuje zlínský vzestup.
Ujčík práci soupeře uznává. „Odvedli tam skvělou práci, dokázali ty kluky namotivovat. Jak se říká, hlava je sedmdesát procent výkonu. A teď ty hlavy mají čisté,“ uvědomuje si jihlavský trenér.
Žádný jasný favorit
Navzdory postavení v tabulce Ujčík roli favorita odmítá. „To v žádném případě. Zlín má teď obrovskou sílu a zkušenosti. Jsou v euforii z toho, čím si letos prošli,“ varuje. Podle něj bude série jiná než loni, kdy Jihlava vyhrála 4:2 na zápasy. „Týmy jsou za ten rok zase trochu jiné. Rozhodovat budou detaily a momentální forma.“
V jihlavském brankovišti by měl znovu čarovat Adam Beran, pro kterého bude mít série bizarní nádech – nastoupí proti týmu, který má jeho jméno v názvu. „Je to příjemná shoda okolností a věřím, že se mi je povede vychytat,“ usmívá se gólman.
Na druhé straně mu bude čelit Daniel Huf, hrdina úspěšného semifinále, který si drží skvělou formu. „Euforie, extáze,“ popsal Huf pocity po postupu přes Kolín. „Je to skvělá reklama pro ligu. Střetnou se dva skvělé týmy se skvělou historií na krásných zimácích. Finále, jak má být.“
Rachůnkův návrat na Vysočinu
Oba týmy sázejí na zkušené kádry. Zatímco Jihlava doufá v návrat kapitána Tomáše Čachotského, Zlín se opírá o jména jako Richard Jarůšek či Tomáš Rachůnek.
Právě pro Rachůnka bude série mimořádně pikantní. Sezonu totiž začínal právě v Jihlavě, ale na začátku letošního kalendářního roku zamířil domů na Valašsko.
„V Jihlavě jsem nebyl spokojený, nebyli jsme tam šťastní. Využil jsem možnosti jít do Zlína. Jsem rád, že můžu být každý den s rodinou a se známými, což vždycky pomůže. Bydlení jsem hledat nemusel. I když jsem hrál většinu kariéry jinde, domov máme tady,“ vysvětlil svůj tehdejší přesun Rachůnek, který teď bude stát jako jedna z největších hrozeb proti „svým“ nedávným spoluhráčům.
Dukla se může spolehnout na bouřlivou kulisu – oba úvodní zápasy v Horácké aréně se vyprodaly během 24 hodin. „Diváci jsou fantastičtí. Finále je i poděkováním pro ně za skvělou sezonu,“ uzavírá Ujčík.
Druhý finálový zápas je na programu v pátek (17.30) na Vysočině, na Valašsko se série na čtyři vítězství přesune na Velikonoční pondělí, čtvrtý duel se bude hrát v úterý (oba od 17.00).