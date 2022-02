Zase ty nájezdy! Hokejisty Žďáru nad Sázavou pohřbila letošní bolest

„Samozřejmě nerozhodoval jenom ten jeden zápas, tam už bylo trochu pozdě bycha honit,“ připustil trenér plamenů Martin Sobotka. „Play off jsme si prohráli jinde než v sobotu v Kopřivnici.“

Na druhou stranu... Žďár k poslednímu utkání základní části cestoval s jasným úkolem: pokud vyhraje minimálně za dva body, o účast ve vyřazovací části už ho nikdo a nic nepřipraví.

„Musíme to v Kopřivnici potvrdit. Ukázat, že do play off patříme. Nebo tam bohužel nebudeme,“ burcoval před utkáním Sobotka.

Ten s průběhem duelu, ve kterém jeho svěřenci dvakrát vedli, byl spokojen. „Kdyby to byl normální zápas základní části, tak bych bod bral. Nehráli jsme špatně, kluci to zase oddřeli, makali,“ všímal si kouč. „Škoda jen, že jsme v závěru nastřelili jen tyčku, nebo neproměnili pár šancí, které jsme v prodloužení měli,“ mrzelo ho. „Potřebovali jsme získat dva body, máme jen jeden, takže to fakt zamrzí.“

Vítěze sobotního klání totiž určily až nájezdy. A v nich se Žďáru v této sezoně dlouhodobě nedařilo. Všechny předchozí tři duely základní části, které došly do nájezdů, plameny nezvládly.

„Dokonce i když jsme během jednotlivých zápasů měli trestné střílení, nikdy jsme ho nedali. Měli jsme sérii snad dvaceti neproměněných nájezdů v řadě,“ zmiňuje Sobotka. „A to, co nás celou sezonu trápilo, nás nakonec také pohřbilo.“ S určitou mírou nadsázky ve Žďáře musí litovat, že jim na dálku nepomohl ani další druholigový tým v Vysočiny, Velké Meziříčí. Ten totiž domácí Opavě dovolil otočit zápas z 0:1 na 2:1 a tříbodovým ziskem v konečné tabulce skupiny Východ díky lepší bilanci vzájemných zápasů plameny přeskočit.

„Na střídačku si s sebou mobil neberu, takže jsem během nájezdů nevěděl, jak duel v Opavě dopadl. Znal jsem jen výsledek po druhé třetině,“ prozradil Sobotka. „Je to škoda, že to skončilo 2:1, mohli nám pomoct. Ale každé mužstvo si to musí uhrát samo, a ne se spoléhat na někoho jiného,“ dodal kouč.