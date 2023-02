I druhá hokejová liga zažije Winter classic. Hraje se ve Stříbře

Ten také zavzpomínal, jak si na otevřeném kluzišti sám zahrál. „Tuším, že to bylo v žácích, asi sedmá nebo osmá třída. Bylo to tenkrát v Losiné a dodneška si to pamatuji. Bylo to opravdový zážitek.“ Teď si ho vyzkouší i hráči druholigového Chebu a Klatov.

„Všichni jsou na to natěšení, je to pro kluky takové zpestření. Potrénujeme tam, vyzkoušíme si led. Samozřejmě je to menší hřiště, ale určitě věřím, že přijde více lidí než by přišlo na zápas v Klatovech. Proto si myslím, že to bude mít dobrou kulisu. Navíc z Chebu je to kousek do Stříbra, takže se to hezky propojilo,“ dodal Michal Straka.

Věří, že i počasí bude optimální. „Sníh by asi nebyl takový problém. Horší by bylo, kdyby pršelo. Necháme se překvapit. Ale pevně věříme tomu, že to bude dobré,“ doplnil klatovský kouč.

Utkání na stříbrském zimním stadionu začíná v 18 hodin.