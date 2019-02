Patnáct gólů? Netradiční výsledek, ale vrchlabský cíl je jiný

„Hodně netradiční výsledek, většina z nás to asi zažila v ligové soutěži poprvé,“ připouští kouč vrchlabského mužstva Petr Hlaváč po výsledku, který hokejové příznivce určitě zaujal.

Rekordní výhra ● Hokejisté Vrchlabí ji zaznamenaly ve 39. kole 2. ligy, když nad týmem Řisut vyhrály 15:0

● Na výsledku se brankou či asistencemi podílelo 18 hráčů, když do pole jich trenéři poslali 21

● Nejvíce kanadských bodů si připsal Jirků - 5 (2 góly + 3 asistence), další 4 hráči zaznamenali 4 body

● Dosud nejvyššími výhrami v sezoně byly 7:1 nad Mostem a Letňany

● Zajímavost: Vrchlabí už 5 zápasů vyhrálo nejtěsnějším skóre 1:0



V úvodu nic tak výjimečného ale nepadalo, souhlasíte?

Ano. Sice jsme měli od začátku víc ze hry a nějaký tlak jsme si vytvořili, ale soupeř do 10. minuty gól nedostal a do konce první třetiny pak už jen druhý.

Čím se to podle vás zlomilo? Ve druhé třetině jste totiž nastříleli sedm gólů a ve třetí jen o jediný méně...

Hned na začátku druhé třetiny jsme sice vstřelili několik gólů rychle za sebou, ale soupeř dál hrál takový bezstrarostný hokej. A kvalita našeho mužstva je na tuhle soutěž nadstandardní, takže to pak dopadlo tak, jak to dopadlo.

Povzbuzení před vyvrcholením sezony, které začne už po třech posledních zápasech, které zbývají do konce základní části?

To možná trochu ano, ale i když už jsou to jen tři zápasy, tak to bude trvat dost dlouho, než začneme. Hrajeme totiž jen v sobotu, což nám v tuto chvíli moc nevyhovuje. V tomhle je druhá liga dost složitá, sehrajeme za dva týdny dva zápasy, přitom máme tým včetně našich zkušených, který by spíš potřeboval hrát. Můžeme sice ještě potrénovat, ale zápas je zápas.

Pokud vše v posledních třech kolech dopadne tak, jak to v tuto chvíli vypadá, tak půjdete do play off jako vítěz své skupiny a narazíte na čtvrtý tým skupiny sever, k čemuž má nejblíž Děčín. Co tomu říkáte?

Nechceme si vybírat, ale Děčín je z několika pohledů soupeř, který by nám měl vyhovovat. Hraje technický, útočný hokej, navíc to není až tak nevýhodné na cestování. A jediný, kdo to může změnit, je pražská Kobra, která je za ním, a to je podobné.

Vedení klubu se netají tím, že cílem pro tuto sezonu je postup do 1. ligy. Pokud se má splnit, čeká vás po skončení základní části ještě dlouhá cesta.

S tím jsme do toho šli a víme, že nás nečeká nic jednoduchého. Z osmadvaceti druholigových mužstev postoupí jediné. Zatímco teď hrajeme jednou za týden, až přijde play off, bude se hrát prakticky stále. Nebude čas na doléčení případných zranění, mohou přijít tresty, bude to náročné. I proto máme k dispozici hráčů na pět pětek, aby se dal tým případně doplnit.

To je ještě ale zatím docela daleko, už v sobotu vás ale čeká derby v Trutnově, který vás v této sezoně hodně trápí. Asi těžší zkouška než v případě Řisut?

Určitě ano, Trutnov to na nás v této sezoně umí, v posledních dvou zápasech jsme s ním prohráli a nedali jsme mu ani gól. Tohle musíme v sobotu hlavně kvůli našim výborným fanouškům změnit, hlavně pro ně je to velmi prestižní, asi víc než to, jestli skončíme v tabulce první. Předpokládáme, že jich do Trutnova vyrazí možná pět stovek, chceme se jim za jejich přízeň odměnit.