Bitvy druholigových hokejových rivalů z Vysočiny? Jen v přípravě

„Pro nás to je jednoznačně velká ztráta, protože přijdeme o nejatraktivnější zápasy s Havlíčkovým Brodem,“ povzdechl si nad novým modelem šéf žďárského hokeje Martin Nečas. „Místo toho, abychom jeli pár kilometrů vedle, budeme cestovat do Opavy. To je podle mě postavené na hlavu,“ zlobil se.

Ve hře byly celkem dvě varianty. Podle první se týmy měly rozdělit do tří skupin, přičemž Žďár a Velké Meziříčí by byly na Východě a Havlíčkův Brod naopak na Jihu.

Druhá liga 2020/2021 Skupina Sever

Most

Bílina

Děčín

Řisuty

Jablonec nad Nisou

Nová Paka

Dvůr Králové nad Labem

Trutnov

Skupina Jih

Cheb

Klatovy

Kobra Praha

Písek

Příbram

David servis České Budějovice

Tábor

HAVLÍČKŮV BROD

Skupina Východ

Opava

Kopřivnice

Valašské Meziříčí

Nový Jičín

Hodonín

Znojmo

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU



Plán b) pak zahrnoval model čtyř skupin, tudíž měně cestování a více soubojů s regionálními soupeři. „Co vím od pana Šimona (sportovní manažer klubu – pozn. red.), který se za nás jednání zúčastnil, dopadlo první hlasování nerozhodně 12:12, jenže při druhém se pak tři kluby od svého původního hlasování odklonily a přidaly se na druhou stranu,“ popsal hlasování Nečas.

V nadcházející sezoně se tak Žďár utká z regionálního pohledu pouze s nováčkem soutěže, Velkým Meziříčím. „Je super, že se Velmez vrátil do druhé ligy, ale co si budeme říkat, Brod byl pro naše fanoušky prostě Brod,“ poznamenal Nečas.

Také ve Velkém Meziříčí se těšili na derby s Havlíčkovým Brodem, jehož ztrátu by podle šéfa klubu Jaroslava Judy snad mohly alespoň částečně zacelit plánované souboje se Znojmem, které se vrací na český led.

„Bude mít určitě nabitý tým, takže diváci se mají na co těšit. I když pro nás bude částečným derby i zápas s Hodonínem. Utkávali jsme se s ním i v kraji, takže nějaké vazby tam jsou. Brodu je ale škoda,“ znovu zopakoval Juda.

Ve vzájemných soubojích budou moct fanoušci vidět Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí a Havlíčkův Brod pouze během letních zápasových testů. „Bohužel si spolu dáme jen přípravu a v sezoně si potom tak akorát můžeme držet navzájem palce,“ pousmál se hořce šéf druholigového nováčka.

Na dlouhé výjezdy uprostřed týdne by jeli jen blázni

Bezprostředně poté, co Havlíčkův Brod začátkem května oznámil jméno nového hlavního trenéra, bylo zřejmé, že duely mezi brodským a žďárským A-týmem by měly ještě o fous větší náboj.

Michal Konečný totiž ještě loni na jaře vedl právě žďárské plameny. „O to víc mě mrzí, že k těm vzájemným zápasům nedojde. Lidi by na takové duely určitě chodili – a právě lidi v hledišti druhá liga přece potřebuje,“ zamýšlel se Konečný.

„Nechci nikterak snižovat Klatovy nebo Cheb, ale to prostě není ono,“ dodal. Jeho slovům naprosto rozuměl i šéf žďárského hokeje Nečas. „Nevím, co nám přinesou takové zápasy s Opavou či Kopřivnicí. Nevím, kdo z fanoušků by v půli týdne takové štreky jel. To by museli být úplní blázni,“ měl jasno.

Na jedné straně zní ze všech stran nářek klubů a svazu nad tím, jak koronavirová krize všem ztížila vyjednávací pozice pro uzavírání smluv se sponzory pro nadcházející ročník, a na druhé se v ryze amatérské soutěži vymýšlí systém, který se mnohonásobně prodraží.

„Nedává to celé smysl,“ nebral si servítky Nečas. „Vezměte si, že když pojedeme v týdnu třeba do Opavy, tak to pro hráče znamená, aby už někdy v jedenáct odešli z práce, a pak se domů vrátí v noci tak pozdě, že budou mít problém ráno vstát a jít na další šichtu.“

Přilákat chtějí fanoušky na hru

Ať tak, nebo tak, jedno je jisté, návrh se třemi skupinami prošel a týmům nezbývá než se s novým modelem smířit.

„Musíme to respektovat a na sezonu se co nejlépe nachystat. Budeme mít nové soupeře a uvidíme, co nám změna přinese. Když už nenalákáme lidi do hlediště na atraktivitu soupeře, tak to musíme udělat naší hrou,“ předložil svůj plán hlavní kouč brodského Bruslařského klubu Michal Konečný.