Pech je trefa, libuje si předseda Tábora. Nepřipouští si, že by klub nepostoupil

Tábor od letošní sezony podporují i extraligové České Budějovice, jejich partnerství spojil také jihočeský kraj. „Nechci si ani připouštět, že bychom neměli postoupit,“ zdůrazňuje předseda klubu HC Tábor a majoritní vlastník hlavního partnera C-energy Michal Šušák.

Rivalita mezi Českými Budějovice a Táborem platila vždy. Věřil jste, že jednou nastane den, kdy začnete spolupracovat?

Určitě ano. Většinu života jsem prožil mimo Jihočeský kraj, takže rivalitu tolik nevnímám. Beru to jako budování hokeje v regionu, posílení jeho pozice a rozšíření členské základny. Spolupráce klubů k tomu může jen pomoci. Bavíme se o tom už od mého vstupu do HC Tábor zhruba před pěti lety. Jsem rád, že jsme k tomu dospěli.

Spolupráce hokejových klubů a Jihočeského kraje České Budějovice a Tábor budou společně usilovat o to, aby kohouti postoupili do druhé nejvyšší soutěže. Výhodně chtějí pracovat i na výchově mládeže. Vše podpoří Jihočeský kraj, a to částkou 1,2 milionu korun v nejbližších dvou letech. Důkazem spolupráce byl přestup zkušeného útočníka Lukáše Pecha. Kádr kohoutů rozšířil i budějovický bek René Piegl.

Fanoušci nejvíc vnímají spolupráci na úrovni A-týmů. Ale není ještě důležitější v mládeži?

Vnímám to stejně, v mládeži to je ještě důležitější. Chceme co nejvíce dětí přilákat k hokeji, aby Budějovice a Tábor byla dvě hlavní místa, kam se hráči budou stahovat. Zásadní je, abychom ve věku kolem devátých tříd vytvořili dobrou konkurenci a v juniorských kategoriích byli schopní vybírat talenty, kteří pak budou hrát i na nejvyšší úrovni mezi dospělými.

Motor zvažuje kvůli kolizi s mistrovstvím světa žen v Budějovicích, kde by hrál případné semifinále a finále play off. Změnilo se něco díky této spolupráci?

Konkrétní informace nemám. V Táboře je to možné, akorát je problém s kapacitou, která je necelých pět tisíc míst, což je o zhruba 1 500 méně než na Motoru. Budějovičtí permanentkáři by asi museli losovat o místa. Jinak bychom byli rádi, kdyby se to hrálo v Táboře. Motor vnímám jako partnera. Snad i s termíny bychom to nějak zvládli.

Suverénně vedete druhou ligu a zatím jde vše podle plánu. Ale co když nepostoupíte? Zůstane fungování táborského A-týmu na profesionální úrovni?

Hrozně by mě to zklamalo, protože všichni děláme maximum, aby se to povedlo. Nechci si to ani připouštět, ale je to sport, nemusí to vyjít. Co se týče nově uzavřené spolupráce, tak program je sice dvouletý, ale je to spíš dohoda a období, kdy do něj kraj přidá peníze. Spolupráce by měla být dlouhodobá, to už je hlavně na klubech. Věřím, že nás kromě kraje bude ještě o něco víc podporovat také město Tábor.

Nemáte současný kádr až trochu přestárlý?

Je zkušený. Snažíme se to nyní hrát na jistotu a tým jsme naplnili zkušenými hráči. Soupiska na příští rok bude jiná, ale tým se snažíme stavět tak, aby mohl hrát první ligu. Letos jsme vsadili na starší a zkušenější hráče, kteří dlouho nastupovali i v extralize a jsou schopní do Tábora přinést postup.

Táborští fanoušci během utkání s Příbramí.

Při postupu se kádr přirozeně obmění. Nebojíte se ztráty motivace u některých, kteří by se mohli rozloučit?

Motivace funguje dvěma směry. Někteří si musí místo pro první ligu uhrát a ví, že ho nemají garantované. Ti by měli mít velkou motivaci. Jiní možná skončí, ale zase mají krásný cíl, že by se loučili s tím, že pomohli klubu do první ligy. Nevěřím, že je v kabině hráč, kterému je to jedno. Nikdo nemá místo jisté, a to v žádné soutěži.

Co dalšího vás může ohrozit? Zranění, enormní tlak?

Když to srovnám s loňským ročníkem, kdy jsme vypadli v sedmém semifinále play off s Havířovem, tak jsme měli hodně zraněných. Letos jsme poskládali celkem širokou soupisku, tak věřím, že se to nebude opakovat. A u tlaku na psychiku věřím, že to bude právě výhoda starších hráčů, kteří si s tím poradí lépe. Třeba pro Lukáše Pecha je to velká motivace. Vyhrál extraligu, tak touží vyhrát druhou ligu a třeba i první (směje se).

Jak na vás Pech působí?

Ještě jsem neměl tolik možností se s ním osobně seznámit, ale to je další výhoda, že působí ohromně profesionálně. Taková osobnost kabinu táhne a stmelí. Všichni chtějí být jako on. Jsem moc rád za to, že ho máme. Je to trefa.

Táborský útočník Lukáš Pech po zápase s Kadaní.

Koho vnímáte jako hlavního rivala v boji o postup?

Tabulkově je to Havířov. Ale v moravské skupině se může stát leccos. Projít z ní může i Havlíčkův Brod nebo Znojmo, které na začátku sezony nevypadalo moc dobře.

Většinu zápasů vyhráváte jasně. Nemohou vám chybět v play off těžké zápasy?

Také to tak vnímám, je to problém celé soutěže. Některé zápasy jsou bezvýznamné, kdy je jedno, jestli soupeři dáte pět gólů, nebo osm. Kluby nejsou špatné, ale úroveň je o něco níž. Jakmile se rozehraje play off, tak bude těžkých zápasů víc. Snad nás to nebude limitovat.

I diváckou podporu máte na druhou ligu nadprůměrnou. Jste s ní spokojení?

Ano, určitě. I když bych rád, aby chodilo ještě víc diváků. V případě postupu věřím, že se nám to podaří. Tábor je hokejové město a s posunem o soutěž výš celková úroveň hokeje vzroste.