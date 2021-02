Řada dětí může skončit, míní trenér táborských hokejistů Györi

„Teď už je lepší, že se pokračovat nebude. Pořád jsme chtěli hrát a po prosincovém uvolnění jsme věřili, že se ročník může dohrát. Ale teď už jsme neviděli žádné východisko,“ komentuje táborský kouč Arpád Györi.

Podle 50letého trenéra už by bylo dohrávání sezony na jaře hektické, pokud by to situace vůbec umožnila. „Rozjet soutěže prakticky od nuly třeba v únoru by nebylo regulérní. Bůh ví, jestli by bylo o co hrát. Čas stál proti nám,“ míní.

Tábor spolu s Pískem jsou jedinými jihočeskými týmy ve druhé lize. Českobudějovický David Servis se do sezony nepřihlásil a zpětně za to může být rád. Teď už mají i ostatní celky prostor pro přípravu na další ročník. „Řada partnerů nás už nepodporuje, protože mají vlastní problémy. Ale díky generálnímu sponzorovi by s financemi na další sezonu neměl být problém,“ doufá Györi.

Kohouti stále myslí na postup

Měnit by se tak neměly ani cíle táborských Kohoutů, kteří se chtějí posunout do druhé nejvyšší soutěže. „Bývám k tomu zdrženlivý. Je to sport, ve kterém si nemůžete nic naplánovat. Chceme do dvou do tří let nahoru, ale vidíte, že teď jsme přišli o rok, a to jsme se skoro ani nedotkli puku. Snad budeme příští sezonu hrát s diváky v hledišti,“ přeje si bývalý útočník.

I kdyby nečekané a rychlé rozvolnění nastalo, Táborští by teď dočasně neměli vlastní zázemí. Na místním zimním stadionu vzniklo očkovací centrum. „Kdyby mohly trénovat děti a vypadalo to nadějně, tak nám led asi zůstal. Ale neplatilo ani jedno. Řešili jsme případné alternativy v Milevsku, Soběslavi nebo Plané,“ popisuje kouč.

Kromě amatérských lig dospělých svaz předčasně ukončil i soutěže mládeže. A to může být ještě větší problém. „Bojím se, že může skončit hodně kluků hlavně v přípravkách. U dorostenců už takový strach nemám. Celkově však děti bez pravidelného sportování zleniví a už se jim znovu začínat nechce,“ varuje.

Hráči A týmu mají chuť

Klub se snažil zejména nejmenším hokejistům věnovat, jak se dalo. „Když zamrzlo, chodili jsme na rybník. Led však nevydržel moc dlouho. Krátce jsme jezdili také do Plané. Věříme, že to všem bude chybět a hokej neopustí,“ doufá.

O zápal nepřišel Györiho druholigový celek. „Kluci měli celý rok velkou chuť, ale nebyla možnost ji prodat. Druhá liga je nejtěžší soutěž v tom, že v ní musíte zkombinovat práci se sportem na poměrně vysoké úrovni. Já za to hráče obdivuji. Svaz to však opomíjí. Měli by se v ní vyhrát mladí hráči a podle toho by jí měl svaz pomáhat,“ zdůrazňuje.

Výrazných odchodů nebo ukončení kariér se zkušený kouč ve svém celku neobává. „Většina hráčů chce pokračovat. Už dvě sezony po sobě se nedohrály a takhle nikdo končit nechce,“ tvrdí.

Hokejisté se nadále budou připravovat individuálně. „Když bude možnost, rádi bychom teď aspoň dvakrát týdně chodili na led. Letní příprava začne dřív a uvidíme, kdy se příští sezona rozjede. Předběžně plánujeme, že bychom šli na led znovu v polovině července,“ počítá Arpád Györi.