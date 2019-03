Kandidáti na postup do první ligy: Sokolov čelí Vrchlabí

Dá se říct, že obsazení finále skupin Sever, Střed není překvapením, ba je očekávané. Od začátku sezony byl Baník společně s Vrchlabím v popředí tabulky jedné nebo druhé skupiny. V play off Baník vyřadil Nymburk i Most 3:0 na zápasy, Vrchlabí Děčín 3:0 a Kolín 3:1.

„Na druhou stranu soutěž je hodně vyrovnaná, ukázal to i druhý semifinálový souboj Vrchlabí s Kolínem. Všechny zápasy byly do poslední chvíle nerozhodné a poslední zápas to jen potvrdil (pozn. red.: v úterý Vrchlabí v Kolíně o výhře rozhodlo až v 59. minutě). My si soupeře nevybírali a připravujeme se na neděli, ať už by byl soupeřem kdokoliv,“ říká asistent sokolovského trenéra a kouč brankářů Lukáš Mensator.

Dosud Baník proplouval play off bez problémů.

Nymburk zničil 3:0 po jednoznačných výsledcích 5:0, 4:1, 8:0. S Mostem přišel malý zádrhel, po domácí výhře 9:5, šťastný výsledek 4:3 na nájezdy a nakonec opět demolice 9:1.

V celé sérii předváděli velice dobrou hru. V domácím prostředí jsme jim dokázali odskočit na rozdíl několika branek a zápas se vyvíjel úplně jinak,“ všiml si Mensator.

V Mostě po první třetině vedli domácí 3:1 a utkání bylo pro Sokolov velice těžké.

„Postupem času jsme se zlepšovali, dokázali vyrovnat, v prodloužení se to přelévalo z jedné strany na druhou. Na nájezdy jsme byli šťastnější, kdy David Fečo nedostal ani jeden gól, což byl skvělý přínos pro tým. Tím jsme dokázali sérii zlomit na svoji stranu,“ myslí si sokolovský asistent.

Byly to jediné nájezdy v předchozích sériích, ve finále se jich může dočkat opět. „Každý tým je trénuje, můžete sedm měsíců pracovat a potom vám sezonu rozhodnou nájezdy. Všichni se na to připravují. Vrchlabí má skvělého exekutora Jaroslava Bednáře, toto může rozhodovat a oni na to budou sázet,“ předvídá Mensator.

Série s Vrchlabím bude vyrovnaná a určitě to nebude pro Baník žádná sranda. Na nájezdy se připravuje každý, většinou mají trenéři vytipovaný počet hráčů, které na ně pošlou, a pro gólmany je to celková nadstavba, v níž se rozhoduje.

„Když jsem chytal play off proti Litvínovu, tak jsme několikrát body uhráli na nájezdy,“ vzpomíná Lukáš Mensator na svá aktivní léta v brance karlovarské Energie. „Říká se, že je to o štěstí, ale na druhou stranu musíte mít kvalitu hráčů a gólmanů, abyste tomu šli naproti.“ V neděli se tedy rozjíždí finálová série. „Blíží se vrchol sezony, kvůli kterému se už od letní sezony připravujeme,“ potvrzuje Mensator.

Důležitým faktorem může být i divácká pomoc. Zatímco v základní části byla průměrná návštěva na hokeji v Sokolově 604 diváků, v play off výrazně vzrostla. Na jeden ze čtyř domácích zápasů přišlo průměrně 1137 diváků. Vyšší byla jen ve Vrchlabí (1590) a právě tyto dva celky stanou ve finále. Pokoří Sokolov Vrchlabí nejen na ledě, ale i v hledišti? Poprvé se ukáže už v neděli.

„Byl bych rád, kdyby diváci přišli v co největším počtu a podpořili nás. V obou předchozích sériích dokázali, že opravdu hokeji v Sokolově fandí, a kulisa, divácká atmosféra byla skvělá. Chtěl bych je požádat, aby přišli ještě ve větším počtu. Je to určitě skvělý výsledek, co se nám dosud podařilo, ale doufám, že nejsme ještě na konci sezony a že půjdeme dál. Proto potřebujeme, aby přišlo co nejvíc diváků a podpořili sokolovský hokej,“ láká Lukáš Mensator lidi do hlediště sokolovského zimáku.

Gólmani, zvláštní jednotka

Okřídlené klišé praví, že brankáři jsou „samostatná jednotka“. Ovšem bez nich by žádný tým nemohl fungovat. V Sokolově mají k dispozici tři. Play off odchytal hlavně Tomáš Závorka, poslední dva zápasy David Fečo.

„Kluci k tomu přistoupili výborně, nemuseli jsme vůbec rozlišovat, jestli je to zápas play off s takovým soupeřem nebo jiným. Zodpovědně přistoupili ke každému zápasu. Příprava byla výborná, a to po celou sezonu. Nemám s žádným problémy, spolupráce funguje výborně a snad se to ukáže ještě v další části sezony,“ pochvaluje si trenér brankářů Lukáš Mensator.

Během zápasů ani nemusel nic moc říkat. Většinu odchytal Tomáš Závorka. „Byl se mnou ve Varech a je tak zkušený, že moc připomínek k němu mít nemůžu a na druhou stranu ani nechci, protože je to už tak zkušený gólman, který ví, jak se o sebe postarat. Spíše řeknu jen maličkosti, detaily,“ vysvětluje Mensator. Poslední dva zápasy odchytal David Fečo.

„U něj je to trochu něco jiného. Je rád za každou radu, sérii s Mostem odchytal velice dobře a jsem rád, že tým podržel a ukázal svoji kvalitu. Vystřídali se, jsem rád, že oba ukázali svoji kvalitu a že se na ně může tým spolehnout. Uvidíme až v neděli, kdo nastoupí,“ nechává Mensator otázku obsazení klíčového postu zatím otevřenou.

Třetím do party v sokolovském kádru je Petr Hruška. „Počítáme s ním, ale na soupisce mohou být jen dva a momentálně jsme se rozhodli pro Tomáše Závorku a Davida Feča. Hruška je v tréninkovém procesu a připraven kdykoliv naskočit,“ dodává Lukáš Mensator.