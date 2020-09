Play off ve druhé hokejové lize se nakonec bude hrát. Snad

Původně se měla hrát druhá hokejová liga v sezoně 2020/21 úplně bez play off, což u většiny účastníků vyvolalo velkou vlnu nevole. Včetně tří zástupců Vysočiny – Havlíčkova Brodu, Žďáru nad Sázavou i nováčka z Velkého Meziříčí.

„Z finančního hlediska nemůžeme konkurovat například Znojmu, a tak pro mě osobně ani nemá smysl tuhle sezonu hrát, když už od prosince vlastně o nic nepůjde,“ vyjádřil se na klubovém webu žďárských plamenů například obránce Martin Pleva.

A přidávali se i další. „Když jsem se to dozvěděl, byl jsem rozhodnutý, že letošní sezonu vynechám. Ale blbý je, že kdybych to udělal, už nikdy nezačnu,“ svěřil se brankář žďárského A-týmu Jiří Sláma.

I na základě podobných reakcí, které se hrnuly ze všech koutů republiky, se proto v pondělí na aktivu druholigových klubů situace znovu projednávala a došlo ke změně rozhodnutí.

„Nový plán počítá se situací, že se v následujících měsících pandemie koronaviru uklidní natolik, aby bylo možné play off odehrát. Pokud se tak stane do 31. prosince, změní se formát základní části a posledních šest kol se zruší. Místo nich se bude hrát play off,“ přinesly informace klubové stránky plamenů.

Hned první zápas asi nebude

Pro týmy to sice znamená nejistotu, nicméně se šancí, že na vyřazovací boje přece jen dojde. „Za téhle situace je to asi nejlepší možné řešení,“ uvedl šéf havlíčkobrodského klubu David Kozlík mladší.

„Nikdo neví, co bude za měsíce nebo za týden. My třeba máme hrát příští sobotu první kolo s Pískem, ale v úterý jsem se dozvěděl, že jejich tým je v karanténě, takže kdo ví, jestli se vůbec hrát bude,“ povzdechl si.

Tipnout si, kolik zápasů se nakonec v sezoně skutečně odehraje, je v tuto chvíli velkou sázkou do loterie. I proto také ve Žďáru nad Sázavou a Velkém Meziříčí letos upustili od předprodeje permanentek.

„Vemte si to tak, že si někdo koupí permanentku na 42 zápasů a ono se jich bude hrát o deset méně, to bychom pak lidem museli vracet peníze. Tudíž jsme pro letošek od permanentek upustili,“ vysvětloval manažer žďárského klubu Martin Nečas.

„U nás jsme připravili permanentky pouze pro sponzory, ostatním jsme vysvětlili, že bude lepší, když si koupí vstupenku na každé utkání zvlášť,“ přidal se ke kolegovi šéf Horáckého hokejového klubu Velké Meziříčí Jaroslav Juda.

Dlouhodobé vstupenky se tak začaly prodávat pouze v Havlíčkově Brodě, ovšem i tam tuší, že všechny zápasy v nabídce nebudou.

„V takovém případě peníze divákům vrátíme. Zase nejsme takový klub, kde by se prodalo pět tisíc permanentek, proto si myslím, že to v pohodě půjde,“ prohlásil Kozlík.

Zase s rouškami

V jednom se ale všichni tři zástupci shodují, přejí si, aby v covidové situaci v České republice nastal konečně nějaký zlom, aby se hokej, potažmo celý sport, vrátil do zajetých kolejí. „Věřím, že vláda to rozvolní aspoň tak, že budeme fungovat jako ve fotbale, což znamená, že do karantény půjde pouze jeden nebo dva nemocní, zbytek nebude muset,“ svěřil se s přáním Nečas.

„Bohužel od čtvrtka už opět musíme v uzavřených prostorách všichni nosit roušky po celé republice, takže se bojím, že to tady za chvíli zase všechno zavřou a bude po srandě,“ přispěchal s obavou Kozlík. Na pondělním aktivu druholigových klubů se kromě změny herního systému soutěže probírala také změna ve složení skupin. Ze seznamu totiž vypadl David Servis České Budějovice, který měl dlouhodobě problémy, a jeho místo zaujal na poslední chvíli Hronov. Ten bude spadat do skupiny Sever. A Jih, kde hraje i Havlíčkův Brod, doplní nově Řisuty.