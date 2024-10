Z parťáků jsou soupeři. Rosol a Růžička se jako trenéři potkají ve druhé lize

„V kontaktu jsme byli od září, byli jsme připraveni Petra Rosola přivést, jakmile nám město schválí dotaci,“ vysvětlil na klubovém webu ústecký sportovní ředitel a dočasný hlavní kouč Miroslav Kanis.

Jenže zastupitelé dotaci nepřiklepli, takže angažování mistra světa z roku 1985 se pozdrželo. Až vstup nového spolumajitele a mecenáše Adama Coubala do klubu Rosolův nástup odšpuntoval. „Jsme po finanční stránce stabilnější,“ oddechl si Kanis, že Lvům pomáhá úspěšný podnikatel v aviatice.

Mladý litvínovský útok Rosol, Růžička, Klíma, který však v mistrovském zápase áčka spolu nehrál. Útočník Petr Rosol přeje brankáři Zdeňku Orctovi hodně štěstí. Oba litvínovští hráči byli i u prohraného finále v roce 1991.

Šedesátiletý Rosol se jako ústecký rodák vrací domů. Dvojnásobný československý mistr s Jihlavou a bronzový olympionik už v Ústeckých Lvech působil, poprvé v roce 2009. Třikrát je vytáhl k prvenství v základní části první ligy.

Asistentem zůstává Milan Buďa. Kanis předává mužstvo na 5. místě se ztrátou dvou bodů na druhý Tábor. „Tým je postaven na dobrých základech. Chceme ho co nejvíce profesionalizovat a toto je další krok na naší cestě,“ řekl Kanis. „Doufám, že se nám společně bude dařit a opět Ústecké Lvy posuneme.“

Zato jedenašedesátiletému Růžičkovi to s Mostem drhne, ze sedmi zápasů vyhrál jediný a krčí se bod od dna. Po výprasku 1:7 od Tábora trenér dvojnásobných mistrů světa pro klubový web líčil: „Kvalita Tábora je jinde. Máme asi devět kluků, co chodí na vysokou školu, a osm, kteří chodí do práce, takže se to prostřídává. Pracujeme na všem, co jde, mužstvo je mladé. Máme dva gólmany, dohromady je jim 38 let. Je pro ně velká dávka to, co hrál Tábor. Kluci makali, jenže je tam opravdu veliký rozdíl.“

Růžičkovo příjmení se skloňovalo v souvislosti s Pardubicemi, Dynamo to dementovalo. Na duel person Rosola s Růžičkou dojde 9. listopadu na ústeckém stadionu.