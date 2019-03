Jednou možná napíšu o působení v Pelhřimově knihu, říká brankář Holík

Když do Pelhřimova loni v létě přicházel, těšil se, že si pořádně zachytá. A to se mu také vyplnilo. Jenže světlých momentů spojených s Ledními Medvědy v letošní druholigové sezoně zrovna moc nebylo.

Odchovanec hodonínského hokeje Martin Holík zažíval ve své první sezoně mezi dospělými především porážky. Proto mu vlastně ani nevadilo, když musel z Pelhřimova začátkem února odejít.

„V Ebel lize končilo k patnáctému únoru přestupové období, a jelikož jsem hráčem Znojma, tak si mě stáhlo zpátky,“ vysvětloval gólman, který loni získal s brněnskou Kometou titul juniorského mistra republiky.

Vzhledem k situaci, která v pelhřimovském hokeji v letošní sezoně panuje, jste se ale asi příliš nebránil. Nebo snad ano?

Máte pravdu, že tam ty zápasy nebyly jednoduché, ale zase na mě šlo hodně střel, takže jsem si dost zachytal. Každopádně souhlasím, že porážek už bylo fakt dost, proto jsem vlastně rád, že to pro mě skončilo.

Udělal jste za Pelhřimovem tlustou čáru, nebo pořád aspoň na dálku sledujete, jak se vašim, teď už bývalým spoluhráčům daří?

Osobně jsem se byl podívat na poslední kolo v Moravských Budějovicích. Na tu rekordní prohru (Pelhřimov si odvážel debakl 3:13 – pozn. red.). A samozřejmě přes internet sleduju i zápasy v baráži o udržení.

Přičemž pohled na výsledky Ledních Medvědů zůstává i nadále dost tristní. Už jen jedna porážka je dělí od pádu do krajského přeboru...

Je to škoda. Vy určitě víte, jaká tam byla situace, že se tým rozpadl. Mrzí mě to, protože na začátku měl tenhle mančaft docela jiné plány.

Po návratu do Znojma zatím chytáte juniorskou Ebel ligu, přičemž jednou jste prohráli a dvakrát slavili vítězství. Jste spokojený?

Když má člověk za sebou patnáct porážek v řadě, tak chce samozřejmě vyhrávat. A já jsem moc rád, že se ukázalo, že vyhrávat pořád umím. Jsou tady kluci zhruba stejně staří jako já, máme super partu.

Věříte, že by mohla přijít i pozvánka z A-týmu? Jste trpělivý?

Myslím, že jo. Vím, že Znojmo má v áčku dva kvalitní brankáře, kteří už mají něco odchytáno, takže bude těžké se přes ně dostat. Ale já budu čekat.

Když se ještě vrátím k Pelhřimovu, jak budete na tohle vaše hokejové zastavení vzpomínat?

Sám nevím. Říkal jsem si, že bych o tom jednou mohl napsat knihu, protože těch zážitků tam bylo fakt spoustu. Ale já se většinou snažil myslet jen na to, abych byl sám se sebou spokojený.

A byl jste?

Myslím, že spoustu zápasů se nám podařilo odehrát se ctí. Potěšilo mě, když nás soupeři na Moravě chválili za to, že i když jsme třeba přijeli jen ve dvanácti lidech, tak jsme bojovali až do konce. Pro nás bylo důležité, abychom odcházeli z ledu s tím, že jsme odevzdali své maximum.

Mluvil jste o tom, že možná jednou napíšete o svém působení v Pelhřimově knihu. Bude to thriller, nebo spíš komedie?

Zatím sám nevím. V poslední době v Česku hodně letí seriály, jako je Lajna či Vyšehrad. Něco s vtipnými komentáři. Takže to bude spíš komedie.(směje se)