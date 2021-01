Kluby druhé hokejové ligy uslyší: Je konec. Ztráty pocítí všichni

Jelikož spadají mezi amatéry, nedovolila jim vládní opatření znovu se zapojit do hry. A už ani nedovolí.

„Výkonný výbor pověřil v této souvislosti prezidenta Českého svazu ledního hokeje Tomáše Krále, aby v případě, kdy bude jasné, že v základní části není možné sehrát alespoň polovinu utkání, rozhodl o ukončení soutěže,“ zaznělo minulý čtvrtek v tiskové zprávě výkonného výboru.

A onen den nastane v sobotu. „Jelikož jsme dostali informaci, že by se muselo začít do 30. ledna, předpokládám, že se v sobotu dozvíme, že soutěž končí,“ uvedl šéf velkomeziříčského klubu Jaroslav Juda.

Pro Horácký hokejový klub to znamená, že v premiérové sezoně ve druhé lize stačil odehrát jeho A-tým pouhá dvě utkání. „Co vám mám na to říct, je to hrozný,“ krčil rameny Juda.

Momentálně navíc amatérští sportovci už zase nemohou ani trénovat, tudíž plány pro nejbližší dobu leží dost na vodě.

„Pokud nás pustí na led v únoru či březnu, tak už to pojmeme jako přípravu na další sezonu. Prakticky bez odpočinku bychom jeli až do června. Jenže nikdo neví, co bude,“ hlásil Juda.

Úplně končit ještě nechtějí ani ve Žďáru nad Sázavou. „Pokud by nás pustili na led, vidím hlavní prioritu u mládeže. Co se týká mužů, hlavní myšlenkou je dát si aspoň nějaké přátelské zápasy s okolními mužstvy, která o to mají zájem,“ zamýšlel se nad možnostmi kouč žďárských plamenů Radek Haman.

Problémem však bude led. Výkonný výbor Českého hokeje sice poslal svůj apel majitelům a provozovatelům zimních stadionů...

„Aby v zájmu zdravého vývoje a sportování dětí a mládeže ledové plochy nerozpouštěli a udržovali stadiony v provozu pro tréninkovou a další činnost, která bude zahájena, jakmile to opatření vlády a ministerstva zdravotnictví umožní.“

Jenže udržování ledové plochy stojí nemalé peníze. „Například u nás by se mělo začít s rozpouštěním ledu 1. února,“ oznámil šéf havlíčkobrodského klubu David Kozlík. „Na jednu stranu tomu rozumím, na druhou mi je to líto,“ dodal.

Hráčům tak bude muset vedení hledat jiný program. Tedy, až bude možné znovu sportovat. „Musíme vymyslet nějakou přípravu venku, třeba hrát fotbal proti vesnickým klubům z okolí,“ hlásil Kozlík.

Každopádně k řešení toho bude mnohem víc. Nejen finanční ztráty a náhradní tréninkový program, ale nelepšící se covidová situace v Česku se s určitostí podepíše i na úbytku hráčů.

„Ty ztráty budeme počítat určitě všichni. Navíc se nemohly dělat žádné nábory. Pouze přes internet. A to není ono,“ povzdechl si Juda.