Hokejisté Havlíčkova Brodu zvítězili i v Havířově. A už jsou čtvrtí

Těžko říct, do jaké míry měla právě tahle rošáda na výkony A-týmu vliv, nicméně Brod začal vyhrávat a s tím ruku v ruce stoupat v tabulce směrem nahoru.

„Měli jsme určitou sérii porážek, přesto naše výkony nebyly nijak špatné, jen nás v ten moment moc nedrželi gólmani,“ pustil se do hledání problému Kraučuk. „To jsme ale nastartovali tak, že nám přijel pomoct Honza Mičán z Třebíče a s ním jsme zvládli dva důležité zápasy,“ dodal.

Mužstvo si podle něj začalo víc věřit. A jasným důkazem toho je i sobotní šesté vítězství v řadě. Tentokrát brodští hokejisté uspěli v Havířově 4:3.

„Od chvíle, kdy jsme vedli 3:1, začali domácí hodně dohrávat souboje. Mnohdy za hranicemi faulu. Každopádně jsme dostali náhodný gól na 3:2 a pak i vyrovnávací, ale pořád jsme klukům věřili,“ nechal se slyšet Kraučuk.

A trenéři udělali dobře, protože v poslední části se prosadil Vojtěch Holenda a těsné vedení už potom hosté ubránili až do závěrečné sirény. Ve skupině Východ se tak Brod posunul na čtvrtou pozici.

„Už to pro nás vypadá podstatně lépe,“ usmíval se spokojený trenér. „Zároveň ale víme, že nás čekají další hodně těžké zápasy,“ spěchal s dodatkem.

Tah s Cachnínem vyšel

Hned u tří ze čtyř brodských gólů byl Richard Cachnín (1+2), který se na čas vrátil z Jihlavy vypomoci svému mateřskému klubu.

„Naopak my jsme pustili do Dukly Marka Tecla. Richard se poslední dobou trápil, tak jsme si řekli, že by si u nás mohl zvednout sebevědomí. A myslím, že se to podařilo; ve dvou zápasech vstřelil tři góly,“ chválil jednadvacetiletého útočníka Kraučuk. Je tudíž možné, že se Cachnín brzy bude poroučet opět zpátky do Chance ligy. „A my budeme jenom rádi, když se mu zase bude dařit. Nikomu nechceme bránit v tom, aby hrál vyšší soutěž,“ ujišťoval trenér.