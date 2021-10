Třetina zažil snový návrat na led, Brodu zajistil výhru v čase 59:51

Vidět podobný příběh v kině, odcházela by zřejmě ze sálu většina diváků otrávená z dalšího kýčovitého konce. V reálu se však stejná situace jeví docela jinak... Brzy dvaačtyřicetiletý hokejista, který rok a půl neodehrál žádné soutěžní utkání, naskočí do zápasu a patří k nejlepším na ledě. Ba co víc, ve chvíli, kdy časomíra odkrajuje poslední vteřiny normální hrací doby, vstřelí vítěznou branku.