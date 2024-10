Žďárský útočník Dušek: Hokej až po práci, denně najezdím 250 kilometrů

Jeho tým odehrál v nové sezoně zatím jen čtyři zápasy, přesto má útočník druholigového žďárského A týmu Dominik Dušek na kontě už 13 kanadských bodů za 8 gólů a 5 asistencí!

„To je tak... Když člověk cítí klid, nikam se nemusí hnát, klub mu věří a má dostatek podpory, tak si to umí udělat hezký,“ vysvětluje s úsměvem prozatímní lídr produktivity celé druholigové skupiny Východ.

„Samozřejmě že mám z těch čísel radost, ale taky si neustále připomínám, že další čtyři zápasy se třeba pro změnu vůbec nemusím potkat s pukem, natož vystřelit,“ zůstává s euforií při zemi šestadvacetiletý odchovanec pardubického hokeje.

Takže necítíte něco jako životní formu?

Jsem vděčný, že se mi daří, ale ono je to hlavně dáno tím, že hraju v útoku s Petrem Koukalem a Jirkou Půhoným. Spolu nám to skvěle sedí a funguje. Mám docela dost gólů, jenže když se na ně podíváme podrobněji, tak většina padla po parádních akcích od obou kluků, kdy já stál na úplném konci.

Jaké to je hrát vedle mistra světa z roku 2010? Už má sice svůj věk, ale s hokejkou mu to jde pořád skvěle, souhlasíte?

Přesně tak, hlavně má na ledě obrovský přehled. Ví, kde má být, co dělat, jakou nahrávku poslat... Na druhou ligu neskutečný.

Je tím, který rozdává v útoku úkoly? Jako třeba právě ve stylu: já už tolik nemůžu, ty jsi mladší, takže to odbruslíš za mě a já ti hodím puk?

(Směje se) To víte, že to takhle říká, ale my všichni víme, že pravda je jiná. Vlastně od obou kluků pravidelně slýchám, že mám na ledě lítat a oni mi budou připravovat šance. To ale neznamená, že se jen vozí.

Každopádně tahle souhra už vám dvakrát vynesla i pozvánku do Maxa ligy. Jak jste si oba starty za pardubické „béčko“ užil?

První ligu jsem nikdy nehrál, takže jsem byl za tuhle šanci moc rád. Už loni sice bylo domluveno, že bych mohl občas naskočit, jenže nakonec z toho nic nebylo. Tenhle rok se o tom vůbec nemluvilo, a najednou mi volali, že mají dost velkou marodku a jestli bych si za ně nechtěl zahrát. Samozřejmě jsem hned souhlasil, chtěl jsem si zkusit, jaké to je, hrát o třídu výš.

A jaké to tedy bylo?

Zpočátku hrozný, ale pak už to bylo dobrý. Zjistil jsem, že není tolik času něco vymýšlet, že musím přepnout na jiné tempo.

Úvod sezony jde zatím nejenom vám osobně, ale i celému žďárskému A týmu, který je aktuálně v tabulce třetí...

Přáli jsme si vstoupit do sezony dobře, protože moc dobře víme, že těžší zápasy nás ještě čekají. A povedlo se.

A pořád ještě stíháte vedle druhé ligy – a teď už vlastně občas i první – pravidelně pracovat?

Jasně, na tom se nic nezměnilo. Trenérovi pardubického „béčka“ jsem hned říkal, že mi asi v práci nedají takhle narychlo volno, ale nakonec jsem všechno zvládl.

Takže nejprve rozvážení zboží a pak až hokej? Jste kurýr?

Přesně tak, denně najezdím kolem 250 kilometrů.

Doufám, že nepatříte k těm kurýrům, kteří s krabicemi občas vzteky hodí. Nebo snad ano?

Rozhodně ne, protože některé věci, které vozím, jsou tak těžké, že je sotva unesu. (směje se) Vlastně mám svoji práci jako takovou ranní rozcvičku.