V druhé hokejové lize má v novém ročníku hrát i čínský výběr

Účast čínské reprezentace ve třetí nejvyšší české soutěži nabídlo vedení Českého hokeje při dubnové návštěvě Číny. Tým bude hrát na zimním stadionu v Berouně, kde působili tamní Medvědi do roku 2014 v první lize; po sestupu tehdy klub zkrachoval.

Hrát bude čínský výběr jen do 31. ledna a únorové zápasy si předehraje. Čína, která se představí na domácích olympijských hrách v roce 2022 v Pekingu, hraje ve skupině A divize II mistrovství světa.

Po roce v druhé nejvyšší soutěži nepodala přihlášku Orlová a bude působit v krajské lize, kde zůstává i Český Těšín, který si vybojoval právo účasti v nejvyšší soutěži. Ve třetí nejvyšší soutěži nebudou také Letňany, které prodaly licenci Příbrami. Nováčkem je i Nová Paka.

V základní části druhé ligy se má hrát 32 kol. Do play off postoupí šest týmů z každé skupiny, přičemž první dva půjdou rovnou do semifinále a mužstva na třetí až šesté příčce budou hrát čtvrtfinále. Play off se bude hrát na tři vítězné zápasy. Vítězové finále se utkají v kvalifikaci dvakrát každý s každým. Vítěz postoupí do první ligy, z druhé ligy by se nemělo sestupovat.