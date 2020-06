Havlíčkův Brod i Žďár mají stejný plán: chtějí play off. Na derby nedojde

Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Dva hokejové týmy, jejichž rivalita zdobila vzájemné souboje v rámci krajských derby, si musí zvykat na novou roli. V nadcházející druholigové sezoně se spolu potkají až při případném vrcholu play off.

„Po sportovní i ekonomické stránce je to katastrofa,“ říká nový generální manažer a současně asistent trenéra žďárských plamenů Martin Nečas.

Bruslaři trénují už od května, plameny začaly později

Oba týmy už začaly s přípravou na novou sezonu. V Havlíčkově Brodě pod novým koučem Michalem Konečným, který převzal tým po Richardu Cachnínovi. Ten se vrací zpět k juniorce.

Bruslaři se poprvé sešli na konci května a v seznamování, prozatím mimo led, budou pokračovat až do konce června. „Pomaličku si na vše zvykám. Letní příprava je pro všechny nepříjemná, tak jako je tomu všude. Ale myslím, že společnou řeč najdeme,“ věří Konečný.

Lodivod by mohl znamenat nový impulz, zvláště pro tým, který se pro další sezonu téměř nezmění. „Prozatím se nic neřeší. V podstatě by všichni kluci měli zůstat, kromě brankáře Holíka, který by měl v nejbližších dnech přestoupit do Přerova,“ přibližuje podobu kádru Konečný.

Ve Žďáře zahájili přípravu individuálně, ovšem od začátku června už také trénují pospolu.

Loňská sezona, v níž se hokejisté ze Žďáru nad Sázavou neprodrali do play off, se příliš nepovedla, nejen po výsledkové, ale ani po finanční stránce, a tak se dokonce reálně zvažovala i varianta Žďáru nad Sázavou bez druholigové příslušnosti.

„Z těžké finanční situace nám pomohli fanoušci a město,“ neskrývá vděčnost od března nový generální manažer Martin Nečas.

Hráčský kádr zůstane pospolu, přijdou pouze staronové posily. „Z Jihlavy se vrátil Půža, upsal se nám i David Čermák, který u nás byl na střídavý start, a zatím posledním jménem je Petr Beneš, jenž přišel zpět z Hlinska,“ představuje nové posily Nečas.

Oba rivalové shodně věří v úspěšnou sezonu

Jak v Havlíčkově Brodě, tak ve Žďáře by prvotní úspěch představoval postup do vyřazovací části.

„Play off je prioritou, ale uvidíme, jak se nám povede. Věřím tomu, že když mi zavoláte v srpnu, tak vám řeknu konkrétnější představy. Teď mohu říct, že se tady hokej určitě nedělá proto, abychom se plácali někde dole. Nechci, aby to znělo nějak namyšleně, to vůbec. Jenom jsme Havlíčkův Brod, hokejové město, a nic jiného než hrát nahoře snad ani nemůžeme chtít,“ má jasno trenér Bruslařů Konečný.

„Uvidíme. Letos jsme to nějak dali. I když jsme do play off nepostoupili, hráli jsme o ně do poslední chvíle. Na příští rok máme téměř stejné týmy, tak uvidíme,“ zůstává klidný asistent trenéra plamenů Martin Nečas.

Rozdělení druholigové soutěže ještě nevydýchali

Tradiční derby se nekoná, dozvěděly se oba kluby po hlasování druholigových týmů. Ty přiřadily Žďár do skupiny Východ a Havlíčkův Brod do skupiny Jih. „Vedení ligy rozdělilo Vysočinu, která je víceméně uprostřed republiky, což je asi logické. Nicméně jsme na tom nejhůře. A to i vzhledem k tomu, že naši fanoušci přijdou o dvě regionální derby. Na Cheb nepřijde tolik lidí jako na Žďár, to je jasné,“ smutní trenér Konečný.

Radost hokejistů Žďáru nad Sázavou.

Podobně to vnímají i ve Žďáře: „Sport se hraje pro lidi a nám chodilo na derby s Brodem o polovinu víc diváků než normálně. A místo toho budeme jezdit někam do Opavy,“ zlobí se Nečas. „Zvlášť pro kluky, kteří nehrají hokej profesionálně a dělají ho po práci, je to strašně náročné a za mě je to prostě špatně.“

Oba kluby hlasovaly pro rozumnější variantu, jež by týmy rozdělila do čtyř skupin po šesti.

„My jsme chtěli, aby se hlasovalo pro čtyři skupiny po šesti týmech, a kdyby k nám přibrali ještě Moravské Budějovice, tak jsme teoreticky mohli hrát jak derby s Havlíčkovým Brodem, tak s Velkým Meziříčím, případně s Moravskými Budějovicemi, a pak jet dvakrát na Moravu. Takhle je to smutné,“ krčí rameny žďárský kouč. „První hlasování bylo 12:12, druhé už dopadlo 15:9 pro druhou variantu,“ upřesnil Nečas.