Po koronavirové pauze zase startuje druhá liga hokejistů

„Samozřejmě jsme všichni natěšení,“ shoduje se trenér Havlíčkova Brodu Michal Konečný se svým kolegou ze Žďáru nad Sázavou Martinem Sobotkou. „Kvůli mistrovským zápasům se hokej dělá, a my jsme celou sezonu nehráli,“ připomíná Sobotka.

„Ovlivnilo to i začátek letošní přípravy, protože než se do toho kluci dostali, bylo to kostrbaté,“ říká Konečný. „Ale v poslední době už to začalo vypadat podle našich představ. Tak doufám, že nám to vydrží,“ přidává své přání.

Zatímco havlíčkobrodští Bruslaři vyhráli čtyři z posledních šesti přípravných zápasů a při generálce dvakrát porazili Velké Meziříčí (doma 3:1, venku 5:1), žďárské plameny budou chtít na poslední test rychle zapomenout.

V úterý totiž na vlastním ledě podlehly druholigovému nováčkovi z Velkého Meziříčí 3:8. „Když vezmu přáteláky obecně, sehráli jsme dobré i špatné zápasy. A nejhorší jsme si nechali na ten poslední,“ hořce se usmívá Sobotka.

„Ale možná vše zlé bude k něčemu dobré. Den po zápase si kluci udělali sezení mezi sebou, my trenéři jsme si k tomu taky řekli svoje. Byla to dobrá facka a věřím, že se z ní kluci poučí a v sobotu do toho vstoupí daleko lépe,“ vyslovuje své přání před dnešním duelem v Novém Jičíně.

Oba tradiční druholigoví rivalové, kteří však kvůli umístění do odlišných skupin v základní části přijdou o ostře sledované derby, mají před novou sezonou shodný cíl: postup do play off.

„Já nejsem zrovna vyznavač nějakých předsezonních cílů, ale určitě bychom se chtěli pohybovat v tabulce tak, abychom měli šanci na postup do play off,“ říká jednoznačně Sobotka. „A jestli budou moct chodit lidé i nadále, chceme jich do ochozů přitáhnout co nejvíce. To znamená, že se budeme snažit předvádět kvalitní hokej a vyhrávat. Hlavně doma.“

O to samé se bude snažit také Havlíčkův Brod, který vsadí na hodně mladý tým - s věkovým průměrem 23 let. „Myslím si, že jádro týmu je tady dobré. Kluci na sobě chtějí pracovat, takže jsem přesvědčený, že v soutěži můžeme překvapit,“ vykládá Konečný. „Jsme mladý mančaft, po hráčích budu chtít hlavně dobré bruslení. Nějaké chyby tam samozřejmě budou, ale pohybem se to dá nahradit,“ věří.