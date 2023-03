Naposledy? Frodl jde do brány Pardubic. Za béčko nastoupí proti Kladnu

Rezerva Dynama hraje od 18 hodin s Kladnem a mezi tři tyče jde Dominik Frodl. Šestadvacetiletý gólman aktuálně plní v Pardubicích roli dvojky a klub jej potřebuje udržet v tempu právě pro případ, že kolegu něco vyřadí ze hry. Jinak se ale poměrně nahlas spekuluje o Frodlově posezonnímu odchodu do Karlových Varů.

„Teď je pro mě stěžejní, že budu zase stát v bráně proti extraligovému týmu. Upřímně se už nemůžu dočkat,“ říkal Frodl v rozhovoru pro klubový web.

Naposledy to totiž bylo proti prvoligovému. Dva dny před startem play off Dynamo B hrálo jiný přátelák s Kolínem (6:0).

„Byl jsem rád, že jsem se mohl alespoň trochu dostat do tempa, protože utkání se tréninkem nahradit nedá. Je důležité, abych byl plně připravený naskočit i do play off, kdyby se nedejbože něco stalo,“ uvažoval Frodl.

Třeba jako právě jemu – od ledna nechytal kvůli zlomenině ruky z utkání proti Karlovým Varům (7:4). Ani v něm ale paradoxně nestál v brance.

Dominik Frodl zasahuje proti pokusu Daniela Přibyla.

„Asi v páté vteřině přiletěl puk k nám na střídačku. Já si chránil obličej, ale kotouč mě trefil nešťastně pod vyrážečku a zlomil mi ruku. První diagnóza zněla na čtrnáct dní, ale nakonec mi to i s ohledem na budoucnost zafixovali na delší dobu,“ popisoval Frodl.

Duel s Kladnem fanouškům představil jako předkrm před nedělním startem semifinále s Třincem.

„Za Kladno pravděpodobně nastoupí Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec, takže to může být skvělé lákadlo. Já už proti nim hraju několikátou sezonu a vždy je to parádní zážitek,“ pochvaloval si Frodl.

Domluvený zápas je prospěšný pro oba týmy. Kladno se chystá na dubnovou baráž proti Zlínu, či Vsetínu a Dynamo zase potřebuje udržet v kondici nejen Frodla, ale i celý zbytek „B“ týmu. Že je to potřeba, se ukázalo už ve čtvrtfinále proti Olomouci, když za suspendovaného Sedláka musel ve čtvrtém utkání zaskočit Daniel Rákos.

„Naskytl se nám ideální soupeř z extraligy, který nás skvěle prověří. Je lepší si zahrát zápas než stále jen trénovat. Navíc proti Jágrovi s Plekancem,“ potvrdil i sportovní manažer pardubické rezervy Tomáš Rolinek.

Hned ve středu se pak oba týmy potkají znovu. Od 18 hodin je v plánu odveta na Kladně.