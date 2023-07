Twitter nároďáku nezmizel. Doménu si chytře přivlastnil druholigový klub

„Kolega Richard Wagner ve čtvrtek cestou z oběda zaregistroval, že se řeší ukončení smlouvy svazu s BPA a zajímalo ho, co bude se sociálními sítěmi,“ prozradil Milan Sochor, který má v brodském klubu na starost nejenom marketing, ale pomáhá také trenérům s videem. „No a když hledal na Twitteru @narodnitym, tak nic nenašel. Ze srandy ho napadlo zkusit, jestli půjde tenhle nickname využít pro svůj osobní účet. A ono to překvapivě šlo.“

Oba pánové se pak domluvili, že by celou situaci mohli vtipně využít k propagaci Bruslařského klubu. „Náš Twitter sice existoval, ale nebyli jsme na něm moc aktivní. Tak jsme s Ričim probrali možná rizika, a od té doby se bavíme,“ hlásil s úsměvem Sochor.

Obavu měl především z reakcí veřejnosti. „Řešili jsme, jestli se to celé nemůže obrátit proti klubu. Nebyl jsem si jistý, jaké budou ohlasy,“ přiznal. Poměrně záhy se mu však ulevilo. „Strhla se doslova lavina pozitivních ohlasů, sdílel nás dokonce i jeden z předních sportovních marketérů – Vilém Franěk,“ pochlubil se Sochor.

Zpátky na hokejovou mapu

Není divu, vždyť zmiňovaná doména si během několika let získala desetitisíce fanoušků. Pak ale stačila chvilka nepozornosti a její možnosti začal využívat druholigový BK Havlíčkův Brod.

„Chceme náš klub touhle humornou formou zpropagovat, upozornit na sebe. Celé to zapadá do naší klubové vize, že chceme vrátit Brod zpátky na hokejovou mapu,“ vysvětloval Sochor.

A co na to říká vedení Bruslařského klubu? „Když se to ke mně dostalo ve čtvrtek, tak se přiznám, že jsem tomu nevěnoval moc pozornosti, nechápal jsem, co se děje. V pátek ráno jsem to ale začal sledovat pozorněji a kluci mají pravdu, je to pro nás skvělá reklama,“ pochvaloval si bývalý výborný útočník Miroslav Třetina, který se nedávno společně se svým hokejovým parťákem z ledu Lukášem Endálem chopili funkce nových šéfů klubu.

Havlíčkův Brod už sice delší dobu hraje pouze druhou ligu, nicméně jeho odchovanci mu v nejrůznějších soutěžích světa stále dělají dobré jméno. Stačí zmínit například gólmana New Jersey Devils v NHL Vítka Vaněčka. „I na letošním MS jsme měli dva naše odchovance,“ připomněl Sochor nominace útočníků Ondřeje Beránka a Radima Zohorny.

Celý nápad s „ukradenou“ doménou berou v Brodě jako legraci a příležitost k reklamě. „A pokud by se časem náhodou řešil její případný převod zpět, tak bychom toho chtěli využít na podporu některého charitativního projektu,“ vzkázal zájemcům Bruslařský klub.