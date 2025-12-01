Jihlava prodloužila vítěznou sérii, Frýdek-Místek srazila vydařenou druhou třetinou

V Jihlavě se ale jako první prosadili hosté, jediným úspěšným střelcem v první třetině byl David Kofroň, který bodoval v pátém z posledních šesti utkání.
Domácím se ale povedl vstup do druhé části a během úvodní pětiminutovky třemi góly otočili skóre. Jako poslední se v povedené pasáži trefil Richard Cachnín, který pak ještě v závěru třetiny zvýšil. U obou jeho gólů si připsal asistenci lotyšský útočník Edgars Kulda, s 20 body (7+13) nejproduktivnější hráč Jihlavy v sezoně.
Po devíti sekundách třetí části snížil Adam Cedzo, ale osmé vítězství Jihlavy z posledních devíti zápasů zpečetil v oslabení Radek Pořízek. Frýdek-Místek prohrál potřetí za sebou a na devátém místě má jen dvoubodový náskok na nepostupové pozice do play off.
21:38 Strejček (Čachotský)
23:21 Štefančík (Bilčík, Menšík)
24:35 Cachnín (Kulda)
37:58 Cachnín (Kulda)
49:02 Pořízek
10:52 Kofroň
40:09 Cedzo (Svačina, Jank)
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Bilčík – Rachůnek, Menšík, Štefančík – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Pořízek.
Dolejš (25. Schnattinger) – Jank (A), Haman (A), Průšek, Kalkis, Zielinski, Volas, Byrtus – Cedzo, Tyczynski, Svačina (C) – Všetečka, Střondala, Kofroň – Ramik, Šilar, Kozlík – Spěváček, Matiaško.
Rozhodčí: Jechoutek, Valenta – Hájková, Dědek
Počet diváků: 2994
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1.
|Slavia Praha
|27
|17
|3
|1
|6
|87:54
|58
|2.
|Jihlava
|25
|14
|3
|2
|6
|70:52
|50
|3.
|Litoměřice
|27
|14
|2
|3
|8
|87:76
|49
|4.
|Kolín
|27
|14
|1
|4
|8
|75:63
|48
|5.
|Vsetín
|27
|7
|8
|4
|8
|76:72
|41
|6.
|Třebíč
|27
|9
|4
|5
|9
|69:76
|40
|7.
|Přerov
|26
|9
|5
|1
|11
|60:64
|38
|8.
|Sokolov
|26
|7
|7
|3
|9
|69:79
|38
|9.
|Frýdek-Místek
|27
|9
|2
|5
|11
|73:75
|36
|10.
|Chomutov
|26
|10
|0
|5
|11
|69:75
|35
|11.
|Tábor
|27
|8
|3
|4
|12
|72:78
|34
|12.
|Zlín
|27
|8
|2
|4
|13
|63:78
|32
|13.
|Poruba
|26
|8
|2
|2
|14
|73:86
|30
|14.
|Pardubice B
|27
|6
|4
|3
|14
|66:81
|29