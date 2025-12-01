Jihlava prodloužila vítěznou sérii, Frýdek-Místek srazila vydařenou druhou třetinou

  20:24
Hokejisté Jihlavy porazili v dohrávce 19. kola první ligy Frýdek-Místek 5:2 a po šestém vítězství za sebou se posunuli na druhé místo v tabulce. Dukla zápas rozhodla v prostřední třetině, v níž vstřelila čtyři góly. Tým z Vysočiny má nyní osmibodovou ztrátu na vedoucí Slavii a ještě dva zápasy k dobru.

Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná Horácka aréna. Pro fanoušky i hráče byly výpadek audiovizuálních systémů i výzva k evakuaci novou zkušeností. | foto: Luboš Vácha

V Jihlavě se ale jako první prosadili hosté, jediným úspěšným střelcem v první třetině byl David Kofroň, který bodoval v pátém z posledních šesti utkání.

Zrušte baráž, už v této sezoně! APK výzvu spolku a klubů odmítá, chce vést dialog

Domácím se ale povedl vstup do druhé části a během úvodní pětiminutovky třemi góly otočili skóre. Jako poslední se v povedené pasáži trefil Richard Cachnín, který pak ještě v závěru třetiny zvýšil. U obou jeho gólů si připsal asistenci lotyšský útočník Edgars Kulda, s 20 body (7+13) nejproduktivnější hráč Jihlavy v sezoně.

Po devíti sekundách třetí části snížil Adam Cedzo, ale osmé vítězství Jihlavy z posledních devíti zápasů zpečetil v oslabení Radek Pořízek. Frýdek-Místek prohrál potřetí za sebou a na devátém místě má jen dvoubodový náskok na nepostupové pozice do play off.

Maxa liga
19. kolo 1. 12. 2025 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Frýdek-Místek 5:2 (0:1, 4:0, 1:1)
Góly:
21:38 Strejček (Čachotský)
23:21 Štefančík (Bilčík, Menšík)
24:35 Cachnín (Kulda)
37:58 Cachnín (Kulda)
49:02 Pořízek
Góly:
10:52 Kofroň
40:09 Cedzo (Svačina, Jank)
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Bilčík – Rachůnek, Menšík, Štefančík – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Pořízek.
Sestavy:
Dolejš (25. Schnattinger) – Jank (A), Haman (A), Průšek, Kalkis, Zielinski, Volas, Byrtus – Cedzo, Tyczynski, Svačina (C) – Všetečka, Střondala, Kofroň – Ramik, Šilar, Kozlík – Spěváček, Matiaško.

Rozhodčí: Jechoutek, Valenta – Hájková, Dědek

Počet diváků: 2994

Tabulka Maxa ligy
PořadíTýmZVVPPPPSkóreB
1.Slavia Praha271731687:5458
2.Jihlava251432670:5250
3.Litoměřice271423887:7649
4.Kolín271414875:6348
5.Vsetín27784876:7241
6.Třebíč27945969:7640
7.Přerov269511160:6438
8.Sokolov26773969:7938
9.Frýdek-Místek279251173:7536
10.Chomutov2610051169:7535
11.Tábor278341272:7834
12.Zlín278241363:7832
13.Poruba268221473:8630
14.Pardubice B276431466:8129
