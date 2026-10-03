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Devět utkání, devět triumfů. Vsetín v první lize zvítězil i nad Frýdkem-Místkem a vede

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  20:31

Hráči Vsetína se radují z gólu v utkání se Zlínem. | foto: ČTK

Hokejisté Vsetína zvítězili i v devátém utkání v první lize. Po výhře nad Frýdkem-Místkem 5:2 odskočili v čele tabulky na tříbodový rozdíl druhým Pardubicím B, které prohrály na ledě Třebíče 1:4.

Vsetín rozhodl o své výhře čtyřmi trefami ve třetí třetině. Na vítězství se dvěma góly podíleli Tomáš Šmerha a Australan Kale Costa. Šmerha bodoval v osmi z devíti odehraných zápasů a s bilancí sedmi branek a sedmi asistencí vede bodování.

K rezervě Pardubic se na dva body přiblížil Tábor, který smetl Přerov 8:3 i díky třem gólům Jakuba Valského. Hattrick nastřílel také Američan Cole Coskey při výhře Chomutova 4:3 v Sokolově.

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Na poslední příčce zůstává Zlín, který prohrál 2:4 v souboji nejhorších celků soutěže s Havířovem. Nováček první ligy navázal na středeční vítězství proti Slavii a uspěl potřetí za sebou. Naopak slávisté prohráli potřetí v řadě, když podlehli v Kolíně 2:3.

Maxa liga
9. kolo 3. 10. 2026 17:00
VHK ROBE Vsetín : HC Frýdek-Místek 5:2 (1:0, 0:1, 4:1)
Góly:
00:53 Straka (Weinhold)
46:40 Šmerha (Klhůfek, Suchý)
55:58 Costa (Plos)
59:10 Šmerha (Klhůfek)
59:45 Costa (Suchý, Weinhold)
Góly:
38:48 Ižacký (Hrbas, Ročák)
41:45 Spěváček (Ižacký, Průšek)
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Hryciow, Slováček (C), Šalda, Weinhold, Jenáček, Zahradníček (A), Kříženecký – Suchý, E. Pospíšil, Jandus – Straka, Šmerha, Klhůfek (A) – Costa, Dědek, Plos – A. Koláček, Š. Bláha, L. Adámek – Půček.
Sestavy:
Forst (Dolejš) – Hrbas (A), Ročák, Rašner, Zielinski, Průšek, Prčík, Volas – Kofroň (A), Ostřížek (C), Lednický – Ižacký, Střondala, R. Švančara – Macháček, Haas, Indrst – Spěváček, Rybnikár, Vojáček.

Rozhodčí: Šudoma, Schenel – Otáhal, Nezval

Počet diváků: 2584

Maxa liga
9. kolo 3. 10. 2026 17:00
HC Tábor : HC ZUBR Přerov 8:3 (3:2, 4:0, 1:1)
Góly:
11:25 Tomáš Chlubna (Valský, Haman)
12:29 Všetečka (Kříž)
14:16 Valský (Kvasnička, Mertl)
24:42 Valský (J. Koláček, Jungwirth)
24:53 Valský (Mertl)
29:27 Eichler (Pech, Tomáš Chlubna)
37:15 J. Koláček (Kvasnička, Mertl)
58:11 J. Koláček (Pech, Jungwirth)
Góly:
06:23 Žálčík (P. Švančara)
08:15 M. Novák (Žálčík, Černý)
52:58 Řezníček (Ministr, Mrázek)
Sestavy:
Mařík (F. Novotný) – Haman, Cícha, Eichler, Kvasnička, J. Šedivý, Benda, Kříž – Valský, Mertl (A), Tomáš Chlubna – J. Koláček, Pech (C), Jungwirth – Všetečka, Prokeš (A), P. Novák – Dančišin, Zadražil, Babka – Slavíček.
Sestavy:
P. Švančara (25. Honzík) – Černý, Krisl (C), Mozr, Zbořil (A), Pěnčík, Řezníček, Šišák – Mrázek, M. Novák (A), Ministr – Žálčík, Čechmánek, Březina – Hradil, Hanák, Mácha – Vehovský, Skuhrovec, Chludil – D. Moravec.

Rozhodčí: Tomáš Horák, Marek Trnka – Filip Sýkora, Maxmilián Hošťálek

Počet diváků: 1050

Maxa liga
9. kolo 3. 10. 2026 17:00
HC Baník Sokolov : Piráti Chomutov 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Góly:
05:41 Vracovský (Osmík, Dalecký)
24:57 Osmík (Šiler, Dalecký)
47:54 Šiler (Osmík, Vracovský)
Góly:
06:09 Coskey (Redlich, Žovinec)
14:25 Coskey (Hanzl, Matyáš Svoboda)
32:31 Žovinec (Eret)
45:29 Coskey (Matějíček, O. Bláha)
Sestavy:
Dybal (Habal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), Perčič, Vogel, J. Müller, Dorot – Šik, Kverka (A), Janata – Vracovský, Dalecký (A), Csamangó – Šiler, Osmík, Jan Kučera – Šlechta, M. Adámek, Dommers.
Sestavy:
Jekel (Málek) – Baránek, Žižka, Matějíček, Krutil, Žovinec, Vandas, Havel – Redlich, Hanzl, Coskey – Boucher, Přikryl, Marha – Badinka, Eret, M. Tůma – Matyáš Svoboda, O. Bláha, Havelka – Šilar.

Rozhodčí: Kostourek, Sýkora – Belko, Kokrment

Počet diváků: 517

Maxa liga
9. kolo 3. 10. 2026 17:00
HC Stadion Litoměřice : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Góly:
10:18 Špilka (Kuťák, Koštoval)
49:43 Ton (Pavlák)
Góly:
19:41 Menšík
22:43 Pořízek (Jaroslav Brož)
40:33 Čachotský (Riedl, Cachnín)
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Pavlák, Suhrada, Smetana, Samson, Tomov, Koštoval, T. Tůma – Pšenička, Hrabík, Sklenář – Ton, Kern, Přibyl – Hujer, Kuťák, Špilka – Holčák, Jelínek, R. Chlán – S. Fiala.
Sestavy:
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Bergmanis, Riedl, L. Mareš, Švec, Dundáček, Chvátal – Lhoták, Kulda, Michnáč – Čachotský, Menšík, Cachnín – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Jaroslav Brož, Pořízek, Winder.

Rozhodčí: Čamra, Petružálek – Baxa, Klouček

Počet diváků: 970

Maxa liga
9. kolo 3. 10. 2026 16:00
SC Retia Kolín : HC Slavia Praha 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Góly:
05:01 Veselý (Zvagulis)
20:27 Bernad (P. Svoboda)
32:29 Hašek
Góly:
05:24 Gricius (Průžek)
46:53 Berka (Gaspar)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Piegl, Kolmann (C), Černohorský, Bernad, T. Moravec, Hampl, Vlasák – Závora, Hašek, Chalupa – Adamec, P. Moravec, P. Svoboda – Veselý, Malínek, Zvagulis – Ouřada, Pokorný, Dlouhý (A) – Šimek.
Sestavy:
Pavelka (Ebenstreit) – Holý (C), Gaspar (A), Havránek, Havlín, Kočí, Piskáček, Hrdinka – Elias, Gricius, Průžek – Varvařovský, Knotek (A), Šťovíček – Kružík, Polák, M. Beran – Berka, Tichý, Židlický.

Rozhodčí: Bernat, Turhobr – Roischel, Pluháček

Počet diváků: 1515

Maxa liga
9. kolo 3. 10. 2026 17:00
AZ Havířov : RI Okna Berani Zlín 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Góly:
01:08 Jáchym (Ševčík, Kucsera)
11:31 Tvrdý (Koudelný)
37:53 Bednář (Koudelný)
49:18 Kucsera (Jáchym, Zaťovič)
Góly:
16:44 Ondračka
32:52 Jarůšek (Guévin, Štibingr)
Sestavy:
Žukov (Kořének) – Hromádka, Stříteský, Teper, Chroboček (A), Bilčík, Ševčík, Kubíček – Kordule, Jáchym, Razgals – Zaťovič (C), Süss, Kucsera – Šuhaj, Bednář (A), O. Šedivý – Mrva, Koudelný, Tvrdý.
Sestavy:
Kantor (Huf) – Štibingr, Ondračka, Škůrek, Šenkeřík, Port, Guévin, Zavřel – Číp, Heš, Jarůšek – Říčka, Holík, Válek – Doktor, Holba, Vaculík – P. Sedláček, Sadovikov, Köhler.

Rozhodčí: Wagner, Zavřel – Vašíček, Homolová Smetková

Počet diváků: 1811

Maxa liga
9. kolo 3. 10. 2026 15:00
SK Horácká Slavia Třebíč : HC Dynamo Pardubice B 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly:
00:47 Dočekal
34:24 Malý (Michálek, Ferda)
35:33 Rob (Nahodil, Kozlík)
58:08 Ferda (Malý, T. Müller)
Góly:
07:33 Pekař (Hauser)
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Stehlík, Bartejs, T. Müller, Tureček, Bukač, Ošmera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Ferda – Jan Kučera, Vodný, V. Brož.
Sestavy:
Matěcha (56.–57. Tuláček) – Kolář (A), Chabada, Vápeník, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Kaplan, Rákos (A), Formánek – Pekař, Hrníčko, Hauser – Kalužík, A. Fiala, Macek – Štěpánek, Stránský, Pavlata.

Rozhodčí: D. Jechoutek, T. Micka – K. Hájková, P. Landsmann

Počet diváků: 1203

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