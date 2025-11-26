Desátá prvoligová porážka v řadě. Ani kouč Oremus zatím Zlín nespasil

Zlín zažívá největší krizi posledních let a zatím mu z ní nepomohl ani nový kouč Peter Oremus. Z předposledního místa už mají jeho svěřenci na Pardubice B náskok jediného bodu.
Rezerva Dynama nasázela osm gólů Porubě a po výhře 8:3 se dočkala prvních bodů po třech zápasech. Pěti body (2+3) se blýskl Daniel Herčík. Ostravané naopak nebodovali už popáté, ani jim nepomohl příchod nového trenéra Tomáše Potěšila místo Rudolfa Roháčka.
Jihlava porazila Chomutov a v tabulce první hokejové ligy už je druhá
Třetí Kolín uspěl na Lapači proti Vsetínu 2:1, o což se 35 zákroky zasloužili Jakub Soukup a vítěznou trefou obránce Jakub Černohorský ve 49. minutě. Přerov nestačil na Sokolov (0:3). Ještě před necelým měsícem v tabulce třetí Zubři zaznamenali čtvrtou porážku za sebou a propadli se na osmou pozici. Z čistého konta se radoval sokolovský gólman Vladislav Habal.
Doma neslavil ani Frýdek-Místek, který mohl přidat pátou v řadě a vedl až do 52. minuty. Jenže Třebíč vyrovnala a nakonec jí patřilo i prodloužení, poté co o výsledku 2:1 rozhodl svým teprve třetím gólem v sezoně útočník Michal Vodný.
29:24 Gegeris (Sloboda)
31:08 Kotala (Roman)
53:45 Roman (Razgals, Mrázek)
17:35 Kaplan (Herčík)
24:21 Kolář (Herčík)
27:25 Herčík (Kaplan)
35:10 Nedbal (Stránský, Pochobradský)
38:44 Herčík (Rákos)
45:03 Stránský (Lučan, Nedbal)
45:57 Pavlata (Pochobradský)
52:26 Hrníčko (Herčík, Kaplan)
O. Bláha (36. Pařík) – Ježek (A), Younan, Bartko, Žůrek, Němec, Nilsson, Sedlák – Mrázek, Roman (C), Kotala – Razgals, Přibyl, Gegeris – Berisha, Mikyska, Šik – Lundgren, Koudelný, Sloboda – Haas.
Vondraš (Vomáčka) – Chabada, Kolář (A), Nedbal (C), Lučan, Tvrdík, Voženílek, Rájek – Herčík, Rákos (A), Kaplan – Stránský, Hrníčko, Pekař – Žálčík, Urban, Pochobradský – Havránek, Rouha, Pavlata – T. Zeman.
Rozhodčí: Obadal, Komínek – Valenta, Kráľ
Počet diváků: 576
15:07 Š. Havránek (Šťovíček, Tichý)
35:51 Slavíček (Šťovíček, Holý)
Novotný (Žajdlík) – Zahradníček, Plášil (A), Bernad, Kubíček, Cícha, Weinhold, Piegl, Suchánek (A) – Hruška, Pech (C), M. Svoboda – Jungwirth, Mertl, Valský – Prášek, Dančišin, Handl – Chlubna, Zadražil, Vlček.
Ebenstreit (Pavelka) – Stejskal, F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), Š. Havránek, Perčič, V. Beran – Gricius, Polák, Kružík (A) – Šťovíček, Slavíček, Šindelář – Průžek (A), Přikryl, Trunda – Berka, Tichý, Čermák.
Rozhodčí: Jechoutek, Hucl – Hradil, Sýkora
17:32 Srdínko (Klhůfek, Jandus)
34:07 A. Adamec (Zvagulis, Skořepa)
48:19 Černohorský (P. Moravec, Pokorný)
Honzík (Pavlíček) – Stříteský, Srdínko, Ďurkáč, Staněk (A), Černý, Marcel, Krajčík – Jandus, Klhůfek, Jonák (C) – Šmerha, Prokeš, Valtonen – E. Pospíšil, Matějček, L. Adámek – Š. Bláha, Dědek, Hořanský.
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Vlasák, Sýkora, Černohorský, Hampl, T. Moravec – Musil (A), Štohanzl, M. Novák (A) – Pokorný, P. Moravec, Závora – Zvagulis, Skořepa, A. Adamec – Havrda, Pajer, Šimek – Vlasák.
Rozhodčí: Zavřel, Čamra – Kokrment, Juránek
Počet diváků: 1820
09:02 Krežolek (Osmík, Dalecký)
28:11 Dalecký (Číp, Pinkas)
43:12 Klejna (Dalecký, Číp)
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Mozr, Zdráhal (A), Prčík, Zbořil, Pěnčík, Šišák – Fronk, M. Tomeček, Süss – Březina (A), Pechanec, Rob – Chludil, Hradil, Mácha – David Dobša, J. Hanák, Nášel.
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), Klejna, Pinkas, Nedelka, Pulpán (C), Šedivý, Dorot, Vogel – Krežolek, Dalecký, Číp – Šlechta, Osmík, Csamango – T. Knotek, M. Adámek, Janata – Vildumetz, Zembol, Vrhel.
Rozhodčí: Micka, Hacaperka – Frais, Jindra
38:58 Šlahař (Válek, Sadovikov)
00:45 Lisler
56:55 Kern (Lisler, Kuťák)
Huf (Čiliak) – Ondračka, A. Salonen, Talafa, Veber, Zavřel, Aubrecht, Riedl (A) – P. Svoboda, Holík (C), Kordule – Šlahař, Kverka, Válek – Heš, Gago, Říčka – Paukku, Sedláček (A), Vracovský – Sadovikov.
Volevecký (Kalista) – Suhrada, Pavlák, T. Žižka, Smetana, Koštoval, Benda, Vandas – Bernovský, Kuťák (C), Novák – Lisler, Klepiš (A), Hrabík – Jelínek, Kern, Costa – Jiří Pospíšil, Žmola, Plos.
Rozhodčí: Mrkva, Kostourek – Zídek, Černohlávek
Počet diváků: 1694
07:12 Cedzo (Střondala, Kozlík)
51:46 Psota (Stehlík, Dočekal)
61:44 Vodný (Psota)
Dolejš (Schnattinger) – Haman, Hrbas, Zielinski, Urbanec (A), Teper (A), Průšek, Kalkis – Kofroň, Tyczynski, Klimek (C) – Kozlík, Střondala, Cedzo – Všetečka, Matiaško, Ramik – Volas, Šilar, Svačina.
Jan Brož (Mičán) – Stehlík, Matějíček, Tureček, Štebih, Furch, E. Mareš, Doudera – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Tomáš Svoboda, Michálek, V. Brož – Ekrt, Kučera, Vodný (A) – Tecl, Kuba, Bednařík.
Rozhodčí: Wagner, Turhobr – Pěkný, Peluha
Počet diváků: 564