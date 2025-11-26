Desátá prvoligová porážka v řadě. Ani kouč Oremus zatím Zlín nespasil

Autor: ,
  21:46
Zlín v první hokejové lize prohrál už podesáté v řadě, nepomohla mu ani další trenérská změna. Berani na domácím ledě nestačili v 26. kole na Litoměřice a podlehli 1:2. O vítězství druhého týmu tabulky rozhodl v 57. minutě v přesilové hře Jan Kern. Roli favorita potvrdila také Slavia, z haly nováčka Tábora si odvezla výsledek 2:0 a na Litoměřice má k dobru jedenáct bodů. Všech šest středečních zápasů vyhráli hosté.
Fotogalerie2

Zlínský hlavní trenér Peter Oremus. | foto: MAFRA, Jan SalačČTK

Zlín zažívá největší krizi posledních let a zatím mu z ní nepomohl ani nový kouč Peter Oremus. Z předposledního místa už mají jeho svěřenci na Pardubice B náskok jediného bodu.

Rezerva Dynama nasázela osm gólů Porubě a po výhře 8:3 se dočkala prvních bodů po třech zápasech. Pěti body (2+3) se blýskl Daniel Herčík. Ostravané naopak nebodovali už popáté, ani jim nepomohl příchod nového trenéra Tomáše Potěšila místo Rudolfa Roháčka.

Jihlava porazila Chomutov a v tabulce první hokejové ligy už je druhá

Třetí Kolín uspěl na Lapači proti Vsetínu 2:1, o což se 35 zákroky zasloužili Jakub Soukup a vítěznou trefou obránce Jakub Černohorský ve 49. minutě. Přerov nestačil na Sokolov (0:3). Ještě před necelým měsícem v tabulce třetí Zubři zaznamenali čtvrtou porážku za sebou a propadli se na osmou pozici. Z čistého konta se radoval sokolovský gólman Vladislav Habal.

Doma neslavil ani Frýdek-Místek, který mohl přidat pátou v řadě a vedl až do 52. minuty. Jenže Třebíč vyrovnala a nakonec jí patřilo i prodloužení, poté co o výsledku 2:1 rozhodl svým teprve třetím gólem v sezoně útočník Michal Vodný.

Maxa liga
26. kolo 26. 11. 2025 18:00
Poruba : HC Dynamo Pardubice B 3:8 (0:1, 2:4, 1:3)
Góly:
29:24 Gegeris (Sloboda)
31:08 Kotala (Roman)
53:45 Roman (Razgals, Mrázek)
Góly:
17:35 Kaplan (Herčík)
24:21 Kolář (Herčík)
27:25 Herčík (Kaplan)
35:10 Nedbal (Stránský, Pochobradský)
38:44 Herčík (Rákos)
45:03 Stránský (Lučan, Nedbal)
45:57 Pavlata (Pochobradský)
52:26 Hrníčko (Herčík, Kaplan)
Sestavy:
O. Bláha (36. Pařík) – Ježek (A), Younan, Bartko, Žůrek, Němec, Nilsson, Sedlák – Mrázek, Roman (C), Kotala – Razgals, Přibyl, Gegeris – Berisha, Mikyska, Šik – Lundgren, Koudelný, Sloboda – Haas.
Sestavy:
Vondraš (Vomáčka) – Chabada, Kolář (A), Nedbal (C), Lučan, Tvrdík, Voženílek, Rájek – Herčík, Rákos (A), Kaplan – Stránský, Hrníčko, Pekař – Žálčík, Urban, Pochobradský – Havránek, Rouha, Pavlata – T. Zeman.

Rozhodčí: Obadal, Komínek – Valenta, Kráľ

Počet diváků: 576

Maxa liga
26. kolo 26. 11. 2025 18:00
HC Tábor : HC Slavia Praha 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Góly:
Góly:
15:07 Š. Havránek (Šťovíček, Tichý)
35:51 Slavíček (Šťovíček, Holý)
Sestavy:
Novotný (Žajdlík) – Zahradníček, Plášil (A), Bernad, Kubíček, Cícha, Weinhold, Piegl, Suchánek (A) – Hruška, Pech (C), M. Svoboda – Jungwirth, Mertl, Valský – Prášek, Dančišin, Handl – Chlubna, Zadražil, Vlček.
Sestavy:
Ebenstreit (Pavelka) – Stejskal, F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), Š. Havránek, Perčič, V. Beran – Gricius, Polák, Kružík (A) – Šťovíček, Slavíček, Šindelář – Průžek (A), Přikryl, Trunda – Berka, Tichý, Čermák.

Rozhodčí: Jechoutek, Hucl – Hradil, Sýkora

Maxa liga
26. kolo 26. 11. 2025 17:30
VHK ROBE Vsetín : SC Marimex Kolín 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Góly:
17:32 Srdínko (Klhůfek, Jandus)
Góly:
34:07 A. Adamec (Zvagulis, Skořepa)
48:19 Černohorský (P. Moravec, Pokorný)
Sestavy:
Honzík (Pavlíček) – Stříteský, Srdínko, Ďurkáč, Staněk (A), Černý, Marcel, Krajčík – Jandus, Klhůfek, Jonák (C) – Šmerha, Prokeš, Valtonen – E. Pospíšil, Matějček, L. Adámek – Š. Bláha, Dědek, Hořanský.
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Vlasák, Sýkora, Černohorský, Hampl, T. Moravec – Musil (A), Štohanzl, M. Novák (A) – Pokorný, P. Moravec, Závora – Zvagulis, Skořepa, A. Adamec – Havrda, Pajer, Šimek – Vlasák.

Rozhodčí: Zavřel, Čamra – Kokrment, Juránek

Počet diváků: 1820

Maxa liga
26. kolo 26. 11. 2025 17:30
HC ZUBR Přerov : HC Baník Sokolov 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly:
Góly:
09:02 Krežolek (Osmík, Dalecký)
28:11 Dalecký (Číp, Pinkas)
43:12 Klejna (Dalecký, Číp)
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Mozr, Zdráhal (A), Prčík, Zbořil, Pěnčík, Šišák – Fronk, M. Tomeček, Süss – Březina (A), Pechanec, Rob – Chludil, Hradil, Mácha – David Dobša, J. Hanák, Nášel.
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), Klejna, Pinkas, Nedelka, Pulpán (C), Šedivý, Dorot, Vogel – Krežolek, Dalecký, Číp – Šlechta, Osmík, Csamango – T. Knotek, M. Adámek, Janata – Vildumetz, Zembol, Vrhel.

Rozhodčí: Micka, Hacaperka – Frais, Jindra

Maxa liga
26. kolo 26. 11. 2025 17:30
RI Okna Berani Zlín : HC Stadion Litoměřice 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Góly:
38:58 Šlahař (Válek, Sadovikov)
Góly:
00:45 Lisler
56:55 Kern (Lisler, Kuťák)
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Ondračka, A. Salonen, Talafa, Veber, Zavřel, Aubrecht, Riedl (A) – P. Svoboda, Holík (C), Kordule – Šlahař, Kverka, Válek – Heš, Gago, Říčka – Paukku, Sedláček (A), Vracovský – Sadovikov.
Sestavy:
Volevecký (Kalista) – Suhrada, Pavlák, T. Žižka, Smetana, Koštoval, Benda, Vandas – Bernovský, Kuťák (C), Novák – Lisler, Klepiš (A), Hrabík – Jelínek, Kern, Costa – Jiří Pospíšil, Žmola, Plos.

Rozhodčí: Mrkva, Kostourek – Zídek, Černohlávek

Počet diváků: 1694

Maxa liga
26. kolo 26. 11. 2025 16:30
HC Frýdek-Místek : SK Horácká Slavia Třebíč 1:2P (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)
Góly:
07:12 Cedzo (Střondala, Kozlík)
Góly:
51:46 Psota (Stehlík, Dočekal)
61:44 Vodný (Psota)
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Haman, Hrbas, Zielinski, Urbanec (A), Teper (A), Průšek, Kalkis – Kofroň, Tyczynski, Klimek (C) – Kozlík, Střondala, Cedzo – Všetečka, Matiaško, Ramik – Volas, Šilar, Svačina.
Sestavy:
Jan Brož (Mičán) – Stehlík, Matějíček, Tureček, Štebih, Furch, E. Mareš, Doudera – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Tomáš Svoboda, Michálek, V. Brož – Ekrt, Kučera, Vodný (A) – Tecl, Kuba, Bednařík.

Rozhodčí: Wagner, Turhobr – Pěkný, Peluha

Počet diváků: 564

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Columbus vs. TorontoHokej - - 27. 11. 2025:Columbus vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
27. 11. 01:00
  • 2.43
  • 4.19
  • 2.54
Carolina vs. NY RangersHokej - - 27. 11. 2025:Carolina vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
27. 11. 01:00
  • 1.87
  • 4.34
  • 3.58
Washington vs. WinnipegHokej - - 27. 11. 2025:Washington vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
27. 11. 01:00
  • 2.13
  • 4.17
  • 2.98
Pittsburgh vs. BuffaloHokej - - 27. 11. 2025:Pittsburgh vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
27. 11. 01:00
  • 2.37
  • 4.16
  • 2.62
NY Islanders vs. BostonHokej - - 27. 11. 2025:NY Islanders vs. Boston //www.idnes.cz/sport
27. 11. 01:00
  • 2.04
  • 4.16
  • 3.17
New Jersey vs. St. LouisHokej - - 27. 11. 2025:New Jersey vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
27. 11. 01:00
  • 2.20
  • 4.03
  • 2.93
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Vynikal tak, že kvůli němu změnili pravidla. Vzali mi talent, naštval se brankář Brodeur

Premium
LEGENDÁRNÍ PŘEBRONÍK. Hokejový brankář a velký technik Martin Brodeur z New...

Představte si, že máte oproti kolegům cennou schopnost navíc. Načež přijde zásah shůry, který vás o výhodu připraví. Legendární hokejový gólman Martin Brodeur pocítil velkou nespravedlnost před...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Sparta jde do čela, poslední Litvínov vyzrál na Třinec. Pardubice i Kometa padly

Sparťanští hokejisté se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejová extraliga přinesla ve 25. kole změnu v čele tabulky. Do něj se dostala Sparta, jež deklasovala Kladno 7:3, a sesadila tak Třinec, který prodloužil mizérii porážkou s posledním Litvínovem...

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

Desátá prvoligová porážka v řadě. Ani kouč Oremus zatím Zlín nespasil

Zlínský hlavní trenér Peter Oremus.

Zlín v první hokejové lize prohrál už podesáté v řadě, nepomohla mu ani další trenérská změna. Berani na domácím ledě nestačili v 26. kole na Litoměřice a podlehli 1:2. O vítězství druhého týmu...

26. listopadu 2025  21:46

Plzeň nadělila Vítkovicím bůra za osmnáct minut, tabulkového soupeře smetla 7:0

Zklamaný vítkovický brankář Klimeš jako by nevěřil, co se to v Plzni děje.

Dohrávka mezi hokejisty Plzně a Vítkovic završila 26. extraligové kolo. Před zápasem dělil v tabulce oba soupeře jediný bod, o který byli Ostravané před Západočechy. Po středě to neplatí. Plzeň svého...

26. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  20:32

Český klenot, který ohromil New York. Šlo to všude, směje se Malík. Ani Jágr nechápal

Premium
NESMRTELNÝ MOMENT. Český obránce Marek Malík z New York Rangers v ikonickém...

Od Marka Malíka se moc nečekalo. „Letos se ještě neprosadil,“ prohodili komentátoři, když se statný obránce vydal k nájezdu. Musel, v patnácté sérii dramatického utkání New Yorku s Washingtonem na...

26. listopadu 2025

Výprodej u Čechů. Vancouver chce změny, mohou se dotknout Hronka a spol.?

Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook.

Nikde jinde v NHL víc Čechů nenajdete. Trumf, který dlouho držel Boston a díky němuž nalákal spoustu českých hokejových fandů, nyní přepustil kanadskému Vancouveru. Ale zůstane mu na dlouho? Vedení...

26. listopadu 2025  15:22

Šílená obrana. Edmonton opět schytal debakl, McDavid ale gólmany hájí

Brankář Stuart Skinner z Edmontonu reaguje po inkasovaném gólu v utkání s...

Kdepak, tohle si finalisté posledních dvou sezon rozhodně za rámeček dát nemůžou. Statistiky jsou neúprosné, hokejisté Edmontonu mají v NHL nejhorší defenzivu, což se potvrdilo i v úterním utkání...

26. listopadu 2025  14:03

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

26. listopadu 2025  12:15

Ljošo, neumírej! Ruský šlendrián způsobil smrt talentu. Zkolaboval vedle Jágra

Premium
Alexej Čerepanov v barvách NY Rangers coby číslo 17 draftu do NHL v roce 2007

Z mysli Jaromíra Jágra se jen tak nevytratí ta mrazivá směs pocitů z osudového večera 13. října 2008. V mozku mu vířily bezbřehá bezmoc, hrůza i smutek. „Mladej, hodnej kluk přišel o život,“ říkal mi...

26. listopadu 2025

Litvínovská ztráta narostla, ale Baránek tvrdí: Zvedli jsme se

Litvínovský Marek Baránek čelí dvojnásobné kladenské přesile.

Ztráta hokejového Litvínova na předposlední místo v extralize už mohla být jen jednociferná, ale místo toho zase narostla. Verva v klíčové bitvě dvou nejslabších týmů soutěže neudržela v Kladně...

26. listopadu 2025  9:54

Neomluvitelné, panika. Bohaté Toronto se v NHL souží. Kouzla to nevyřeší, ví manažer

William Nylander odjíždí v bolestech na střídačku Toronta.

Jako by se v extralize na dně tabulky povalovaly Pardubice nebo Sparta. Těžko pochopitelná je teď i situace hokejistů Toronta v NHL. Maple Leafs se před sezonou viděli mezi aspiranty na pohár, místo...

26. listopadu 2025  8:40

Centr Faksa dvakrát asistoval u drtivé výhry Dallasu na ledě Edmontonu

Hokejisté Dallas Stars oslavují gól.

V úterý hokejová NHL nabídla jediný duel, ve kterém finalisté posledních dvou Stanley Cupů z Edmontonu na domácím ledě nečekaně propadli 3:8 s Dallasem. V dresu vítězů se dvěma přihrávkami blýskl...

26. listopadu 2025  7:19,  aktualizováno  8:02

Máš tady svoji školku? škádlili Tomka. Pištící děti školní zápas „vyprodaly“

Mladí fanoušci podporují hráče Karlových Varů.

Diskotéka, karneval, mraveniště, chaos… a taky hokej! Extraligu už podruhé okouzlil školní zápas v Karlových Varech, švitořící děti při úterní polední bitvě s Třincem vytvořily atypickou kulisu, jaká...

25. listopadu 2025  16:51,  aktualizováno  26. 11.

Machovský přivítal syna a zdeptal mistra. Narozeniny bosse i klubu Brnu zhořkly

Klíčový moment - brněnský Zbořil sice dopravil kotouč za záda olomouckého...

Přes třicet střel na branku nestačilo Kometě ke zdolání hokejistů Olomouce. Oslavu 72 let od založení klubu zkazil Brnu hlavně vynikající výkon hostujícího brankáře a novopečeného tatínka Matěje...

25. listopadu 2025  22:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.