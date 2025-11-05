Derby s ultimátem. Trápící se Zlín má probrat finanční postih, Vsetín se sehrává

Oba celky hrají pod svoje možnosti a ambice. Hlavně ve Zlíně panuje dusná atmosféra. Kompletní tým včetně realizačního štábu dostal po dvou blamážích z konce minulého týdne blíže nespecifikované ultimátum a finanční postih.
„Takhle reprezentovat klub s tak bohatou tradicí prostě nemůžeme. Z posledních výsledků vyvodíme jasné důsledky. Každý hráč i člen sportovního úseku si musí sáhnout do svědomí a odvádět stoprocentní práci, jinak nemůže v našem klubu pokračovat,“ reagoval generální manažer RI Okna Zlína Jan Pravda s odstupem dvou dnů na sobotní propadák v Kolíně, odkud Berani odjížděli s výpraskem 0:6.
Domácí prokletí prolomeno, Jihlava poprvé v nové hale vyhrála. Vyšlápla si na Slavii
Hráči přitom měli v Kolíně napravovat čtvrteční selhání s béčkem Pardubic. Poslednímu mužstvu soutěže, jež předtím vyhrálo za plný počet bodů pouze jednou, podlehli 2:5 a pokazili tak charitativní večer věnovaný zlínským zdravotníkům.
Výkonnostní a výsledkové výkyvy provázejí Zlín od pádu z extraligy pravidelně, v aktuální sezoně, která je teprve ve své třetině, se však množí – a především doma, kde Berani prohráli pět z devíti utkání.
Fanoušci ztrácejí trpělivost. Štve je laxnost, nedostatečné nasazení. Průměr návštěvnosti domácích zápasů klesl na hranu dvou tisíc, ve Zlíně si přitom před startem sezony malovali, že by v základní části mohli atakovat čtyři tisíce. Klub tím přichází o nemalé prostředky, s nimiž počítal v rozpočtu.
„Herní projev se mi nelíbí, po většinu zápasu tomu chybí jiskra a zápal. Otázkou ovšem je, jestli na jiný styl vůbec máme hráče. Hokej ve Zlíně mi celkově často připadá pomalý, je bez střelby a většího tlaku do zakončení,“ říká bývalý zlínský kanonýr Jaroslav Balaštík.
Což nejen podle něj může souviset s tím, že mužstvo není typologicky dobře poskládané. „Týmy, které vedou tabulku první ligy, hrají jinak. U nás se vsadilo na zkušenost a ruce, ale tyto věci s sebou mohou přinášet i jistou pohodlnost a pomalost,“ všímá si Balaštík.
Daleko za očekávání zůstává třeba centr první lajny Petr Holík, který se podílel na deseti gólech, ale ve statistice plus minus při účasti na ledě v brankových situacích v rovnovážném stavu hráčů je s bilancí -8 nejhorší.
Na loňskou povedenou sezonu nenavázala dvojice Kverka–Válek, formu ladí brankářská jednička Huf a tak by se dalo dále pokračovat. Tým nemá lídra, který by ho v krizi zvedl, kapitán Sedláček je uklizený ve čtvrtém útoku.
Generální manažer Pravda slibuje zásahy v kádru: kdo si nezaslouží hrát, sedne si na tribunu. Šanci mají dostat junioři, kteří jsou ale sami v extralize poslední.
V klidu nemůžou být ani trenéři v čele s hlavním Jánem Pardavým, ani sportovní manažer Jan Srdínko, jenž tým tvořil a vybíral posily. Od derby má přitom být součástí střídačky, což působí zvláštně.
Spokojenost nepanuje ani na Lapači s průběžným šestým místem a průměrným bodovým ziskem, byť podobně tvrdá slova před derby ze Vsetína neznějí. Stejně jako Zlín jej brzdí nekonzistentní hra, zatím nedokázal zvítězit dvakrát po sobě za plný počet bodů.
„Předělávali jsme hodně činností. Změnili jsme organizaci obranného pásma, založení útoku, přechod, hru v útočném pásmu. Vyžaduje to čas,“ vysvětluje trenér Daniel Babka, který převzal Vsetín v létě a mění ho za pochodu. „Nejpozději na přelomu roku se chceme dostat do fáze, kdy budeme předpřipraveni na play off.“
Babka rozdělil v průběhu sezony formaci Rob–Klhůfek–Jonák, která vládla v předchozích ročnících ligové produktivitě.
Letní posily se v globálu jeví lépe než zlínské, nevyřešeným vsetínským problémem však zůstává post brankářské jedničky. Od dob Jakuba Málka, který před třemi lety odešel do zahraničí, HC Robe marně hledá spolehlivého nástupce. A nestal se jím ani David Honzík, jehož úspěšnost zákroků je pod hranicí devadesáti procent.