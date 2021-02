Konflikt řidiče s fandy pomohl hokejistům Přerova v derby s Prostějovem

Všechno však mohlo být jinak. Domácí Prostějov ve druhé třetině dotáhl ztrátu 0:4 na 3:4 a sahal po vyrovnání. Jenže během druhé přestávky se dostal na parkovišti před stadionem do konfliktu řidič přerovského autobusu s domácími příznivci a hosté odmítli do vyřešení konfliktu nastoupit do třetí třetiny.



„Nějací fanoušci Prostějova polepili náš autobus. Uvnitř byl šófa a okřikl je, co dělají. Co jsem slyšel já, tak ho začali nahánět. Možná za ním vlítli i na stadion. Asi to nebylo nic příjemného. Co bylo dál, nevím,“ uvedl pro klubový web kapitán Přerova Jiří Krisl.

Než se incident vyřešil, pozdržel se začátek třetí části o několik minut. Sotva se začalo hrát, pojistil hostům pátým gólem výhru Süss. „Škoda té nešťastné přestávky před třetí třetinou, kterou náš tlak ustal,“ litoval prostějovský kouč Jiří Šejba. Konflikt fanoušků s řidičem a zdržení podle něj jeho týmu ublížilo.



„Byli jsme dobře naspídovaní, Přerov měl velké problémy, ale díky přestávce a naší špatné koncentraci zápas získal. Venku se stalo něco s autobusem. Byl tam nějaký konflikt jejich řidiče s našimi fanoušky. Nikdo neví, jak to venku bylo, ale i díky tomu jsme přišli o docela dobrý zápas,“ mínil Šejba.

Rivalita Přerova s Prostějovem se hlavně mezi příznivci vymyká pojmu derby, jak ho zná tuzemský hokej. Důkazem budiž i to, že zápas ovlivnili i v okamžiku, kdy na tribuny nesmí. „Trenér nám řekl, ať nás to zdravě naštve, protože tohle si nemůžou dovolit. Za mě je to od fanoušků hloupost. Možná je zbytečné se o nich bavit. Nás tato situace nicméně ještě víc semkla. Ve třetí třetině jsme podali vynikající výkon, tím jsme i podpořili šófu a zaslouženě vyhráli,“ dodal Krisl.