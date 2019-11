Měli jsme velkou chuť vyhrát, líčil třebíčský Michálek po obratu

„Měli jsme velkou chuť tenhle zápas vyhrát,“ prozradil Michálek, jenž se do statistik zapsal nejen jedním gólem, ale přidal i jednu asistenci.

Začátek utkání vám sice nevyšel, ale od druhé třetiny jste se do soupeře pořádně zakousli...

Byl to první zápas po reprezentační pauze, takže jsme se už všichni těšili. A jsme hrozně moc rádi, že se nám podařilo ve Frýdku vyhrát. Protože je to soupeř, který se v tabulce pohybuje na podobných příčkách jako my.

Co podle vás rozhodlo? Byla to trpělivost, s níž jste vyčkávali až do druhé poloviny zápasu na obrat?

Určitě ano. Nebyli jsme nijak nervózní, přestože jsme prohrávali. Jak už jsem říkal, měli jsme velkou chuť ve Frýdku vyhrát. To podle mě rozhodlo. Šli jsme si za třemi body a byli jsme lepším týmem.

Vraťme se k vašemu gólu. Byla to vymazlená akce, nebo spíš náhodná situace?

(směje se) Byla to naprosto super akce. Myslím, že minimálně do zlaté helmy. Stál jsem sám před bránou a puk mi najednou trefil hokejku. Než jsem se stačil otočit, byl v bráně. Ale musím říct, že by mi vůbec nevadilo, kdyby to takhle bylo každý zápas.

Letošní sezona je pro vás premiérová v Chance lize, ještě letos na jaře jste hrál jen druhou ligu v Havlíčkově Brodě. Už jste si na vyšší soutěž zvykl?

Na to, že jsem přišel z druhé ligy, dostávám v Třebíči hodně prostoru. Za to jsem trenérům nesmírně vděčný. Hraju i přesilovky. Chance liga je o něčem jiném, takže si pořád ještě zvykám, ale věřím, že si to všechno sedne co nejdřív.

V sobotu vás doma čeká Havířov, jaký je to soupeř?

Dlouho se pohyboval v tabulce hodně vysoko, takže nepříjemný. My jsme však minule u nich vyhráli 4:1 a na to budeme chtít navázat.