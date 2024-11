Vrátili jsme se k urputné hře a začali zase vítězit, těší třebíčského Michálka

„Pořád jsme řešili, že se nám nedaří, každý den jsme o tom mluvili,“ prozradil šestadvacetiletý odchovanec havlíčkobrodského hokeje David Michálek, který už ale šestou sezonu působí v Třebíči.

„Myslím, že jsme hráli líbivější hokej, ale pak jsme si řekli, že se raději vrátíme k naší urputné hře z minulých sezon, kterou máme skvěle zmáknutou. A začali jsme zase vítězit a porážet i silné týmy, jakým je například Vsetín,“ připomněl, že o minulém víkendu si Horácká Slavia přivezla z Lapače vítězství 2:1.

Je pravda, že jste se v posledních kolech rozjeli parádně, takže z vašeho pohledu možná přichází reprezentační pauza trochu nevhod, nebo ne?

Jasně, máme teď povedenou šňůru, ale těch zápasů bylo za poslední dobu opravdu dost, takže si myslím, že nám přestávka přijde vhod. Potrénujeme, vyléčíme pár bolístek a pojedeme zase dál.

A jak se vám osobně zatím líbí, nebo možná spíš nelíbí vaše dosavadní letošní produktivita? V 18 zápasech jste posbíral pouhých pět bodů...

Máte pravdu, produktivita není zrovna suprová, ale u nás je to tak, že nejproduktivnější jsou hlavně Psoťák, Láďa a Dodo (Matěj Psota, Ladislav Bittner a Martin Dočekal). A jim se teď skutečně daří. Celkově je nám jedno, kdo dává góly, hlavně že se vyhrává. Proto si taky myslím, že jsme v poslední letech úspěšní, protože si přejeme navzájem a neřešíme, kdo má kolik bodů.

Už jste si zvykli na nové prostředí v Moravských Budějovicích?

Je to samozřejmě něco jiného, ale servis tam máme fantastický a kabina je krásná. Jen si ještě musíme trochu zvyknout na jiné rozměry kluziště. Osobně si myslím, že právě v tomhle směru může být naše velká výhoda. Ostatně se to ukázalo už v našem zatím posledním domácím utkání se Sokolovem (10:1).

Když už jste tento zápas zmínil, tak to chvílemi skoro vypadalo, že byste dali gól i z kabiny...

(směje se) Přesně tak. Na Sokolovu bylo vidět, že poté, co dostal čtvrtý gól, tak úplně odešel. Jako by na ledě ani nebyl. A poslední třetina, to už bylo z jejich i naší strany spíš takové veřejné bruslení.

David Michálek

V Moravských Budějovicích hrajete kvůli kompletní rekonstrukci třebíčské arény. A ta rozhodně není jediná, která dostává nový kabát. Změnou v minulých měsících prošel například i váš mateřský zimák v Havlíčkově Brodě. Už jste se byl podívat, jak prokoukl?

Musím přiznat, že návštěvy Brodu hrozně zanedbávám. Ale na stadion bych se moc rád podíval, tak to třeba vyjde teď v pauze. Zašel bych za klukama do Kotliny a navštívil i rodinu.

Už jste natrvalo přesídlil do Třebíče?

Já jsem takový cestovatel. V Třebíči jsem bydlel poslední čtyři roky a teď jsem se s přítelkyní přestěhoval do Znojma. Má tam svůj byt a já to mám do Moravských Budějovic stejně daleko jako z Třebíče.