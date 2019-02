Nejlepší budějovický střelec se česky učí i na mobilu. Aby se stal lídrem

Jak hodnotíte svou bilanci?

Je to má role, takže to zatím nijak zásadněji neprožívám. My s Martinem (Novák) a Lukášem (Endál) musíme být ti produktivní hráči, když hrajeme v první lajně.

Už jste se v Motoru dostal do svého tempa, do té správné herní pohody?

Poslední zápasy se nám povedlo otočit. Minule jsem dal rozhodující gól já, teď proti Jihlavě zase Zdeněk Doležal. Daří se nám v závěrech utkání a to dokazuje, že tento tým má velkou sílu. I proto se já cítím velice dobře.

Stačil jste si zvyknout na odlišný styl hokeje, než jaký se hraje v zámoří?

Je pravda, že jsem v zámoří hokej nehrál více než tři roky, takže zvykání na jiný styl pro mě zase takový problém nebyl. Vaše první liga je však jiná, pořád se tu bojuje, nikdo nevypustí žádný souboj a podobně. Na toto jsem si zvykat chvíli musel.

Trenér o vás prohlásil, že kdybyste uměl lépe česky, je z vás jasný lídr týmu. Cítíte to také jako velký nedostatek?

Jasně, v kabině velké proslovy mít nemůžu. Když už tam něco řeknu, tak anglicky. Ale moje role je ta, abych byl lídrem na ledě, který dává góly. I tímto způsobem mohu strhnout další kluky v týmu svou hrou. Česky se samozřejmě snažím učit, mám třeba v telefonu aplikaci a pořád zkouším něco povídat.

Jak se vám pracuje pod trenérem Václavem Prospalem?

Nikdy vám nenechá si při tréninku trochu polevit, něco vypustit. Jakmile to uděláte, hned vám to řekne. To je také ten hlavní důvod, proč dokážeme v závěru otáčet utkání v náš prospěch. Od kouče víme, že nikdo z nás nesmí nic vzdát.

V klubovém bodování vám patří druhé místo. Jste spokojený s uplynulou částí sezony?

Zatím je to podle mého v pohodě. Občas jsme dole, občas nahoře, i když je pravda, že jsme mohli mít o několik bodů navíc. Mohlo to být ještě o něco lepší, kdybychom zbytečně neztratili pár zápasů. Jenže mé hodnocení není teď vůbec podstatné, o všem se rozhodne až v play off. Tam bude důležité, jak budeme hrát.

Máte v hlavě zápas, který se vám povedl nejlépe?

Ve středu proti Jihlavě to nebylo (směje se). Ani nevím, příliš si zápasy zpátky nevybavuji. Možná, kdybych měl přeci jen vyjmenovat jeden, tak asi zmíním zápas v Benátkách nad Jizerou, kde jsem dal rozhodující gól.