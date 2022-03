Pro diváky to žádná hitparáda nebude, očekává před play down Vrdlovec

„Mně přijde, že hrajeme o život už asi dva měsíce, takže to nebude o moc jiné. Čekám, že to bude dost takticky svázané, asi žádný hurá hokej, spíš čekaná. Pro diváka žádná hitparáda,“ očekává ústecký útočník Daniel Vrdlovec.

Co chybělo, abyste se teď místo na boj o záchranu chystali na play off?

Možná i trochu štěstí na výsledky ostatních zápasů. My jsme jich poslední dobou vyhráli strašně moc a ani jednou se další výsledky nevyvinuly pro nás. Je to sport, nestěžuju si, ale je to frustrující. Vyhrajete se silným soupeřem, podíváte se na výsledky a i ostatní pořád vyhrávali. To nás sráželo.

Přitom stačilo pár bodů navíc a byli jste v elitní šestce, takhle naopak máte vy a Šumperk černého Petra. Není to kruté?

Nechci dávat nějaký uplakaný rozhovor, musíme se s tím porvat, ale je to strašně přísné. Když to vezmu z hlediska nastavení soutěže, kdyby spadly ty tři poslední týmy, co se oddělily, bylo by to asi spravedlivé. Ale když o dva tři body přijdete o play off a pak ještě musíte bojovat o záchranu, tak je to kruté.

Jaké osobně máte zkušenosti s boji o záchranu?

Já většinou hrál baráže nahoru, dolů ještě ne. Nejsem nadšený, že se to takhle vyvrbilo. Ale musíme to zvládnout. Šumperk je velmi nepříjemný tým, bude to velká bitva, asi hodně taktická. My musíme udělat vše pro úspěch, odejít z té série s čistým svědomím, že jsme pro to udělali maximum. Na druhou stranu, je to sport, někdo musí vyhrát a někdo prohrát.