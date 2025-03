Hladoví Kališníci. Hokejové Litoměřice zářily i díky velitelské Spartě

První vyzyvatelem v play off je čtvrtá Poruba, na jejím ledě série vypukne už v neděli. „Nejsme favorit, ale ani nejdeme do série s bázní. Našeho pohybu a forčekingu se musí bát všichni soupeři. Na co to bude stačit, uvidíme.“

Kališníci ještě zintenzivnili spolupráci s pražskou Spartou, vítězem základní části extraligy. Není to lehké, ale prospěšné ano.

„Jsme partnerský tým, takže když Sparta zavelí, řeší se to. Něco je nepříjemné, třeba obrovská rotace v kádru. Kluci se přesouvají ještě ráno v den zápasu. Jsou u nás v sestavě, ale sbalí se a jedou,“ líčí Tvrzník. „Kádr široký nemáme, každá ztráta je pro nás citelná. S tím jsme do toho šli. Plno kluků odehrálo zápasy za Spartu: Tomek, Ton, Tůma, Tomov. Od toho tu jsme, máme je rozvíjet. Je to přínos pro oba kluby. My bychom bez silného partnera fungovali asi těžko.“

Po loňském historickém úspěchu, tedy účasti v semifinále, byla laťka vysoko. „Byli jsme pod velkým tlakem, zvlášť když odešli lídři Jícha, Svoboda nebo Aubrecht,“ připustil Tvrzník, který se vrátil ze Slavie a pomáhá novému kouči Jaroslavu Nedvědovi. „Museli jsme nahrazovat spoustu bodů, rozložili jsme to týmově. A posily se povedly.“

Daniel Tvrzník, asistent trenéra hokejové Slavie Praha.

Tvrzník chválí poctivý přístup své ekipy. „Máme charakterní lídry, Kuťáka, Žovince nebo Jebavého. Výbornou sezonu má brankář Michajlov, Volevecký mu sekunduje. Mužstvo je mladé, pracovité, dobře připravené, nepotkala nás žádná delší krize,“ těší asistenta.

Ač je v týmu dravé mládí, Stadion se pyšní druhou nejlepší defenzivou po Zlínu, inkasovala jen 121 gólů. „Chceme hrát aktivně, nedávat soupeři minutový tlak u nás v obranné třetině, naopak hru rychle otáčet. Říká se, že nejlepší obrana je útok a ten nás baví, forček taky. Všechno si sedlo. “ A co v play off.