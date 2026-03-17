Litoměřický Tvrzník: Neřešíme, že nemůžeme postoupit. A Sparta? Nakopne ji to

Ondřej Bičiště
  16:52
Jako partnerský klub Sparty nemají ambice postoupit do extraligy, ale tyhle myšlenky si hokejisté Litoměřic do hlav nepouští. Ve čtvrtfinále první ligy senzačně vyřadili Vsetín 3:1 na zápasy a teď si věří i na obhájce loňského triumfu a největšího favorita Maxa ligy z Jihlavy.
Trenéři Tobiáš Slavíček (vlevo) a Daniel Tvrzník při děkovačce hokejistů Litoměřic po postupu do semifinále první ligy přes Vsetín. | foto: Barbora Tanciková, HC Stadion Ltioměřice

Hokejisté Litoměřic po postupu přes Vsetín do semifinále první ligy.
Euforie hokejistů Litoměřic po postupu do semifinále první ligy přes Vsetín.
Radost fanoušků Litoměřic po postupu týmu do semifinále první ligy přes Vsetín.
„Tým vůbec neřeší, že nemůžeme postoupit do extraligy. A bylo by hloupé, kdyby začal. Víme, kde jsou favorité v play off, jednoho jsme vyřadili a zkusíme i druhého,“ slibuje litoměřický kouč Daniel Tvrzník.

Jihlava má novou nablýskanou halu a silný kádr, po extralize touží. A právě to ji může trochu dostat pod tlak. „Důležitý bude první zápas. Celkově to bude ještě mnohem těžší než série se Vsetínem, ale my zase nemáme co ztratit. Potřebujeme udržet nadšení, chuť a víru, že máme kvalitu na to, abychom uspěli i s takovým soupeřem,“ přeje si před sérií, která startuje ve středu na ledě favorita.

Litoměřické Nagano, Vsetín na kolenou: Semklo nás, když si Sparta vytáhla opory

Před startem play off Litoměřice přišly o elitní centry Klepiše s Kuťákem, které si stáhla zraněními zdecimovaná Sparta. Přesto i bez opor Stadion ovládl čtvrtfinále se Vsetínem.

„Mohlo nás to položit či semknout, stalo se to druhé. Ten týden byl neskutečný, z týmu byla cítit obrovská chuť i vůle,“ smekl Tvrzník.

Postup se čekal od Vsetína. „V těch zápasech to bylo extrémně vidět, byli pod tlakem. Samozřejmě za stavu 2:1 v sérii to dolehlo i na nás, bylo vidět, že nám chybí zkušenosti s takovými zápasy. Ale zvládli jsme to.“

A nezapomenutelně! Jedenáct vteřin před koncem srovnal Kern na 1:1, v prodloužení v přesilovce dokonal obrat Špilka. „Ten závěr, to jednou za život. Nic takového už možná nikdy nezažijeme,“ byl v euforii trenér i nabitá Kalich Aréna, kam dorazilo 1 575 diváků. „Fanoušci nám strašně pomohli!“

Euforie hokejistů Litoměřic po postupu do semifinále první ligy přes Vsetín.

Těžkou chvíli nakonec ustála i partnerská Sparta, která i s pomocí litoměřických centrů Jakuba Klepiše a Filipa Kuťáka v předkole extraligového play off vyřadila 3:2 na zápasy Kladno. „Hlavně Kuba Klepiš měl ze začátku hodně prostoru, jak se Spartě hráči uzdravovali, trochu jeho role klesla. Ale oba byli součástí všech pěti zápasů, které vedly k postupu Sparty,“ je pyšný Tvrzník.

Věří, že Spartu to nakopne. „Vyhrát v prodloužení rozhodující zápas, to je asi nejlepší způsob, jak ukončit sérii. Dodá jim to sebevědomí i euforii. S Plzní to bude náročné, snad jim na tu sérii zbylo dost sil,“ doufá Tvrzník.

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Rulík a spol. po MS skončí u reprezentace. Od nové sezony převezmou Kladno

Kouč Radim Rulík sleduje zápas českých hokejistů se Slovenskem.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík po letošním mistrovství světa u národního týmu skončí. Hokejový svaz v úterý odpoledne potvrdil informace iDNES.cz. S Rulíkem odchází i celý realizační tým a...

17. března 2026  13:17,  aktualizováno  17:04

Koho za Rulíka? Variant ubylo, Hadamczik chce nástupce do MS. Zeptá se i Plekance

Prezident hokejového svazu Alois Hadamczik v hovoru s trenérem Radimem Rulíkem...

O pokračování Radima Rulíka a jeho realizačního týmu stál. Když zjistil, že trenér hokejové reprezentace má jiné plány a chce se vrátit zpět do extraligy, naštvaný prý nebyl. „A nejsem ani teď. Ale...

17. března 2026  16:56

Extraliga zažila duel bez vyloučení. Jenže trestat se mělo před vítězným gólem

Hráči Komety si vychutnávají postup do čtvrtfinále.

Třináct tisíc tři sta šedesát sedm zápasů viděli hokejoví fanoušci v historii české extraligy a ani jednou se nestalo, že by se jeden jediný duel obešel bez vyloučeného. Až páteční, 13 368. v pořadí...

17. března 2026  16:16

Hokejoví Piráti udrželi Cole-mastera, hvězdná Američan v Česku založil rodinu

Chomutovský hokejový útočník Cole Coskey, jeho partnerka Tereza a dcera...

Připravte si kapesníčky… zůstávám! Jímavým videem oznámili hokejoví Piráti z Chomutova, že udrželi svoji americkou superstar a hvězdu první ligy Colea Coskeyho. Útočník podepsal novou, dvouletou...

17. března 2026  15:33

Pastrňák dál září, kouč je z něj nadšený: Táhne tým, skvěle funguje i na střídačce

Český útočník David Pastrňák v dresu Bostonu.

V posledních dnech se v NHL rozehrál do skvělé formy. Pohodu naposledy David Pastrňák ukázal v zápase Bostonu s New Jersey (3:4P), ve kterém si připsal dvě trefy. A od trenéra sklidil český hokejista...

17. března 2026  14:33

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

17. března 2026  11:04

Šimka dál trápí zahozená šance s Kanadou: Lidé mi píšou, že jsem podělal olympiádu

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Pro klub Bílých Tygrů byl podpis Radima Šimka prioritou. Po svém návratu ze zámoří se zkušený bek ihned zařadil mezi lídry týmu a v polovině předchozí sezony převzal dres s písmenem C. „Jsem hrozně...

17. března 2026  10:51

Trenér českých gólmanů: Dostál si drží svůj styl, u mladých nevidím přirozenost

Lukáš Dostál z Anaheim Ducks slaví výhru.

Dva čeští gólmani v jednom týmu NHL v letošní sezoně působí dokonce ve dvou týmech. Za Utah hájí brankoviště Karel Vejmelka s Vítkem Vaněčkem a v Anaheimu sezonu odstartovali Lukáš Dostál s Petrem...

17. března 2026  10:32

Čihák po konci v Budějovicích: Pár věcí bych udělal jinak, Gulaš jako lídr chyběl

Kouč Ladislav Čihák na lavičce Českých Budějovic

Vyklidil byt, vyřešil osobní záležitosti. Při pohovorech probral s hráči uplynulou sezonu. V týdnu se ještě potká s vedením klubu a pak se s Českými Budějovicemi minimálně na nějaký čas rozloučí....

17. března 2026  10:21

Zemřel Vladimír Stránský. Coby hokejista získal s Vítkovicemi titul v roce 1981

Rok 1974. Vítkovický hokejista Vladimír Stránský zakončuje proti Gottwaldovu.

Ve věku 78 let v pondělí zemřel bývalý hokejový útočník Vladimír Stránský, jedna z klíčových postav Vítkovic při zisku československého mistrovského titulu v roce 1981. Informoval o tom web...

17. března 2026  10:03

Na stezce za překonáním Stezky. Pardubice plánují, jak oplatit Kometě loňské finále

Brněnský brankář Stezka se snaží reagovat na akci pardubického Kousala.

Repríza loňského finále proti Kometě Brno na úvod play off čeká na hokejisty Dynama Pardubice. Série začíná ve středu a ve čtvrtek na ledě v enteria areně. V Brně se hraje v neděli a v pondělí.

17. března 2026  9:51

