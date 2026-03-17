Litoměřický Tvrzník: Neřešíme, že nemůžeme postoupit. A Sparta? Nakopne ji to

„Tým vůbec neřeší, že nemůžeme postoupit do extraligy. A bylo by hloupé, kdyby začal. Víme, kde jsou favorité v play off, jednoho jsme vyřadili a zkusíme i druhého,“ slibuje litoměřický kouč Daniel Tvrzník.
Jihlava má novou nablýskanou halu a silný kádr, po extralize touží. A právě to ji může trochu dostat pod tlak. „Důležitý bude první zápas. Celkově to bude ještě mnohem těžší než série se Vsetínem, ale my zase nemáme co ztratit. Potřebujeme udržet nadšení, chuť a víru, že máme kvalitu na to, abychom uspěli i s takovým soupeřem,“ přeje si před sérií, která startuje ve středu na ledě favorita.
|
Litoměřické Nagano, Vsetín na kolenou: Semklo nás, když si Sparta vytáhla opory
Před startem play off Litoměřice přišly o elitní centry Klepiše s Kuťákem, které si stáhla zraněními zdecimovaná Sparta. Přesto i bez opor Stadion ovládl čtvrtfinále se Vsetínem.
„Mohlo nás to položit či semknout, stalo se to druhé. Ten týden byl neskutečný, z týmu byla cítit obrovská chuť i vůle,“ smekl Tvrzník.
Postup se čekal od Vsetína. „V těch zápasech to bylo extrémně vidět, byli pod tlakem. Samozřejmě za stavu 2:1 v sérii to dolehlo i na nás, bylo vidět, že nám chybí zkušenosti s takovými zápasy. Ale zvládli jsme to.“
A nezapomenutelně! Jedenáct vteřin před koncem srovnal Kern na 1:1, v prodloužení v přesilovce dokonal obrat Špilka. „Ten závěr, to jednou za život. Nic takového už možná nikdy nezažijeme,“ byl v euforii trenér i nabitá Kalich Aréna, kam dorazilo 1 575 diváků. „Fanoušci nám strašně pomohli!“
Těžkou chvíli nakonec ustála i partnerská Sparta, která i s pomocí litoměřických centrů Jakuba Klepiše a Filipa Kuťáka v předkole extraligového play off vyřadila 3:2 na zápasy Kladno. „Hlavně Kuba Klepiš měl ze začátku hodně prostoru, jak se Spartě hráči uzdravovali, trochu jeho role klesla. Ale oba byli součástí všech pěti zápasů, které vedly k postupu Sparty,“ je pyšný Tvrzník.
Věří, že Spartu to nakopne. „Vyhrát v prodloužení rozhodující zápas, to je asi nejlepší způsob, jak ukončit sérii. Dodá jim to sebevědomí i euforii. S Plzní to bude náročné, snad jim na tu sérii zbylo dost sil,“ doufá Tvrzník.