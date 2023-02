Čtvrtfinále se Vsetínem? Pojďme do toho! burcuje zlínský brankář Huf

„Jsem šťastný. Když si vezmu, jaký jsme měli začátek sezony a všichni nás odepisovali…,“ radoval se zlínský hrdina sobotního večera po čtvrtém čisté kontu v sezoně.

Přímý postup do čtvrtfinále můžou Berani stvrdit v pondělním utkání ve Frýdku-Místku, pokud v něm získají o bod více než Přerov. „Pořád zbývají dva zápasy, tabulka se může zamíchat. Ale je povzbudivé, že jsme se tam konečně dostali.“

Teď už by byla škoda přijít o šesté místo, že?

Byla. Ale spíše se musíme dívat, že se zlepšila naše hra. Že si věříme. Do play off jdeme a to je zásadní. Jasně, chtěli bychom rovnou do čtvrtfinále. Měli bychom o týden delší odpočinek. Trochu bychom si odfrkli a mohli se dobře nachystat na čtvrtfinále.

Když jste 11. ledna prohráli na stadionu Pardubic, dělilo vás od sestupu jen 10 bodů a na šestku jste ztráceli propastných 15 bodů. Pak jste najednou vyhráli jedenáct ze třinácti utkání. Co se s vámi stalo?

Po porážce v Pardubicích bylo hlavní, abychom to nějak zachránili. Přestože jsem pořád věřil, že máme na víc. Pak jsme doma porazili Frýdek-Místek a od té doby se to jako kouzelným proutkem změnilo. Hra šla zřetelně nahoru. Také si musely sednout změny v sestavě. Pocity jsou teď výborné. Po Pardubicích jsme na tom opravdu nebyli dobře. Když jsme konečně v šestce, je to hodně důležité pro naše sebevědomí.

Chytá se vám lépe než na začátku sezony?

Je to rozhodně lepší. Kluci mi hodně pomáhají v bráně, blokují střely. Celkově je obranná hra lepší. I do ofenzivy jsme hodně lepší, nebezpečnější. Třeba teď to bylo hlavně o tom, že se nám nedařilo puk dostat přes čáru. Po první třetině jsme mohli vést 3:0.

Zlínský gólman Daniel Huf během zápasu s Třebíčí.

Najednou chodí i diváci, na předposlední Pardubice jich dorazily bezmála tři tisíce.

Před koncem jsem si říkal, kolik je tady asi lidí, protože mi přišlo, že zimák je plný. Je to pro nás zpětná vazba, že lidi opět táhneme na hokej. Chceme hrát dobře i kvůli nim, aby nás v play off hnal plný barák, nikomu se nechtělo přijet do Zlína a báli pověstné zlínské atmosféry, která tady vždycky bývala.

Jste šestí, Vsetín třetí, což by ve čtvrtfinále znamenalo derby. Jak by se vám tahle série zamlouvala?

Pojďme do toho, rozhodně chci. (usmívá se)